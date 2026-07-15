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Allgemeines
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Kreis Neuss bietet rein weiblichen Lehrgang zum DFB-Basis-Coach an
Neues Projekt wird auf der Sportanlage des SV Glehn gestartet.
von Kreis GV-Neuss / kpn · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Der neue Lehrgang wird auf der Anlage des SV Glehn angeboten. – Foto: Norbert Jurczyk
Im Fußballkreis Grevenbroich-Neuss wird es bald ein ganz besonderes Angebot geben. Die Lehrgänge zum DFB-Basis-Coach sind als Einstieg in die Aufgaben als Trainerin oder Trainer schon seit einer ganzen Weile Teil des Angebots der Verbände im DFB, doch nun soll es ein Angebot geben, dass sich ganz gezielt an künftige Trainerinnen richtet, was natürlich absolut zu begrüßen ist.
Dieser Lehrgang ist Teil der DFB-Strategie "DFB-Assist" zur Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs, die am Niederrhein umgesetzt wird. Konkrete Zielsetzungen des Lehrgangs sind:
Gemeinsames Lernen in einer homogenen Lehrgangsgruppe
Abbau der Scheu vor der ersten Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme
Spezifischer Austausch und Gründung von Trainerinnen-Netzwerken
Weitere spezifische Maßnahmen wie Lizenzfortbildungen für Trainer/innen im Mädchen- und Frauenfußball, eine C-Lizenz-Ausbildung “ONLY WOMEN” und Veranstaltungen zur Qualifizierung von Funktionär/innen im Mädchen- und Frauenfußball befinden sich derzeit in Planung. Das ist vom Lehrgang zu erwarten:
Ziele
Erfolgreicher Abschluss DFB-Basis-Coach-Zertifikat als Grundlehrgang vor Beginn der Profilausbildung zur Trainer-C-Lizenz
Zielgruppen
Interessierte Trainerinnen, Betreuerinnen, Spielerinnen in den Altersbereichen Bambini bis Erwachsene
Voraussetzungen
Vollendung des 15. Lebensjahres
Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift
Selbsterklärung über gesundheitliche Eignung
Nachweis über die Mitgliedschaft in einem FVN-Verein
Inhalte
Methodische Grundlagen
Steuerung von Spielformen
Bedeutung von Taktik und Kondition in den verschiedenen Altersklassen
Aufbau und Planung einer Trainingseinheit im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenfußball
Teambildung
Konfliktmanagement
Medienrechte und Datenschutz
Sportverletzungen und Verkehrssicherungspflicht
Der Trainer als Vorbild
Rollen- und Aufgabenverteilung im Traineramt
Trainingsphilosophie Deutschland
Methode
Blended-Learning-Format (Präsenz- und Online-Phasen)
Hinweise
Die Lehrgangsgebühr wird von dem angegebenen Konto eingezogen.
Zur Teilnahme wird ein internetfähiges Endgerät (PC, Laptop, Tablet - kein Smartphone!) benötigt und vorausgesetzt.
Alle Präsenz- und Online-Phasen müssen vollständig besucht und absolviert werden.
Die aktive Teilnahme wird vorausgesetzt.
Termine
Präsenztermine: 18.09.2026, 25.09.2026, 02.10.2026, 09.10.2026 und 16.10.2026, jeweils 18.00 - 21.00 Uhr
Online-Phase: 15.09.-16.10.2026
Veranstaltungsort
Sportanlage SV Glehn
Anmeldung
Die Anmeldung und weitere Informationen zum Lehrgang sind über folgenden Link möglich: