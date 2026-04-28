 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ligabericht

Kreis-Highlights: Wo die nächsten Titelsausen gefeiert wurden!

Das war am vergangenen Wochenende in den niederbayerischen Kreisklassen und A-Klassen geboten

von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Tolle Kulisse in Hauzenberg, wo 400 Zuschauer den Schlager der Kreisklasse Passau/Freyung zwischen dem FC Sturm II und der SG Breitenberg/Sonnen sehen wollten.
Tolle Kulisse in Hauzenberg, wo 400 Zuschauer den Schlager der Kreisklasse Passau/Freyung zwischen dem FC Sturm II und der SG Breitenberg/Sonnen sehen wollten. – Foto: Robert Geisler

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Die nächsten Entscheidungen im niederbayerischen Amateurfußball sind gefallen! Was sich sonst noch am vergangenen Wochenende in den Kreis- und A-Klassen des Bezirks getan hat? Wir haben wieder einige Highlights für euch:

Niederbayern Ost

Kreisklasse Passau/Freyung

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg II
SG Breitenberg / Sonnen
SG Breitenberg / SonnenSG Breitenberg / Sonnen
2
2

Tolle Kulisse rund um den Kunstrasenplatz im Staffelbergstadion in Hauzenberg! 400 Zuschauer wollten sich den Schlager nicht entgehen lassen und bekamen ein echtes Topspiel geliefert. Die Bayernliga-Reserve ging durch einen Doppelpack von Altmeister Alex Starkl mit 2:0 in Führung, aber der Primus antwortete im Stile einer Spitzenmannschaft und glich in der zweiten Halbzeit noch aus. Die SG SG Breitenberg/Sonnen wahrt damit den Sechs-Punkte-Vorsprung an der Spitze! Der Weg zum Titel ist frei...

Kreisklasse Straubing

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Prackenbach
SV PrackenbachPrackenbach
SC 1928 Rain
SC 1928 RainRain
3
1
Abpfiff

Der SV Prackenbach hat die Tür zur Meisterschaft ganz weit aufgestoßen! Die Bayerwäldler gewannen das Spitzenspiel vor 250 Zuschauern mit 3:1 gegen den SC Rain und haben nun drei Partien vor Saisonende sechs Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze.

A-Klasse Straubing

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
FC Aiterhofen-Geltolfing
FC Aiterhofen-GeltolfingAiterhofen
SV Salching
SV SalchingSalching
2
3
Abpfiff

Gratulation an den SV Salching! Durch den 3:2-Auswärtssieg in Aiterhofen hat der SVS die Meisterschaft eingetütet. Die Jungs um das Trainertandem Franz Vaitl und Thomas Wagner hat eine außergewöhnliche Saison absolviert. Von 21 Partien 19 gewonnen, mit 74 Treffern verfügen die Salchinger über den besten Sturm und mit 18 Gegentoren über die stabilste Abwehr. Demzufolge: Absolut verdient!

A-Klasse Freyung
Das Spiel um den Titel lockte 450 Fans an! Mann des Tages war freilich Tobias Wittmann, der den TV mit einem Dreierpack zum 3:1-Auswärtssieg schoss - und damit wohl auch zur Meisterschaft!

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Freyung: SG Fürsteneck/Prag - TSV Ringelai 3:7
2. A-Klasse Viechtach: SV Gotteszell - 1. FC Viechtach II 4:5
2. Kreisklasse Deggendorf: SV Pankofen - SG Otzing 6:3

So., 26.04.2026, 16:15 Uhr
SV Haidlfing
SV HaidlfingHaidlfing
SV Mengkofen
SV MengkofenMengkofen
6
0
Spieltext Haidlfing - Mengkofen

Niederbayern West

Unaufhaltsam walzt der SV Haidlfing durch die Kreisklasse Dingolfing! Das 6:0 gegen Mengkofen war der sechste Sieg im sechsten Spiel nach der Winterpause.
Unaufhaltsam walzt der SV Haidlfing durch die Kreisklasse Dingolfing! Das 6:0 gegen Mengkofen war der sechste Sieg im sechsten Spiel nach der Winterpause. – Foto: Charly Becherer

Kreisklasse Dingolfing

So., 26.04.2026, 16:15 Uhr
SV Haidlfing
SV HaidlfingHaidlfing
SV Mengkofen
SV MengkofenMengkofen
6
0

Beeindruckend, was der SV Haidlfing nach der Winterpause abliefert! Der 6:0-Kantersieg gegen den SV Mengkofen war der sechste Sieg im sechsten Spiel 2026 bei einem Torverhältnis von 23:1! Wahrlich meisterlich.

Kreisklasse Kelheim

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
TSV Sandelzhausen
TSV SandelzhausenSandelzhause
SV Niederleierndorf
SV NiederleierndorfNiederleiern
Abgebrochen

Ganz bitterer Moment im Duell zwischen dem TSV Sandelzhausen und dem SV Niederleierndorf. Der Keeper der Gäste verletzte sich beim Stand von 3:0 für die Hausherren schwer am Arm, die Partie wurde daraufhin abgebrochen. Wir wünschen an dieser Stelle gute und vor allem schnelle Genesung! Wann das Spiel nachgeholt wird ist noch nicht klar. Niederleierndorf hat noch theoretische Chancen im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz.

A-Klasse Kelheim

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
FC Kelheim
FC KelheimFC Kelheim
SC Kelheim
SC KelheimSC Kelheim
5
0
Abpfiff

Im Stadtderby vor der prächtigen Kulisse von 350 Zuschauern sicherte sich der FC Kelheim nun auch rechnerisch die Meisterschaft und den Aufstieg! 19 Spiele, 17 Siege, 2 Unentschieden, 0 Niederlagen - dem FC kann in dieser Spielzeit in der A-Klasse Kelheim niemand das Wasser reichen. Es warten neue Herausforderungen in der Kreisklasse. Herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinn!

Die torreichsten Partien
A-Klasse Kelheim: SV Wallkofen - SG Laimerstadt 0:8
Kreisklasse Kelheim: SG Rottenburg - ATSV Kelheim II 6:2
Kreisklasse Kelheim: SV Lengfeld - SG Aiglsbach 7:1