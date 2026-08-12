Kreis-Highlights: Zehn-Minuten-Hattrick, Ticker-Liebe und ein Rätsel

Der Ball rollt wieder auf den Plätzen im Emsland und damit gibt es auch jede Menge Geschichten zu erzählen. Tore satt, Überraschungen, kuriose Szenen und besondere Momente abseits des Rasens: Ich habe für euch wieder einige Highlights des Spieltags herausgepickt. Das sind die Kreis-Highlights!
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Auch die Frauen sind wieder am Ball und die Kamera gleich mit
Auch bei den Frauen rollt der Ball wieder im Spielbetrieb. Die SG Breddenberg/Börger/Werpeloh startete mit einem 3:0 bei der SG Georgsdorf/Esche/Veldhausen II. Sarah Schmits, Romy Rolfes und Hanna Lückenjans sorgten für die Treffer. Mit der Kamera dabei war Florian Egbers, der die Partie in Bildern festhielt. Und warum das Ganze eigentlich „Kreisliga“ heißt, obwohl hier die Grafschaft Bentheim auf das Emsland trifft? Bleibt für mich vorerst ein kleines Rätsel.
Hülsen-Westerloh dreht frühen Rückstand und rettet den Sieg
Die SG Fehndorf ging durch David Krüssel früh in Führung (10.), doch Hülsen-Westerloh drehte die Partie durch Tim Kreuznacht (15.), Jannis Meyer (20.) und Christoph Buschen (57.) auf 3:1. In einer hitzigen Schlussphase sahen beide Mannschaften Rot beziehungsweise Gelb-Rot. Ben Otten brachte Fehndorf in der 88. Minute noch auf 2:3 heran, doch die SpVgg rettete den Auswärtssieg über die Zeit.
So lebt man Amateurfußball: Jansen tickert einfach weiter
Nachdem die Partie der ersten Mannschaft des SV Esterwegen gegen den Haselünner SV kurzfristig ausfiel, war für Simon Jansen noch lange nicht Feierabend: Kurzerhand übernahm er den Liveticker der Zweiten gegen Spahnharrenstätte II. Und die lieferte beim 3:0 direkt passend ab. Erwin Holm traf doppelt (22./41.), Moritz Lindemann setzte den Schlusspunkt (59.). So lebt man Amateurfußball!
Lonnemann braucht nur zehn Minuten für den Dreierpack
Haren II legte bei Union Meppen los wie die Feuerwehr. Nach dem kuriosen Führungstreffer von Jonas Hütter aus Richtung Mittellinie (5.) schlug die Stunde von Justus Lonnemann: Zwischen der 9. und 19. Minute schnürte er einen lupenreinen Hattrick und stellte früh auf 4:0. Union gelang nach der Pause lediglich der Ehrentreffer, am Ende stand ein deutlicher 4:1-Auswärtssieg für Haren.