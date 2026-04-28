Kreis-Highlights: Wo die nächsten Titelsausen gefeiert wurden! Das war am vergangenen Wochenende in den niederbayerischen Kreisklassen und A-Klassen geboten von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Tolle Kulisse in Hauzenberg, wo 400 Zuschauer den Schlager der Kreisklasse Passau/Freyung zwischen dem FC Sturm II und der SG Breitenberg/Sonnen sehen wollten. – Foto: Robert Geisler

Die nächsten Entscheidungen im niederbayerischen Amateurfußball sind gefallen! Was sich sonst noch am vergangenen Wochenende in den Kreis- und A-Klassen des Bezirks getan hat? Wir haben wieder einige Highlights für euch:

Niederbayern Ost Kreisklasse Passau/Freyung





Tolle Kulisse rund um den Kunstrasenplatz im Staffelbergstadion in Hauzenberg! 400 Zuschauer wollten sich den Schlager nicht entgehen lassen und bekamen ein echtes Topspiel geliefert. Die Bayernliga-Reserve ging durch einen Doppelpack von Altmeister Alex Starkl mit 2:0 in Führung, aber der Primus antwortete im Stile einer Spitzenmannschaft und glich in der zweiten Halbzeit noch aus. Die SG SG Breitenberg/Sonnen wahrt damit den Sechs-Punkte-Vorsprung an der Spitze! Der Weg zum Titel ist frei... Tolle Kulisse rund um den Kunstrasenplatz im Staffelbergstadion in Hauzenberg! 400 Zuschauer wollten sich den Schlager nicht entgehen lassen und bekamen ein echtes Topspiel geliefert. Die Bayernliga-Reserve ging durch einen Doppelpack von Altmeister Alex Starkl mit 2:0 in Führung, aber der Primus antwortete im Stile einer Spitzenmannschaft und glich in der zweiten Halbzeit noch aus. Die SG SG Breitenberg/Sonnen wahrt damit den Sechs-Punkte-Vorsprung an der Spitze! Der Weg zum Titel ist frei... Kreisklasse Straubing





Der SV Prackenbach hat die Tür zur Meisterschaft ganz weit aufgestoßen! Die Bayerwäldler gewannen das Spitzenspiel vor 250 Zuschauern mit 3:1 gegen den SC Rain und haben nun drei Partien vor Saisonende sechs Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze.

A-Klasse Straubing





Gratulation an den SV Salching! Durch den 3:2-Auswärtssieg in Aiterhofen hat der SVS die Meisterschaft eingetütet. Die Jungs um das Trainertandem Franz Vaitl und Thomas Wagner hat eine außergewöhnliche Saison absolviert. Von 21 Partien 19 gewonnen, mit 74 Treffern verfügen die Salchinger über den besten Sturm und mit 18 Gegentoren über die stabilste Abwehr. Demzufolge: Absolut verdient! Gratulation an den SV Salching! Durch den 3:2-Auswärtssieg in Aiterhofen hat der SVS die Meisterschaft eingetütet. Die Jungs um das Trainertandem Franz Vaitl und Thomas Wagner hat eine außergewöhnliche Saison absolviert. Von 21 Partien 19 gewonnen, mit 74 Treffern verfügen die Salchinger über den besten Sturm und mit 18 Gegentoren über die stabilste Abwehr. Demzufolge: Absolut verdient! A-Klasse Freyung

Das Spiel um den Titel lockte 450 Fans an! Mann des Tages war freilich Tobias Wittmann, der den TV mit einem Dreierpack zum 3:1-Auswärtssieg schoss - und damit wohl auch zur Meisterschaft!

Die torreichsten Partien

1. A-Klasse Freyung: SG Fürsteneck/Prag - TSV Ringelai 3:7

2. A-Klasse Viechtach: SV Gotteszell - 1. FC Viechtach II 4:5

2. Kreisklasse Deggendorf: SV Pankofen - SG Otzing 6:3 So., 26.04.2026, 16:15 Uhr SV Haidlfing Haidlfing SV Mengkofen Mengkofen 6 0 Spieltext Haidlfing - Mengkofen Niederbayern West

Unaufhaltsam walzt der SV Haidlfing durch die Kreisklasse Dingolfing! Das 6:0 gegen Mengkofen war der sechste Sieg im sechsten Spiel nach der Winterpause. – Foto: Charly Becherer

Kreisklasse Dingolfing





Beeindruckend, was der SV Haidlfing nach der Winterpause abliefert! Der 6:0-Kantersieg gegen den SV Mengkofen war der sechste Sieg im sechsten Spiel 2026 bei einem Torverhältnis von 23:1! Wahrlich meisterlich. Beeindruckend, was der SV Haidlfing nach der Winterpause abliefert! Der 6:0-Kantersieg gegen den SV Mengkofen war der sechste Sieg im sechsten Spiel 2026 bei einem Torverhältnis von 23:1! Wahrlich meisterlich. Kreisklasse Kelheim





Ganz bitterer Moment im Duell zwischen dem TSV Sandelzhausen und dem SV Niederleierndorf. Der Keeper der Gäste verletzte sich beim Stand von 3:0 für die Hausherren schwer am Arm, die Partie wurde daraufhin abgebrochen. Wir wünschen an dieser Stelle gute und vor allem schnelle Genesung! Wann das Spiel nachgeholt wird ist noch nicht klar. Niederleierndorf hat noch theoretische Chancen im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz. Ganz bitterer Moment im Duell zwischen dem TSV Sandelzhausen und dem SV Niederleierndorf. Der Keeper der Gäste verletzte sich beim Stand von 3:0 für die Hausherren schwer am Arm, die Partie wurde daraufhin abgebrochen. Wir wünschen an dieser Stelle gute und vor allem schnelle Genesung! Wann das Spiel nachgeholt wird ist noch nicht klar. Niederleierndorf hat noch theoretische Chancen im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz. A-Klasse Kelheim

