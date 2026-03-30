Kreis Miesbach: Der Spieltag fällt den Schneefällen zum Opfer

Platz gesperrt Sportfreunde Fischbachau Schneefall Schild Spielabsage Symbolfoto Winter Schnee Rasen – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Der Schnee kehrte zurück, und der Fußball im Landkreis Miesbach legte eine Pause an diesem Spieltag ein.

Passend zur Länderspielpause der Profis sorgte der erneute Wintereinbruch, der die Fußballplätze im Landkreis in helles Weiß färbte, an diesem Wochenende in verschiedenen Spielklassen für eine Unterbrechung des regulären Spielbetriebs.

So fielen die Spiele in der A-Klasse 3 und 4 mit Beteiligung aus dem Landkreis komplett der Wetterlage zum Opfer. Während das Warngauer Gemeindederby zwischen dem SC Wall und dem SV Warngau bereits am Freitag abgesagt wurde, folgten alle anderen Absagen erst einen Tag davor oder direkt am Spieltag. Die neuen Terminierungen der Partien stehen noch aus, obgleich die Terminfindung aufgrund der vielen spielfreien Wochenenden – anders als in anderen Ligen – eher leicht fallen sollte. Nun zahlt es sich wohl aus, dass die A-Klassen-Teams im Herbst so wenig Spiele wie möglich ins Frühjahr verlegt haben.

Der Wintereinbruch und vor allem die Schneefälle in der Nacht zum Sonntag führten in der Kreisklasse 2 zu einer Flut an Spielabsagen, da die Fußballplätze im Oberland und darüber hinaus schneebedeckt waren. Die einzige Partie, die am Wochenende stattfinden konnte, war das Tölzer Derby zwischen dem SC Rot-Weiß und dem SV am Samstag, das mit einem torlosen Remis endete. Abgesagt wurden hingegen alle Partien mit Landkreis-Beteiligung. Für die Duelle zwischen Ascholding und Otterfing, zwischen Brunnthal und Darching, sowie zwischen Weyarn und Hausham werden nun Nachholtermine gesucht.

Im Lager des SV Miesbach hatte man sich auf das erste Spiel auf Naturrasen in diesem Kalenderjahr gefreut. Doch die Begegnung des Bezirksligisten beim SV Zorneding, die auf Sonntagnachmittag angesetzt war, wurde wegen der Schneefälle ebenfalls abgesagt. Der aufgeweichte Untergrund im Münchner Osten ließ keinen Spielbetrieb zu. Ein Nachholtermin ist noch offen.