Kreis Kempen-Krefeld lädt am 31. August zur Jugend-Arbeitstagung Die Tagung findet im Vereinsheim des VfL Tönisberg statt und beginnt um 18.30 Uhr. Die Teilnahme ist für alle Vereine mit Jugendmannschaften verpflichtend. von Kreis KK / JJ · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Der Kreis Kempen-Krefeld lädt zur Jugend-Arbeitstagung. – Foto: Jens Terhardt

Der Jugendausschuss des Fußballkreises Kempen-Krefeld lädt seine Vereine für Montag, 31. August um 18.30 Uhr zur Arbeitstagung ein. Veranstaltungsort ist das Vereinsheim des VfL Tönisberg in 47906 Kempen-Tönisberg, Schaephuysener Straße 11. Nach der Begrüßung und der Feststellung der Anwesenheit blickt der Kreisjugendausschuss zunächst auf die Spielzeit 2025/26 zurück. Dazu erfolgt auch die Ehrung aller Gruppensieger und der Kreismeister. Danach erfolgt der Ausblick auf die Spielzeit 2026/27 mit der Besprechung des Rahmenspielplans und den Gruppeneinteilungen. Erläutert werden auch die Durchführungsbestimmungen.

Meisterschaft startet Mitte September Erster Meisterschaftsspieltag auf Kreisebene ist das Wochenende 12. und 13. September. Die Saison endet mit dem letzten Spieltag am 29. und 30. Mai 2027. Bei den A-, B- und C-Junioren gibt es mit der Landesliga eine neue Spielklasse. Sie ersetzt die Sonderliga und ist auf Verbandsebene angesiedelt. Der Jugendausschuss hat zur Veranstaltung einige Gastreferenten eingeladen, die über interessante Themen referieren werden. Den Anfang macht Tanja Hambloch. Sie spricht über das Ehrenamt und stellt in ihrer Funktion als Kreisqualifizierungsbeauftragte die Fortbildungs-angebote des Fußballverbandes-Niederrhein für Vereinsmitarbeiter vor.