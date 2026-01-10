Kreis Ost: Klare Meinungsbilder - Vier Vereinsanträge wurden behandelt

Im KulturForum Oberalteich haben 194 Delegierte die Weichen für die Zukunft im Fußball-Kreis Niederbayern Ost gestellt, die Führungsriege um den Vorsitzenden Ignaz Hiendl gewählt und dabei auch ihre Meinung zu spieltechnischen Themen kundgetan: Insgesamt stehen im Wahljahr des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) 22 Kreistage, sieben Bezirkstage und der 27. Ordentliche Verbandstag Anfang Mai 2026 auf dem Programm.
Im Kreis Niederbayern Ost war es jetzt zweifelsfrei ein großer Bahnhof für die Fußballerinnen und Fußballer: Mit Alois Rainer war der Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat im Bogener Ortsteil ebenso zu Gast wie Landrat Josef Laumer und Bogens Erste Bürgermeisterin Andrea Probst. Sie allesamt unterstrichen in der von TV-Kommentator Tobias Welck moderierten Talkrunde den großen Stellenwert und die enorme Strahlkraft des Amateurfußballs – auf und neben dem Platz.
Diese Geschicke wird in den kommenden Jahren weiter Ignaz Hiendl leiten, die Delegierten sprachen sich am Kreistag im KulturForum ohne Gegenstimme für eine weitere Amtszeit des bisherigen Kreis-Vorsitzenden aus. Ebenso gehen auch Andreas Kriegner als Kreis-Spielleiter, Tobias Nöbauer als Kreis-Jugendleiter und Rebekka Götz als Kreis-Beauftragte für den Frauen- und Mädchenfußball in eine weitere Periode.
Matthias Braun wurde von den Schiedsrichtergruppen erneut als Kreis-Schiedsrichterobmann vorgeschlagen und jetzt auch von den Delegierten des Kreistags bestätigt. Walter Stadler als Kreis-Sportgerichtsvorsitzender und Gerhard Jende als Kreis-Ehrenamtsbeauftragter sollen den Kreis-Ausschuss erneut komplettieren. Entsprechende Berufungsvorschläge gehen im Nachgang des Kreistags an das BFV-Präsidium.
Meinungsbilder zu möglichen Reformen im Spielbetrieb
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kreistags waren wie auch schon in den Jahren 2010, 2014, 2018 und 2022 dazu aufgerufen, ihre Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb zu äußern. In diesem Wahljahr geht es um drei Themenkomplexe:
Die Meinungsbilder sind ausdrücklich keine bindenden Beschlüsse, können aber über die Bezirkstage zum Verbandstag eingebracht und dort entschieden werden.
Einer von vier Vereinsanträgen angenommen
Darüber hinaus hatten die Delegierten in Oberalteich auch über vier Vereinsanträge abzustimmen:
Der in Oberalteich angenommene Antrag haben nun die Delegierten beim niederbayerischen Bezirkstag am 20. März 2026 in Plattling zu behandeln.