Kreis Ost - So sehen die zehn A-Klassen aus: 133 Teams, 10 Ligen

A-Klasse Straubing (14 Teams)

FC Aiterhofen (Ab)

FC Alburg

SV Falkenfels (ohne Reserve / o.R.)

DJK Leiblfing (Ab)

TSV Oberschneiding II (o.R.)

RSV Parkstetten

SV Salching

FC Straßkirchen

DJK-SB Straubing II

FC Straubing

FSV VfB Straubing II (Reserve mit grundsätzlich 9 Spielern / R9)

SG Türk Gücü Straubing II (o.R.)

SV Wiesenfelden

SV Zinzenzell





A-Klasse Viechtach (13 Teams)

SV Achslach (Ab)

SpVgg Allersdorf-Kirchaitnach

SV Arnbruck (Ab)

TSV Bodenmais

SV Gotteszell

SV Haibach II (o.R.)

SG Haselbach / Mitterfels

SV Kollnburg

SG Neukirchen-Steinburg / Elisabethszell (Ab/Neu)

DJK Rattenberg

FC Al-Salam Regen (Neu) (Spielort: Böbrach)

SpVgg Teisnach (o.R.)

1. FC Viechtach II (o.R.)





A-Klasse Regen (14 Teams)

SV Bischofsmais II (o.R.)

SpVgg Brandten

TSV Frauenau (o.R.)

SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag (Neu)

SG Lindberg II / Rabenstein I

FC Bürgerholz Regen

TSV Regen II (Ab) (o.R.)

SV Riedlhütte (Ab)

SpVgg Schweinhütt

TSV Spiegelau (o.R.)

SG Untermitterdorf / Kirchberg II

SC Zwiesel II (o.R.)

SV 1922 Zwiesel (Ab)

SpVgg Zwieselau (R9)





A-Klasse Deggendorf (13 Teams)

SpVgg Aicha/D.

FC Deggendorf

SpVgg GW Deggendorf II (Ab) (o.R.)

Türk Gücü Deggendorf

TSV Grafling

TSV Hengersberg

SpVgg Mariaposching (Ab)

TSV Metten

TSV Natternberg (R9)

SV Neuhausen/Offenberg II (o.R.)

SV Schaufling

TSV Seebach II

SV Wallerfing





A-Klasse Osterhofen (13 Teams)

TSV Aidenbach

FC Alkofen (Ab)

SV Beutelsbach

FC Egglham II (o.R.)

SpVgg Forsthart

SG Gergweis / Pörndorf (Ab)

SV Hofkirchen II

FC Künzing III

DJK Neßlbach

DJK-FC Neustift (o.R.)

SG Osterhofen II / Obergessenbach I (o.R.)

SpVgg Pleinting

SV Winzer II

im Reservespielbetrieb aus der KL: SpVgg Stephansposching II





A-Klasse Grafenau (13 Teams)

BC Außernzell

SV Fürstenstein (Neu) (o.R.)

TSV Grafenau II (o.R.)

SG Grattersdorf I / Auerbach II / Loh I

DJK-SSV Innernzell

SG Nammering I / Oberpolling II (o.R.)

SG Neudorf / Neuschönau (Ab)

1. FC Poppenberg (R9)

SG Preying / Tittling II

SV Schöllnach (Ab)

TSV Schönberg II (o.R.)

DJK-SV St. Oswald

SG Zenting / Thannberg (Ab/Neu)





A-Klasse Freyung (13 Teams)

SG Bischofsreut / Haidmühle / Philippsreut (o.R.)

DJK Böhmzwiesel (Neu) (o.R.)

TV Freyung (Ab)

SG Fürsteneck / Prag

SV Grainet II (o.R.)

SC Herzogsreut (o.R.)

DJK-SSV Hinterschmiding

SV-DJK Karlsbach

SV Kumreut

SV Perlesreut II (o.R.)

TSV Ringelai (R9)

SV Röhrnbach II (o.R.)

TSV Waldkirchen II (o.R.)





A-Klasse Hauzenberg (13 Teams)

SV Gottsdorf (R9)

SG Haag I / Hauzenberg III

DJK Hochwinkl (Ab)

SV Hutthurm II (o.R.)

SV Kropfmühl

TSV Nottau

TSV-DJK Oberdiendorf II (o.R.)

FC Obernzell-Erlau II (o.R.)

VfB Passau Grubweg

DJK Straßkirchen II (o.R.)

SV Untergriesbach

TSV Wegscheid

SV Wildenranna





A-Klasse Passau (13 Teams)

SV Aicha v. W.

SV Garham II (o.R.)

DJK Haselbach

DJK-SV Kirchberg v. W.

SG Neukirchen / Engertsham

FC Otterskirchen

DJK Eintracht Passau (Neu / o.R.)

DJK Passau West II

SC Batavia Passau

FC Ruderting (R9)

DJK Sandbach (Neu) (o.R.)

SG Schalding-Heining III / Hacklberg I (o.R.)

FC Tiefenbach DJK II (o.R.)





A-Klasse Pocking (14 Teams)

SV Aigen

TSV Bad Griesbach

SV Bayerbach

DJK-SV Dorfbach II

STV Ering

SG Hartkirchen / Pocking (Ab)

DJK Jägerwirth

TSV Karpfham II (o.R.)

RSV Kirchham

TSV-DJK Malching

ASV Ortenburg (Ab)

SG Ruhstorf / Indling (o.R.)

DJK-SV Weng

SV Würding





Am Wochenende des 26./27. Juli startet die Spielzeit 2025/26 in allen Ligen im Kreisbereich.