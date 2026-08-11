Kreis-Highlights:Dreimal Janknecht, ganz spät Wettrup und Kabienenfoto

Der Ball rollt wieder auf den Plätzen im Emsland – und damit gibt es auch jede Menge Geschichten zu erzählen. Tore satt, Überraschungen, kuriose Szenen und besondere Momente abseits des Rasens: Ich habe für euch wieder einige Highlights des Spieltags herausgepickt. Das sind die Kreis-Highlights!
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Gelungener Auftakt für Neulangens neuen Trainer Sebastian Schepers: Seine Mannschaft setzte sich beim SV Hilkenbrook mit 2:0 durch. Andreas Thien brachte die Gäste nach 31 Minuten in Führung, Florian Hilgefort machte in der 69. Minute den Deckel drauf. Bemerkenswert: Beide Torschützen legten sich ihre Treffer gegenseitig auf.
P. S. Kabinenfotos sind der einzig wahre Beweis, dass Fußball mehr ist als 90 Minuten und drei Punkte. Mal fliegen Wasserflaschen, mal Bierduschen, mal hängt einfach nur einer mit Eisbeutel und Siegergrinsen auf der Massagebank. Egal ob Meisterstück, Last-Minute-Klassenerhalt, bitteres 0:5 oder der erste Dreier seit der Winterzeit, zeigt her eure Kabinenmomente. Wir geben eurem Team kurz das Flutlicht, bevor wieder Trainingsleibchen sortiert werden müssen. ➡️ 📲 Whatsapp
Was für ein Finish in Wettrup! Nach früher Führung durch Thomas Fehren drehte der TuS Lingen II die Partie zunächst auf 2:1. Fehren schlug in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer zurück, ehe Julius Thünemann in der siebten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten 3:2-Siegtreffer traf.
Der VfB Lingen musste sich zum Saisonauftakt mit einem 1:1 gegen die SG Emsbüren II begnügen. Tom Bringmann brachte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung. Lange sah es nach einem Emsbürener Auswärtssieg aus, ehe Abdul Reda Trad in der 85. Minute zuschlug und dem VfB doch noch einen Punkt rettete.
Neuringe erwischte durch Niels Olthoff (9.) den besseren Start, danach spielte jedoch Groß Hesepe groß auf. Jesse Schmitt glich aus, ehe Julius Janknecht mit einem Dreierpack zum Mann des Tages avancierte. Schmitt traf ebenfalls doppelt und machte den deutlichen 5:1-Auftaktsieg perfekt.
Altenlingen II setzte sich zum Saisonauftakt mit 4:2 gegen Voran Brögbern durch. Nach Treffern von Samuel Penniggers und Lennert Krämer führte der ASV zur Pause mit 2:0, doch Maximilian Weltring und Tim Schulz glichen binnen zwei Minuten aus. Dann schlug Anton Dannert doppelt zu (67./81.) und sicherte Altenlingen die drei Punkte.
Derby-Demontage: ASV schenkt Olympia ein halbes Dutzend ein
Der SV Emmeln feierte mit einem 4:0 gegen Schöninghsdorf einen gelungenen Saisonauftakt. Rene Düthmann eröffnete nach 18 Minuten, ehe Simon Klas mit einem Doppelpack (43./56.) für klare Verhältnisse sorgte. Philipp Neehoff setzte in der 62. Minute den Schlusspunkt.
Bokeloh II ist mit einem 2:0 gegen den SV Meppen III erfolgreich in die Saison gestartet. Mann des Tages war Felix Greskamp: Nach seinem Führungstreffer in der 31. Minute machte er zehn Minuten vor Schluss per Foulelfmeter seinen Doppelpack und damit den Bokeloher Auftaktsieg perfekt.
Spelle-Venhaus IV erwischte beim 6:1 gegen Altenlingen III einen Auftakt nach Maß. Adrian Höving (25./32.) und Steffen Unland (38./41.) schnürten bereits vor der Pause jeweils einen Doppelpack. Nico Niederberghaus und Lukas Mersch machten das halbe Dutzend voll, während Milian Kleeb der Ehrentreffer für Altenlingen gelang.
Grün-Weiß Spahnharrenstätte ist mit einem 7:2 gegen den FC Fatihspor in die Saison gestartet. Tobias Bowe ragte mit einem Doppelpack innerhalb von nur zwei Minuten (40./41.) und drei Vorlagen heraus. Luca Albers und Simon Tieben trafen ebenfalls doppelt, David Oldopp steuerte einen weiteren Treffer zum deutlichen Heimsieg bei.
Leschede II ließ dem FC Schapen beim 7:0 keine Chance. Tim Arens traf doppelt, dazu reihten sich Simon Roling, Kevin Ballmann, Mattis Bober, Robin Borg und Ben Klöpper in die Torschützenliste ein. Kurios: Mit Meißner, Ballmann und Geike trugen gleich drei Spieler die Kapitänsbinde - das dürfte nach Abpfiff einige Kaltgetränke gekostet haben. Einziger Wermutstropfen eines ansonsten perfekten Nachmittags: Der „Imbiss 47“ blieb geschlossen.
SV Meppen unterliegt Duisburg deutlich
Der SV Meppen ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Beim MSV Duisburg verloren die Emsländer mit 0:3. Lex-Tyger Lobinger brachte die Gastgeber früh auf Kurs, nach der Pause machten Ben Schlicke und Conor Noß den verdienten Duisburger Auftaktsieg perfekt.
Lobinger bestraft Meppen früh
Dabei begann der SV Meppen durchaus mutig. Bereits in der ersten Minute landete ein Vorstoß von Schmitt am Außennetz, zudem liefen die Gäste den MSV früh an. Doch Duisburg übernahm schnell die Kontrolle – und benötigte nur acht Minuten für die Führung. Can Coskun flankte von links auf den Elfmeterpunkt, wo Lex-Tyger Lobinger hochstieg und zum 1:0 einköpfte.
Für Meppen kam wenig später der nächste Rückschlag hinzu. Jonas Fedl musste nach einer Behandlung bereits in der 13. Minute ausgewechselt werden, Stefan Rankic übernahm.
Duisburg blieb anschließend die gefährlichere Mannschaft. Lobinger verfehlte nach einer Balleroberung von Dominik Kother nur knapp das Tor (23.), zweimal musste Meppens Torhüter Pünt gegen Jakob Bookjans eingreifen (27./28.). Der SVM fand offensiv dagegen kaum Lösungen. Duisburg verteidigte kompakt, während es den Gästen im letzten Drittel an Präzision fehlte.
So ging es mit einem aus Meppener Sicht noch schmeichelhaften 0:1 in die Pause.
Meppen steigert sich - Duisburg trifft
Zur zweiten Halbzeit brachte Meppen Luca Prasse für Jannic Ehlers und präsentierte sich zunächst agiler. Die Gastgeber behielten jedoch die Kontrolle und erhöhten in der 65. Minute. Nach einer Vorlage von Conor Noß köpfte Ben Schlicke den Ball zum 2:0 ins Tor.
Spätestens damit war der Weg für den MSV frei. Meppen wechselte mit Simon Engelmann und Florian Bähr noch einmal offensiv, konnte die Partie aber nicht mehr drehen. Stattdessen sorgte Noß in der 84. Minute für die endgültige Entscheidung. Nach einem Fehler von Rankic marschierte der Duisburger durch und vollendete zum 3:0.
Der SVM hatte in der Nachspielzeit zumindest noch die Chance auf den Ehrentreffer. Engelmann traf mit der Hacke jedoch nur die Latte.
Nach 95 Minuten stand damit ein verdienter 3:0-Erfolg des MSV Duisburg. Während die Gastgeber ihren gelungenen Saisonauftakt feierten, muss der SV Meppen nach einer Partie, in der Duisburg über weite Strecken die Kontrolle hatte, auf die ersten Punkte der neuen Spielzeit warten.