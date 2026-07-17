Kreis Kempen-Krefeld lädt zur Arbeitstagung

Am 1. August steigt die Arbeitstagung im Kreis Kempen-Krefeld. – Foto: Timo Babic

Der Fußballausschuss des Kreises Kempen-Krefeld lädt alle Vereine zur Kreisarbeitstagung Herren und Frauen für Samstag, 1. August 2026, ein. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr im Vereinsheim des SC St. Tönis (ehemals Teutonia St. Tönis), in 47918 Tönisvorst, Gelderner Straße. Parkmöglichkeit besteht an der Rosentalhalle.

Auf der Tagesordnung steht die Ehrung der Meister der Spielklassen auf Kreisebene. Die Grußworte des Fußballverbandes Niederrhein überbringt Michaela Stiels.

Reduzierung der Kreisliga B wird besprochen

Besprochen werden die Durchführungsbestimmungen und die Spielpläne für die Saison 2026/27, die in den Amateurklassen am Wochenende 15./16. August beginnt. Vorgelagert ist die erste Pokalrunde. Hier sind die Spiele für den 7. bis 9. August geplant. Daran anschließend findet eine Diskussion über die Reduzierung der B-Ligen auf Kreisebene statt. Derzeit sind die Mannschaften auf drei Gruppen verteilt. Weil es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Mannschaftsabmeldungen während der Saison kam, was ein schiefes Tabellenbild ergab, ist jetzt seitens des Fußballausschusses eine Reduzierung auf zwei Ligen angedacht. Dadurch soll die B-Liga qualitativ gestärkt werden.