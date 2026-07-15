Kreis Neuss bietet rein weiblichen Lehrgang zum DFB-Basis-Coach an

Der neue Lehrgang wird auf der Anlage des SV Glehn angeboten. – Foto: Norbert Jurczyk

Im Fußballkreis Grevenbroich-Neuss wird es bald ein ganz besonderes Angebot geben. Die Lehrgänge zum DFB-Basis-Coach sind als Einstieg in die Aufgaben als Trainerin oder Trainer schon seit einer ganzen Weile Teil des Angebots der Verbände im DFB, doch nun soll es ein Angebot geben, dass sich ganz gezielt an künftige Trainerinnen richtet, was natürlich absolut zu begrüßen ist.

Dieser Lehrgang ist Teil der DFB-Strategie "DFB-Assist" zur Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs, die am Niederrhein umgesetzt wird. Konkrete Zielsetzungen des Lehrgangs sind:

Gemeinsames Lernen in einer homogenen Lehrgangsgruppe

Abbau der Scheu vor der ersten Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme

Spezifischer Austausch und Gründung von Trainerinnen-Netzwerken

Weitere spezifische Maßnahmen wie Lizenzfortbildungen für Trainer/innen im Mädchen- und Frauenfußball, eine C-Lizenz-Ausbildung “ONLY WOMEN” und Veranstaltungen zur Qualifizierung von Funktionär/innen im Mädchen- und Frauenfußball befinden sich derzeit in Planung. Das ist vom Lehrgang zu erwarten: