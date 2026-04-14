Endlich Aufstieg! Der TSV Hengersberg ist Meister der A-Klasse Deggendorf. – Foto: TSV Hengersberg
Kreis-Highlights: Wo schon die Meisterkorken knallen!
Was war am vergangenen Wochenende in den Kreis- und A-Klassen Niederbayerns los?
von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Es geht Schlag auf Schlag: Kaum ist die Frühjahrsrunde gestartet, biegt sie auch schon wieder auf die Zielgerade ein. Was war am vergangenen Wochenende in den Kreis- und A-Klassen Niederbayerns geboten? Wir haben euch wieder einige Highlights herausgesucht. In Hengersberg beispielsweise herrschte am vergangenen Sonntag Ausnahmezustand - Meisterfeier war angesagt!...
Niederbayern Ost
Kreisklasse Passau/Freyung
Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr
Tolle Kulisse beim Gemeindederby! Knapp 400 Zuschauer sahen einen knappen 2:1-Sieg der Gäste, die damit noch Richtung Aufstiegs-Relegationsplatz schielen dürfen. Die Hausherren warten hingegen auch nach dem vierten Spiel nach der Winterpause noch immer auf den ersten Punkt 2026 und müssen nach unten schauen.
So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Schlagabtausch in der unglaublich spannenden Kreisklasse Regen! Im Topspiel hatte der SV Schwarzach den SV Kirchberg zu Gast - und die knapp 200 Zuschauer sollten ihr Kommen nicht bereuen. Die Hausherren glichen drei Minuten vor dem Ende zum 3:3 aus, doch die Gäste aus Kirchberg hatten noch einen im Köcher - 3:4 in der 90. Minute! Das war Werbung für Kreisklassen-Fußball.
A-Klasse Deggendorf
So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Selten hat sich ein Team diesen Erfolg so verdient wie der TSV Hengersberg! In den vergangenen vier Jahren scheiterten die TSV`ler sage und schreibe dreimal jeweils in der Aufstiegsrelegation - es fehlte nicht mehr viel, um als die "Unaufsteigbaren" gebrandmarkt zu werden. Doch Hengersberg schüttelte sich, und nahm erneut einen Anlauf. Und dieses Mal wurde die Beharrlichkeit mit einer Fabelsaison belohnt: 20 Spiele, 19 Siege, 1 Unentschieden. Von möglichen 60 Punkten 58 geholt. Wow! Das 8:0-Schützenfest gegen den FC Deggendorf vor 300 Zuschauern war nun das krönende Schaulaufen. Gratulation zum Titel und zum Aufstieg in die Kreisklasse, TSV Hengersberg!
So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Im Landkreis Straubing-Bogen-Derby der A-Klasse Viechtach schockte die DJK Rattenberg die SG Neukirchen/Elisabethszell vor 250 Zuschauern spät und hat aus einem Zweikampf um den Titel einen Dreikampf gemacht.
A-Klasse Pocking
Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
Tolle Kulisse beim Spitzenspiel der A-Klasse Pocking! 300 Fans waren gekommen und sahen am Ende einen verdienten Sieger aus Jägerwirth. Die DJK hat nun in Sachen Meisterschaft alle Trümpfe in der Hand.
Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Straubing: FC Aiterhofen - Türk Gücü Straubing II 9:3
2. A-Klasse Grafenau: FC Poppenberg - TSV Grafenau II 6:4
3. A-Klasse Passau: SG Schalding III/Hacklberg - Eintracht Passau 7:2
Niederbayern West
Kreisklasse Kelheim
Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr
Gipfeltreffen in der Kreisklasse Kelheim vor 250 Zuschauern! Am Ende konnten die Hausherren von der SG Rottenburg in doppelter Unterzahl eine 0:1-Heimniederlage gegen den großen Titelrivalen nicht verhindern. Das Tor des Tages für die SG WiBiKi erzielte Franz Westermaier.
Kreisklasse Pfarrkirchen
Das Spitzenspiel der Kreisklasse Pfarrkirchen lockte 300 Zuschauer an. Letztlich sollten keine Tore fallen. Die Nullnummer hilft der SG Dornach/Roßbach aber wesentlich mehr, konnten doch die Hausherren ihren Sieben-Punkte-Vorsprung an der Spitze verteidigen und sind damit weiter klar auf Titelkurs.
A-Klasse Dingolfing
So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
14 Tore in einem Spiel, das gibt`s wahrlich auch nicht alle Tage! Der VfR Moosthenning feierte das zu erwartende Schützenfest und setzte sich in Niederviehbach mit 12:2 durch.
Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Dingolfing: TSV Niederviehbach - VfR Moosthenning 2:12
2. Kreisklasse Landshut: TSV Baierbach - SG Weihmichl 6:2
3. Kreisklasse Pfarrkirchen: DJK Altenkirchen - SV Schönau 3:5