 2026-04-14T12:48:59.332Z

Ligabericht

Kreis-Highlights: Wo schon die Meisterkorken knallen!

Was war am vergangenen Wochenende in den Kreis- und A-Klassen Niederbayerns los?

von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Endlich Aufstieg! Der TSV Hengersberg ist Meister der A-Klasse Deggendorf.
Endlich Aufstieg! Der TSV Hengersberg ist Meister der A-Klasse Deggendorf. – Foto: TSV Hengersberg

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Es geht Schlag auf Schlag: Kaum ist die Frühjahrsrunde gestartet, biegt sie auch schon wieder auf die Zielgerade ein. Was war am vergangenen Wochenende in den Kreis- und A-Klassen Niederbayerns geboten? Wir haben euch wieder einige Highlights herausgesucht. In Hengersberg beispielsweise herrschte am vergangenen Sonntag Ausnahmezustand - Meisterfeier war angesagt!...

Niederbayern Ost

Kreisklasse Passau/Freyung

Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr
SG Altreichenau / Hintereben
SG Altreichenau / HinterebenSG Altreichenau
FC Dreisessel
FC DreisesselDreisessel
1
2
Abpfiff

Tolle Kulisse beim Gemeindederby! Knapp 400 Zuschauer sahen einen knappen 2:1-Sieg der Gäste, die damit noch Richtung Aufstiegs-Relegationsplatz schielen dürfen. Die Hausherren warten hingegen auch nach dem vierten Spiel nach der Winterpause noch immer auf den ersten Punkt 2026 und müssen nach unten schauen.

Kreisklasse Regen

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Schwarzach
SV SchwarzachSchwarzach
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
3
4
Abpfiff

Schlagabtausch in der unglaublich spannenden Kreisklasse Regen! Im Topspiel hatte der SV Schwarzach den SV Kirchberg zu Gast - und die knapp 200 Zuschauer sollten ihr Kommen nicht bereuen. Die Hausherren glichen drei Minuten vor dem Ende zum 3:3 aus, doch die Gäste aus Kirchberg hatten noch einen im Köcher - 3:4 in der 90. Minute! Das war Werbung für Kreisklassen-Fußball.

A-Klasse Deggendorf

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Hengersberg
TSV HengersbergHengersberg
FC Deggendorf
FC DeggendorfFC Deggend.
8
0
Abpfiff

Selten hat sich ein Team diesen Erfolg so verdient wie der TSV Hengersberg! In den vergangenen vier Jahren scheiterten die TSV`ler sage und schreibe dreimal jeweils in der Aufstiegsrelegation - es fehlte nicht mehr viel, um als die "Unaufsteigbaren" gebrandmarkt zu werden. Doch Hengersberg schüttelte sich, und nahm erneut einen Anlauf. Und dieses Mal wurde die Beharrlichkeit mit einer Fabelsaison belohnt: 20 Spiele, 19 Siege, 1 Unentschieden. Von möglichen 60 Punkten 58 geholt. Wow! Das 8:0-Schützenfest gegen den FC Deggendorf vor 300 Zuschauern war nun das krönende Schaulaufen. Gratulation zum Titel und zum Aufstieg in die Kreisklasse, TSV Hengersberg!

A-Klasse Viechtach

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SG Neukirchen-S / Elisabethsz.
SG Neukirchen-S / Elisabethsz.SG Neukirchen-S
DJK Rattenberg
DJK RattenbergRattenberg
2
3
Abpfiff

Im Landkreis Straubing-Bogen-Derby der A-Klasse Viechtach schockte die DJK Rattenberg die SG Neukirchen/Elisabethszell vor 250 Zuschauern spät und hat aus einem Zweikampf um den Titel einen Dreikampf gemacht.

A-Klasse Pocking

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
ASV Ortenburg
ASV OrtenburgOrtenburg
DJK Jägerwirth
DJK JägerwirthJägerwirth
1
3

Tolle Kulisse beim Spitzenspiel der A-Klasse Pocking! 300 Fans waren gekommen und sahen am Ende einen verdienten Sieger aus Jägerwirth. Die DJK hat nun in Sachen Meisterschaft alle Trümpfe in der Hand.

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Straubing: FC Aiterhofen - Türk Gücü Straubing II 9:3
2. A-Klasse Grafenau: FC Poppenberg - TSV Grafenau II 6:4
3. A-Klasse Passau: SG Schalding III/Hacklberg - Eintracht Passau 7:2

Niederbayern West

Kreisklasse Kelheim

Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr
SG Rottenburg / Oberhatzko.
SG Rottenburg / Oberhatzko.SG Rottenburg
SG WiBiKi
SG WiBiKiSG WiBiKi
0
1
Abpfiff

Gipfeltreffen in der Kreisklasse Kelheim vor 250 Zuschauern! Am Ende konnten die Hausherren von der SG Rottenburg in doppelter Unterzahl eine 0:1-Heimniederlage gegen den großen Titelrivalen nicht verhindern. Das Tor des Tages für die SG WiBiKi erzielte Franz Westermaier.

Kreisklasse Pfarrkirchen
Das Spitzenspiel der Kreisklasse Pfarrkirchen lockte 300 Zuschauer an. Letztlich sollten keine Tore fallen. Die Nullnummer hilft der SG Dornach/Roßbach aber wesentlich mehr, konnten doch die Hausherren ihren Sieben-Punkte-Vorsprung an der Spitze verteidigen und sind damit weiter klar auf Titelkurs.

A-Klasse Dingolfing

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
TSV Niederviehbach
TSV NiederviehbachNiederviehba
VfR Moosthenning
VfR MoosthenningMoosthenning
2
12
Abpfiff

14 Tore in einem Spiel, das gibt`s wahrlich auch nicht alle Tage! Der VfR Moosthenning feierte das zu erwartende Schützenfest und setzte sich in Niederviehbach mit 12:2 durch.

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Dingolfing: TSV Niederviehbach - VfR Moosthenning 2:12
2. Kreisklasse Landshut: TSV Baierbach - SG Weihmichl 6:2
3. Kreisklasse Pfarrkirchen: DJK Altenkirchen - SV Schönau 3:5