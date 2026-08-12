Kreis-Highlights: Zehn-Minuten-Hattrick, Ticker-Liebe und ein Rätsel

Der Ball rollt wieder auf den Plätzen im Emsland und damit gibt es auch jede Menge Geschichten zu erzählen. Tore satt, Überraschungen, kuriose Szenen und besondere Momente abseits des Rasens: Ich habe für euch wieder einige Highlights des Spieltags herausgepickt. Das sind die Kreis-Highlights!

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📸 Habt ihr Bilder vom Spiel? Schickt sie mir gerne, dann bekommt euer Verein nicht nur Tore, sondern auch die passende Bühne.