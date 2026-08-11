Kreis-Highlights:Dreimal Janknecht, ganz spät Wettrup und Kabienenfoto von P. M. · Heute, 09:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Eintracht Neulangen

Der Ball rollt wieder auf den Plätzen im Emsland – und damit gibt es auch jede Menge Geschichten zu erzählen. Tore satt, Überraschungen, kuriose Szenen und besondere Momente abseits des Rasens: Ich habe für euch wieder einige Highlights des Spieltags herausgepickt. Das sind die Kreis-Highlights! Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest mir Feedback geben? Schreibe mir gerne direkt hier! ⬆️ 📸 Habt ihr Bilder vom Spiel? Schickt sie mir gerne, dann bekommt euer Verein nicht nur Tore, sondern auch die passende Bühne.

Gelungener Auftakt für Neulangens neuen Trainer Sebastian Schepers: Seine Mannschaft setzte sich beim SV Hilkenbrook mit 2:0 durch. Andreas Thien brachte die Gäste nach 31 Minuten in Führung, Florian Hilgefort machte in der 69. Minute den Deckel drauf. Bemerkenswert: Beide Torschützen legten sich ihre Treffer gegenseitig auf.

– Foto: SV Eintracht Neulangen

P. S. Kabinenfotos sind der einzig wahre Beweis, dass Fußball mehr ist als 90 Minuten und drei Punkte. Mal fliegen Wasserflaschen, mal Bierduschen, mal hängt einfach nur einer mit Eisbeutel und Siegergrinsen auf der Massagebank. Egal ob Meisterstück, Last-Minute-Klassenerhalt, bitteres 0:5 oder der erste Dreier seit der Winterzeit, zeigt her eure Kabinenmomente. Wir geben eurem Team kurz das Flutlicht, bevor wieder Trainingsleibchen sortiert werden müssen. ➡️ 📲 Whatsapp

Thünemann lässt Wettrup in der 97. Minute jubeln So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV Wettrup 1968 Wettrup TuS Lingen Ems TuS Lingen II 3 2 Abpfiff Was für ein Finish in Wettrup! Nach früher Führung durch Thomas Fehren drehte der TuS Lingen II die Partie zunächst auf 2:1. Fehren schlug in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer zurück, ehe Julius Thünemann in der siebten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten 3:2-Siegtreffer traf.

Trad rettet Lingen spät einen Punkt So., 09.08.2026, 15:00 Uhr VfB Lingen VfB Lingen SG Emsbüren / SG Elbergen SG Emsbüren II 1 1 Abpfiff Der VfB Lingen musste sich zum Saisonauftakt mit einem 1:1 gegen die SG Emsbüren II begnügen. Tom Bringmann brachte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung. Lange sah es nach einem Emsbürener Auswärtssieg aus, ehe Abdul Reda Trad in der 85. Minute zuschlug und dem VfB doch noch einen Punkt rettete.

Janknecht-Dreierpack dreht den Spieß um So., 09.08.2026, 16:00 Uhr SV Groß Hesepe 1923 Gr. Hesepe SV Neuringe SV Neuringe 5 1 Abpfiff Neuringe erwischte durch Niels Olthoff (9.) den besseren Start, danach spielte jedoch Groß Hesepe groß auf. Jesse Schmitt glich aus, ehe Julius Janknecht mit einem Dreierpack zum Mann des Tages avancierte. Schmitt traf ebenfalls doppelt und machte den deutlichen 5:1-Auftaktsieg perfekt.

– Foto: René Diebel

Dannert entscheidet wilden zweiten Durchgang So., 09.08.2026, 12:00 Uhr ASV Altenlingen 1965 Altenlingen II SV Voran Brögbern 1922 Brögbern 4 2 Altenlingen II setzte sich zum Saisonauftakt mit 4:2 gegen Voran Brögbern durch. Nach Treffern von Samuel Penniggers und Lennert Krämer führte der ASV zur Pause mit 2:0, doch Maximilian Weltring und Tim Schulz glichen binnen zwei Minuten aus. Dann schlug Anton Dannert doppelt zu (67./81.) und sicherte Altenlingen die drei Punkte. Derby-Demontage: ASV schenkt Olympia ein halbes Dutzend ein

Klas-Doppelpack: Emmeln startet souverän So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV Eintracht Emmeln 1961 Emmeln TSV Concordia Schöninghsdorf 1924 Schöninghsdo 4 0 Abpfiff Der SV Emmeln feierte mit einem 4:0 gegen Schöninghsdorf einen gelungenen Saisonauftakt. Rene Düthmann eröffnete nach 18 Minuten, ehe Simon Klas mit einem Doppelpack (43./56.) für klare Verhältnisse sorgte. Philipp Neehoff setzte in der 62. Minute den Schlusspunkt.

– Foto: SV Bokeloh II

Greskamp-Doppelpack entscheidet das Derby So., 09.08.2026, 12:30 Uhr SV Bokeloh Bokeloh II SV Meppen SV Meppen III 2 0 Abpfiff Bokeloh II ist mit einem 2:0 gegen den SV Meppen III erfolgreich in die Saison gestartet. Mann des Tages war Felix Greskamp: Nach seinem Führungstreffer in der 31. Minute machte er zehn Minuten vor Schluss per Foulelfmeter seinen Doppelpack und damit den Bokeloher Auftaktsieg perfekt.

Höving und Unland legen den Grundstein So., 09.08.2026, 13:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. IV ASV Altenlingen 1965 Altenlingen III 6 1 Abpfiff Spelle-Venhaus IV erwischte beim 6:1 gegen Altenlingen III einen Auftakt nach Maß. Adrian Höving (25./32.) und Steffen Unland (38./41.) schnürten bereits vor der Pause jeweils einen Doppelpack. Nico Niederberghaus und Lukas Mersch machten das halbe Dutzend voll, während Milian Kleeb der Ehrentreffer für Altenlingen gelang.

Bowe dreht auf - Spahnharrenstätte schenkt sieben ein So., 09.08.2026, 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Spahnharrenstätte GW Spah. FC Fatihspor FC Fatihspor 7 2 Abpfiff Grün-Weiß Spahnharrenstätte ist mit einem 7:2 gegen den FC Fatihspor in die Saison gestartet. Tobias Bowe ragte mit einem Doppelpack innerhalb von nur zwei Minuten (40./41.) und drei Vorlagen heraus. Luca Albers und Simon Tieben trafen ebenfalls doppelt, David Oldopp steuerte einen weiteren Treffer zum deutlichen Heimsieg bei.

Sieben Tore, drei Kapitäne - aber keine Pommes So., 09.08.2026, 13:00 Uhr FC 47 Leschede Leschede II FC Schapen 27 Schapen 7 0 Abpfiff Leschede II ließ dem FC Schapen beim 7:0 keine Chance. Tim Arens traf doppelt, dazu reihten sich Simon Roling, Kevin Ballmann, Mattis Bober, Robin Borg und Ben Klöpper in die Torschützenliste ein. Kurios: Mit Meißner, Ballmann und Geike trugen gleich drei Spieler die Kapitänsbinde - das dürfte nach Abpfiff einige Kaltgetränke gekostet haben. Einziger Wermutstropfen eines ansonsten perfekten Nachmittags: Der „Imbiss 47“ blieb geschlossen.

– Foto: Imago