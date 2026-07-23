Kreis Kempen-Krefeld legt Spielpläne der Kreisliga B nach

Der Fußballkreis Kempen-Krefeld hat den Spielplan der Kreisliga A für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Ein direktes Eröffnungsspiel gibt es dort nicht, doch zwei Partien beginnen am Sonntag, 16 August, bereits um 13 Uhr. Der VfL Tönisberg empfängt dann den TSV Meerbusch III, der TSV Bockum II hat den SSV Strümp zu Gast. TIV Nettetal startet derweil bei Rhenania Hinsbeck in die Saison.
Aufsteiger SuS Schaag tritt daheim gegen Viktoria Anrath an, zwischen dem SC Waldniel und dem SC Niederkrüchten gibt es gleich mal Derby-Vibes zum Auftakt. Für Niederkrüchten geht es mit den Lokalduellen im Kreis Viersen gleich am 2. Spieltag weiter, auch wenn die Fahrt nach Hinsbeck doch schon etwas weiter ist. Der TSV Meerbusch II als Bezirksliga-Absteiger, der in der Kreisliga A auf die eigene Dritte trifft, startet gegen TuRa Brüggen II, muss danach zum SSV Strümp und empfängt am 3. Spieltag den SC Schiefbahn.
Am Donnerstag folgten dann auch die Spiepläne der Kreisliga B, diese findet ihr unterhalb in unserer Übersicht:
1. Spieltag
So., 16.08.26 13:00 Uhr VfL Tönisberg II - TSV Meerbusch III
So., 16.08.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SSV Strümp
So., 16.08.26 15:00 Uhr SuS Schaag - SC Viktoria 07 Anrath
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - OSV Meerbusch II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - TuRa Brüggen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Schiefbahn
So., 16.08.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TIV Nettetal
So., 16.08.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Niederkrüchten
So., 16.08.26 15:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich
2. Spieltag
So., 23.08.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Kaldenkirchen
So., 23.08.26 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - SuS Schaag
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Krefeld-Bockum II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Rhenania Hinsbeck
So., 23.08.26 15:00 Uhr TIV Nettetal - Hülser SV
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch III - FC Hellas Krefeld
So., 23.08.26 15:30 Uhr SSV Strümp - TSV Meerbusch II
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK VfL Willich - VfL Tönisberg II
1. Spieltag
So., 16.08.26 13:00 Uhr TSV Kaldenkirchen II - TuRa Brüggen III
So., 16.08.26 13:00 Uhr SC Waldniel II - Sportfreunde Leuth
So., 16.08.26 13:00 Uhr DJK Oberkrüchten - SC Rhenania Hinsbeck II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSF Bracht - DJK Fortuna Dilkrath II
So., 16.08.26 15:00 Uhr Dülkener FC - VSF Amern II
So., 16.08.26 15:00 Uhr BSV Leutherheide - SSV Grefrath 1910/24 II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TVAS Viersen - SuS Krefeld III
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Boisheim - SG Dülken
2. Spieltag
So., 23.08.26 11:00 Uhr TuRa Brüggen III - DJK Oberkrüchten
So., 23.08.26 12:30 Uhr SSV Grefrath 1910/24 II - TSV Kaldenkirchen II
So., 23.08.26 12:30 Uhr VSF Amern II - TSV Boisheim
So., 23.08.26 13:00 Uhr SuS Krefeld III - BSV Leutherheide
So., 23.08.26 13:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath II - TVAS Viersen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Rhenania Hinsbeck II - SC Waldniel II
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Leuth - Dülkener FC
So., 23.08.26 15:00 Uhr SG Dülken - TSF Bracht
3. Spieltag
So., 30.08.26 13:00 Uhr TSV Kaldenkirchen II - SuS Krefeld III
So., 30.08.26 13:00 Uhr SC Waldniel II - TuRa Brüggen III
So., 30.08.26 13:00 Uhr DJK Oberkrüchten - SSV Grefrath 1910/24 II
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSF Bracht - TVAS Viersen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Dülkener FC - SC Rhenania Hinsbeck II
So., 30.08.26 15:00 Uhr BSV Leutherheide - DJK Fortuna Dilkrath II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SG Dülken - VSF Amern II
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Boisheim - Sportfreunde Leuth
1. Spieltag
So., 16.08.26 11:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln III - FC Traar
So., 16.08.26 12:30 Uhr Borussia Oedt II - SC St. Tönis 1911/20 IV
So., 16.08.26 12:30 Uhr Thomasstadt Kempen II - Dülkener FC II
So., 16.08.26 13:00 Uhr CSV Marathon Krefeld II - TSV Krefeld-Bockum III
So., 16.08.26 15:00 Uhr KTSV Preussen Krefeld - SC Viktoria 09 Krefeld
So., 16.08.26 15:00 Uhr BV Union Krefeld - SV Oppum II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Vorst - TuS Gellep
2. Spieltag
So., 23.08.26 12:30 Uhr Dülkener FC II - BV Union Krefeld
So., 23.08.26 13:00 Uhr SV Oppum II - VfR Krefeld-Fischeln III
So., 23.08.26 13:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 IV - KTSV Preussen Krefeld
So., 23.08.26 13:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum III - SuS Krefeld II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Gellep - Thomasstadt Kempen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - CSV Marathon Krefeld II
So., 23.08.26 15:15 Uhr FC Traar - Borussia Oedt II
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln III - Dülkener FC II
So., 30.08.26 12:30 Uhr Borussia Oedt II - SV Oppum II
So., 30.08.26 13:00 Uhr SuS Krefeld II - SV Vorst
So., 30.08.26 13:00 Uhr CSV Marathon Krefeld II - SC St. Tönis 1911/20 IV
So., 30.08.26 13:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum III - SC Viktoria 09 Krefeld
So., 30.08.26 15:00 Uhr KTSV Preussen Krefeld - FC Traar
So., 30.08.26 15:00 Uhr BV Union Krefeld - TuS Gellep
1. Spieltag
So., 16.08.26 12:30 Uhr VfB Uerdingen II - Thomasstadt Kempen III
So., 16.08.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - OSV Meerbusch III
So., 16.08.26 13:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld II - SSV Strümp II
So., 16.08.26 13:00 Uhr DJK VfL Willich II - Niersia Neersen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SuS Krefeld - FC Hellas Krefeld II
So., 16.08.26 15:00 Uhr Linner SV - SV Oppum
So., 16.08.26 15:00 Uhr Eintracht Vinhoven - SC Schiefbahn II
So., 16.08.26 15:15 Uhr Borussia Oedt - SC St. Tönis 1911/20 III
2. Spieltag
So., 23.08.26 10:30 Uhr OSV Meerbusch III - Borussia Oedt
So., 23.08.26 12:45 Uhr SC Schiefbahn II - Anadolu Türkspor Krefeld II
So., 23.08.26 13:00 Uhr SSV Strümp II - Linner SV
So., 23.08.26 13:00 Uhr SV Oppum - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 23.08.26 13:00 Uhr Thomasstadt Kempen III - DJK VfL Willich II
So., 23.08.26 13:00 Uhr FC Hellas Krefeld II - Eintracht Vinhoven
So., 23.08.26 13:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 III - VfB Uerdingen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr Niersia Neersen - SuS Krefeld
3. Spieltag
So., 30.08.26 12:30 Uhr VfB Uerdingen II - OSV Meerbusch III
So., 30.08.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - SSV Strümp II
So., 30.08.26 13:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld II - FC Hellas Krefeld II
So., 30.08.26 13:00 Uhr DJK VfL Willich II - SC St. Tönis 1911/20 III
So., 30.08.26 15:00 Uhr SuS Krefeld - Eintracht Vinhoven
So., 30.08.26 15:00 Uhr Linner SV - SC Schiefbahn II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Niersia Neersen - Thomasstadt Kempen III
So., 30.08.26 15:15 Uhr Borussia Oedt - SV Oppum