Kreis Ost: Hallenfahrplan steht - Teilnehmeranzahl weiter rückläufig

Nur noch 67 Meldungen - im Vorjahr waren es immerhin noch 75. Liegt es am Futsal oder ist die Hallenmeisterschaft schlichtweg ein Auslaufmodell? "Im Vergleich zu ganz Bayern liegen wir trotzdem ganz weit vorne", sagt Funktionärs-Urgestein Wolfgang Heyne, der stellvertretender Kreisvorsitzender im Fußballkreis Niederbayern Ost ist. Im Landkreis Deggendorf gehen beim Lotto Bayern Hallencup nur noch sechs(!) Vereine an den Start. Im Landkreis Straubing-Bogen gibt es auch lediglich zehn Teilnehmer.
Deutlich größer ist das Interesse in den Landkreisen Passau (20 Teilnehmer), Freyung-Grafenau (19) und Regen (15), so dass in allen drei Wettbewerben noch ein Vor- und Endturnier ausgetragen werden kann.
Die beiden besten Mannschaften aus jedem der fünf Landkreis schafft den Sprung ins Kreisfinale, das am 11. Januar (ab 11 Uhr) in Deggendorf über die Bühne geht. Vier Vereine vertreten dann Fußballkreis Ost bei der Bezirksmeisterschaft, die am 17. Januar beim ETSV 09 Landshut ausgetragen wird.
Gruppe 1 am Sonntag, 7. Dezember, ab 11 Uhr: FC Obernzell-Erlau, TSV Karpfham, TSV Rotthalmünster, RSV Kirchham, STV Ering.
Gruppe 2 am Sonntag, 7. Dezember, ab 14 Uhr in Pocking: DJK Vornbach, SG Breitenberg/Sonnen, FC Fürstenzell, SG Neukirchen/Inn/Engertsham, SG Ruhstorf/Indling.
Gruppe 3 am Sonntag, 7. Dezember, ab 11 Uhr in Vilshofen: FC Sturm Hauzenberg. FC Salzweg, FC Windorf, DJK-SC Sandbach, SV Fürstenstein.
Gruppe 4 am Sonntag, 7. Dezember, ab 14 Uhr in Vilshofen: TSV-DJK Oberdiendorf, DJK-SV Dorfbach. FC Aunkirchen, DJK-SV Kirchberg v.W., SpVgg Pleinting.
Die jeweils beiden erstplatzierten Klubs jeder Gruppe qualifizieren sich für das Landkreisfinale, das am 13. Dezember (ab 11 Uhr) in Hauzenberg stattfindet.
Gruppe 5 am Samstag, 6. Dezember, ab 13 Uhr in Freyung: TSV Waldkirchen, SG Thurmansbang/Saldenburg, SC Herzogsreut, DJK-SSV Hinterschmiding.
Gruppe 6 am Samstag, 6. Dezember, ab 13 Uhr in Freyung: SV Hohenau, SV Röhrnbach, DJK Böhmzwiesel, TV Freyung.
Gruppe 7 am Samstag, 13. Dezember, ab 13 Uhr in Freyung: SV Schöfweg, SSV Jandelsbrunn, SV Riedlhütte, SG Neudorf/Neuschönau.
Gruppe 8 am Samstag, 13. Dezember, ab 13 Uhr in Freyung: TSV Mauth, SpVgg Oberkreuzberg, TSV Spiegelau, SG Zenting/Thannberg.
Die jeweils beiden erstplatzierten Klubs jeder Gruppe qualifizieren sich für das Landkreisfinale, das am 27. Dezember (ab 15 Uhr) in Freyung stattfindet.
Gruppe 9 am Samstag, 13. Dezember, ab 9 Uhr in Zwiesel: TSV Regen, 1.FC Viechtach, SV Geiersthal, FC Bürgerholz Regen, SV Kollnburg.
Gruppe 10 am Samstag, 13. Dezember, ab 12 Uhr in Zwiesel: SpVgg Ruhmannsfelden, SV Kirchberg i.W., SV Habischried, TSV Bodenmais, SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag.
Gruppe 11 am Samstag, 13. Dezember, ab 15 Uhr in Zwiesel: SV Bischofsmais, SC Zwiesel, SV March, SV 22 Zwiesel, SpVgg Brandten.
Die jeweils beiden erstplatzierten Klubs jeder Gruppe sowie die beiden besten Dritten qualifizieren sich für das Landkreisfinale, das am 4. Januar (ab 14 Uhr) in Zwiesl stattfindet.
Ein Gruppe (Modus: jeder-gegen-jeden) am Samstag, 20. Dezember, ab 14 Uhr in Deggendorf (Comenius-Halle): SpVgg Plattling, SpVgg Stephansposching, SV Bernried, Türk Gücü Deggendorf, TSV Metten, FC Deggendorf.
Endturnier am Sonntag. 21. Dezember (ab 11 Uhr) in Bogen
Gruppe A: FSV/VfB Straubing, SV Irlbach, FC Niederwinkling, FC Aiterhofen, FC Alburg. – Gruppe B: SV Türk Gücü Straubing, SpVgg Pondorf, ASV Steinach, SpVgg Straubing, RSV Parkstetten.