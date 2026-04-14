Kreis-Highlights: Wo schon die Meisterkorken knallen! Was war am vergangenen Wochenende in den Kreis- und A-Klassen Niederbayerns los? von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Endlich Aufstieg! Der TSV Hengersberg ist Meister der A-Klasse Deggendorf. – Foto: TSV Hengersberg

Es geht Schlag auf Schlag: Kaum ist die Frühjahrsrunde gestartet, biegt sie auch schon wieder auf die Zielgerade ein. Was war am vergangenen Wochenende in den Kreis- und A-Klassen Niederbayerns geboten? Wir haben euch wieder einige Highlights herausgesucht. In Hengersberg beispielsweise herrschte am vergangenen Sonntag Ausnahmezustand - Meisterfeier war angesagt!...

Niederbayern Ost Kreisklasse Passau/Freyung





Tolle Kulisse beim Gemeindederby! Knapp 400 Zuschauer sahen einen knappen 2:1-Sieg der Gäste, die damit noch Richtung Aufstiegs-Relegationsplatz schielen dürfen. Die Hausherren warten hingegen auch nach dem vierten Spiel nach der Winterpause noch immer auf den ersten Punkt 2026 und müssen nach unten schauen.





Kreisklasse Regen





Schlagabtausch in der unglaublich spannenden Kreisklasse Regen! Im Topspiel hatte der SV Schwarzach den SV Kirchberg zu Gast - und die knapp 200 Zuschauer sollten ihr Kommen nicht bereuen. Die Hausherren glichen drei Minuten vor dem Ende zum 3:3 aus, doch die Gäste aus Kirchberg hatten noch einen im Köcher - 3:4 in der 90. Minute! Das war Werbung für Kreisklassen-Fußball. Schlagabtausch in der unglaublich spannenden Kreisklasse Regen! Im Topspiel hatte der SV Schwarzach den SV Kirchberg zu Gast - und die knapp 200 Zuschauer sollten ihr Kommen nicht bereuen. Die Hausherren glichen drei Minuten vor dem Ende zum 3:3 aus, doch die Gäste aus Kirchberg hatten noch einen im Köcher - 3:4 in der 90. Minute! Das war Werbung für Kreisklassen-Fußball. A-Klasse Deggendorf





Selten hat sich ein Team diesen Erfolg so verdient wie der TSV Hengersberg! In den vergangenen vier Jahren scheiterten die TSV`ler sage und schreibe dreimal jeweils in der Aufstiegsrelegation - es fehlte nicht mehr viel, um als die "Unaufsteigbaren" gebrandmarkt zu werden. Doch Hengersberg schüttelte sich, und nahm erneut einen Anlauf. Und dieses Mal wurde die Beharrlichkeit mit einer Fabelsaison belohnt: 20 Spiele, 19 Siege, 1 Unentschieden. Von möglichen 60 Punkten 58 geholt. Wow! Das 8:0-Schützenfest gegen den FC Deggendorf vor 300 Zuschauern war nun das krönende Schaulaufen. Gratulation zum Titel und zum Aufstieg in die Kreisklasse, TSV Hengersberg!

A-Klasse Viechtach





Im Landkreis Straubing-Bogen-Derby der A-Klasse Viechtach schockte die DJK Rattenberg die SG Neukirchen/Elisabethszell vor 250 Zuschauern spät und hat aus einem Zweikampf um den Titel einen Dreikampf gemacht. Im Landkreis Straubing-Bogen-Derby der A-Klasse Viechtach schockte die DJK Rattenberg die SG Neukirchen/Elisabethszell vor 250 Zuschauern spät und hat aus einem Zweikampf um den Titel einen Dreikampf gemacht. A-Klasse Pocking





Tolle Kulisse beim Spitzenspiel der A-Klasse Pocking! 300 Fans waren gekommen und sahen am Ende einen verdienten Sieger aus Jägerwirth. Die DJK hat nun in Sachen Meisterschaft alle Trümpfe in der Hand. Tolle Kulisse beim Spitzenspiel der A-Klasse Pocking! 300 Fans waren gekommen und sahen am Ende einen verdienten Sieger aus Jägerwirth. Die DJK hat nun in Sachen Meisterschaft alle Trümpfe in der Hand. Die torreichsten Partien

1. A-Klasse Straubing: FC Aiterhofen - Türk Gücü Straubing II 9:3

2. A-Klasse Grafenau: FC Poppenberg - TSV Grafenau II 6:4

3. A-Klasse Passau: SG Schalding III/Hacklberg - Eintracht Passau 7:2 Niederbayern West Kreisklasse Kelheim





Gipfeltreffen in der Kreisklasse Kelheim vor 250 Zuschauern! Am Ende konnten die Hausherren von der SG Rottenburg in doppelter Unterzahl eine 0:1-Heimniederlage gegen den großen Titelrivalen nicht verhindern. Das Tor des Tages für die SG WiBiKi erzielte Franz Westermaier. Gipfeltreffen in der Kreisklasse Kelheim vor 250 Zuschauern! Am Ende konnten die Hausherren von der SG Rottenburg in doppelter Unterzahl eine 0:1-Heimniederlage gegen den großen Titelrivalen nicht verhindern. Das Tor des Tages für die SG WiBiKi erzielte Franz Westermaier. Kreisklasse Pfarrkirchen

Das Spitzenspiel der Kreisklasse Pfarrkirchen lockte 300 Zuschauer an. Letztlich sollten keine Tore fallen. Die Nullnummer hilft der SG Dornach/Roßbach aber wesentlich mehr, konnten doch die Hausherren ihren Sieben-Punkte-Vorsprung an der Spitze verteidigen und sind damit weiter klar auf Titelkurs. A-Klasse Dingolfing

