 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Kreis Neuss bietet rein weiblichen Lehrgang zum DFB-Basis-Coach an

Neues Projekt wird auf der Sportanlage des SV Glehn gestartet.

von Kreis GV-Neuss / kpn · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Der neue Lehrgang wird auf der Anlage des SV Glehn angeboten.
Der neue Lehrgang wird auf der Anlage des SV Glehn angeboten. – Foto: Norbert Jurczyk

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Im Fußballkreis Grevenbroich-Neuss wird es bald ein ganz besonderes Angebot geben. Die Lehrgänge zum DFB-Basis-Coach sind als Einstieg in die Aufgaben als Trainerin oder Trainer schon seit einer ganzen Weile Teil des Angebots der Verbände im DFB, doch nun soll es ein Angebot geben, dass sich ganz gezielt an künftige Trainerinnen richtet, was natürlich absolut zu begrüßen ist.

Dieser Lehrgang ist Teil der DFB-Strategie "DFB-Assist" zur Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs, die am Niederrhein umgesetzt wird. Konkrete Zielsetzungen des Lehrgangs sind:

  • Gemeinsames Lernen in einer homogenen Lehrgangsgruppe
  • Abbau der Scheu vor der ersten Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme
  • Spezifischer Austausch und Gründung von Trainerinnen-Netzwerken

Weitere spezifische Maßnahmen wie Lizenzfortbildungen für Trainer/innen im Mädchen- und Frauenfußball, eine C-Lizenz-Ausbildung “ONLY WOMEN” und Veranstaltungen zur Qualifizierung von Funktionär/innen im Mädchen- und Frauenfußball befinden sich derzeit in Planung. Das ist vom Lehrgang zu erwarten:

Ziele

Erfolgreicher Abschluss DFB-Basis-Coach-Zertifikat als Grundlehrgang vor Beginn der Profilausbildung zur Trainer-C-Lizenz

Zielgruppen

Interessierte Trainerinnen, Betreuerinnen, Spielerinnen in den Altersbereichen Bambini bis Erwachsene

Voraussetzungen

  • Vollendung des 15. Lebensjahres
  • Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift
  • Selbsterklärung über gesundheitliche Eignung
  • Nachweis über die Mitgliedschaft in einem FVN-Verein


Inhalte

  • Methodische Grundlagen
  • Steuerung von Spielformen
  • Bedeutung von Taktik und Kondition in den verschiedenen Altersklassen
  • Aufbau und Planung einer Trainingseinheit im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenfußball
  • Teambildung
  • Konfliktmanagement
  • Medienrechte und Datenschutz
  • Sportverletzungen und Verkehrssicherungspflicht
  • Der Trainer als Vorbild
  • Rollen- und Aufgabenverteilung im Traineramt
  • Trainingsphilosophie Deutschland

Methode

Blended-Learning-Format (Präsenz- und Online-Phasen)

Hinweise

  • Die Lehrgangsgebühr wird von dem angegebenen Konto eingezogen.
  • Zur Teilnahme wird ein internetfähiges Endgerät (PC, Laptop, Tablet - kein Smartphone!) benötigt und vorausgesetzt.
  • Alle Präsenz- und Online-Phasen müssen vollständig besucht und absolviert werden.
  • Die aktive Teilnahme wird vorausgesetzt.

Termine

  • Präsenztermine: 18.09.2026, 25.09.2026, 02.10.2026, 09.10.2026 und 16.10.2026, jeweils 18.00 - 21.00 Uhr
  • Online-Phase: 15.09.-16.10.2026

Veranstaltungsort

Sportanlage SV Glehn

Anmeldung

Die Anmeldung und weitere Informationen zum Lehrgang sind über folgenden Link möglich:

https://www.dfbnet.org/coach/FVN/goto/education/offers/details/0123456789ABCDEF0123456700004110/03160VV5A0000000VS5489C1VVELG9Q2

Die Anmeldefrist endet am 28.08.2026.