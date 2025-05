Kreis Kleve: Das sind die Top-Spiele am Wochenende

Der BV Sturm Wissel will den Aufstieg eintüten. – Foto: Nils Nellissen

Am Wochenende könnten in der Kreisliga A Kleve/Geldern zwei Entscheidungen fallen. In der Gruppe 1 der Kreisliga B unternimmt der BV Sturm Wissel einen weiteren Versuch, den Aufstieg perfekt zu machen. Der Überblick.

Heute, 20:00 Uhr SV Rindern SV Rindern Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf 20:00 PUSH SV Rindern – Alemannia Pfalzdorf (Freitag, 20 Uhr). Der SV Rindern hat eine tolle Saison gespielt. Lange Zeit kämpfte das Team um den Aufstieg mit. Doch der Zug in die Landesliga ist für die Rinderner abgefahren – spätestens nach der überraschend hohen 1:5-Niederlage bei Borussia Veen am vergangenen Wochenende. Für die Pfalzdorfer geht es dagegen noch um eine Menge – und zwar den Klassenerhalt. Das Team steht aktuell auf Platz 15, der zur Relegation berechtigen würde. Gegner in der Verlängerung wäre dann in zwei Spielen (4. und 8. Juni) der Tabellenfünfzehnte der Gruppe 1. Aber dazu soll es nach Wunsch der Pfalzdorfer erst gar nicht kommen. Die Alemannia (33 Punkte) hat noch die Chance, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und den direkten Ligaverbleib zu schaffen. Konkurrenten im Abstiegskampf sind der TSV Krefeld-Bockum (34), TuS Xanten (35), VfL Repelen (36) und VfB Uerdingen (37). Drei Spiele bleiben den Pfalzdorfern noch, um Platz zwölf zu erreichen und die Relegation zu umgehen. Der jüngste 3:2-Sieg gegen das Top-Team TuS Asterlagen dürfte da eine zusätzliche Motivation sein, um den SV Rindern am Freitag zu schlagen.

SV Straelen – SV Issum (Freitag, 19.30 Uhr). Abstiegskampf pur gibt es am Freitagabend an der Römerstraße zu sehen. Auf dem Platz, auf dem in der Vergangenheit so viele Fußball-Feste gefeiert wurden, geht es für die Gastgeber drei Spieltage vor dem Saisonende um nichts anderes als die Chance, den Verbleib in der Kreisliga A Kleve/Geldern noch zu wahren. Dabei muss gegen den SV Issum, der mit fünf Punkten Vorsprung auf Rang 13 ebenfalls noch nicht gerettet ist, ein Sieg her. Eine Niederlage oder ein Unentschieden würde den Abstieg des SV Straelen bedeuten. Doch auch die Gäste werden alles daransetzen, weiter Punkte im Rennen um den gesicherten Platz zwölf zu sammeln. Verstecken darf sich keine der beiden Mannschaften. Der SVS präsentierte sich zuletzt sehr torgefährlich. Die Torschützen Maik Noldes (6) und Cristian Voicu (1) spielten beim 7:5-Sieg gegen den SV Sevelen ihre ganze Erfahrung aus. Beim SV Issum dürften daher alle Alarmglocken geschrillt haben.

SC Auwel-Holt – TSV Weeze (Sonntag, 15 Uhr). Auf der gemütlichen Sportanlage des SC Auwel-Holt hat es in den vergangenen Jahren immer wieder mal spannende Entscheidungen um Aufstieg oder Klassenerhalt gegeben. Auch am Sonntag könnte wieder gejubelt werden – allerdings nicht auf Holter Seite. Denn der Spitzenreiter TSV Weeze, der ab 15 Uhr zu Gast ist, benötigt nur noch einen Punkt, um den Gewinn des Meistertitels und den Aufstieg perfekt zu machen. Bereits im Hinspiel im November triumphierte der TSV. Eron Kashtanjeva hatte beim 4:0-Erfolg alle Treffer erzielt. Zuletzt gelang den Weezern ein deutlicher 5:1-Sieg gegen den Uedemer SV – und Kashtanjeva stand nicht im Aufgebot. Alles andere als ein Sieg für den Spitzenreiter wäre eine Überraschung. Aber selbst ein Punkt würde ja schon reichen. Falls den Holtern aber tatsächlich ein Heimerfolg gelingen sollte, müssten sich die Weezer weiter in Geduld üben.

Arminia Kapellen-Hamb – SV Sevelen (Sonntag, 15 Uhr). Die Gastgeber befinden sich auf Abschiedstour in der Kreisliga A und haben es in den letzten Spielen offensiv krachen lassen. In den vergangenen vier Partien erzielte die Arminia 22 Treffer und sammelte sechs Punkte. Dass diese Serie weiter Bestand haben kann, zeigen die Ergebnisse des Gegners. Der SV Sevelen musste in den vergangenen vier Spielen 15 Gegentore hinnehmen, davon – wie oben erwähnt – gleich sieben gegen den SV Straelen. In einem Spiel um die goldene Ananas könnten also viele Tore fallen.

