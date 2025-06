Kreis Ost: So sehen die fünf Kreisklassen aus

Durch die Reduzierung der Kreisklassen waren heuer mehrere Grenzregulierungen vorzunehmen. "Der Fokus wurde schon auch auf Landkreisgrenzen gelegt. Wir haben aber auch bei den Grenzfällen auf die Nachbarvereine Rücksicht genommen, zum Beispiel keine Trennung von Niederwinkling, Bernried, Edenstetten und Aschenau", informiert der stellvertretende Kreis-Spielleiter Wolfgang Heyne. Der Saisonstart erfolgt am 26.07./27.07.2025.

Die Einteilung der Kreisklassen im Fußballkreis Ost steht seit Montag-Nachmittag endgültig fest. Da es in der Spielzeit 2025/26 nur mehr fünf - bislang waren es sechs Gruppen - Staffeln geben wird, kam es zu einigen Umgruppierungen.

Kreisklasse Straubing

SV Ascha

SG Degernbach / Hunderdorf

SV Irlbach

RSV Ittling

SG Kirchroth / Saulburg

SV Konzell

SV Motzing

SpVgg Pondorf

SV Prackenbach

SC Rain

WSV St. Englmar

TSV Stallwang

ASV Steinach

SpVgg Straubing (ohne Reserve)

Zusätzlich im Reservespielbetrieb integriert: SV Perkam II





Kreisklasse Deggendorf

TSV Aholming

SV Buchhofen

SV Deggenau

FC Eging

FC Handlab-Iggensbach

FC Künzing II (o. R.)

FC Moos

SG Otzing / Niederpöring

SV Pankofen

SV Rathsmannsdorf

SV Schwanenkirchen

SG Thurmansbang / Saldenburg

FC Vilshofen (o. R.)

FC Windorf

Zusätzlich im Reservespielbetrieb integriert: SpVgg Niederalteich





Kreisklasse Regen

TSV Aschenau

SV Bernried

SG Edenstetten

SV Geiersthal

SV Habischried

SV Kirchberg i. W. (o.R.)

TSV Klingenbrunn (o. R.)

SV Lalling

SV March (R9)

FC Niederwinkling

SpVgg Patersdorf

FC Rinchnach

SpVgg Ruhmannsfelden II

SV Schwarzach

Zusätzlich im Reservespielbetrieb integriert: FC Langdorf II







Kreisklasse Passau / Freyung

SG Altreichenau / Hintereben

SG Breitenberg / Sonnen

FC Büchlberg

FC Dreisessel

SV Haus i. W. (o. R.)

FC Sturm Hauzenberg II (o. R.)

DJK Holzfreyung

SSV Jandelsbrunn

SV Neukirchen v. W.

SG Preming

DJK-SV Schaibing

DJK-SG Schönbrunn

DJK Straßkirchen (o. R.)

1. FC Passsau II (o. R.)

Zusätzlich im Reservespielbetrieb integriert: TSV Mauth II, SV Hohenau II, SG Thyrnau / Kellberg II, DJK Eberhardsberg II





Kreisklasse Pocking

FC Aldersbach

FC Aunkirchen

FC Fürstenzell

SV Haarbach

TSV Kößlarn

SG Neuhaus / Sulzbach

FC Tiefenbach DJK (o.R.)

DJK Eintracht Patriching

TSV Rotthalmünster

FC Schalding (o. R.)

SV Tettenweis

FC Unteriglbach (R9)

DJK Vornbach II (o.R.)

RSV Walchsing