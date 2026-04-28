Tolle Kulisse in Hauzenberg, wo 400 Zuschauer den Schlager der Kreisklasse Passau/Freyung zwischen dem FC Sturm II und der SG Breitenberg/Sonnen sehen wollten. – Foto: Robert Geisler
Kreis-Highlights: Wo die nächsten Titelsausen gefeiert wurden!
Das war am vergangenen Wochenende in den niederbayerischen Kreisklassen und A-Klassen geboten
von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Die nächsten Entscheidungen im niederbayerischen Amateurfußball sind gefallen! Was sich sonst noch am vergangenen Wochenende in den Kreis- und A-Klassen des Bezirks getan hat? Wir haben wieder einige Highlights für euch:
Niederbayern Ost
Kreisklasse Passau/Freyung
So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Tolle Kulisse rund um den Kunstrasenplatz im Staffelbergstadion in Hauzenberg! 400 Zuschauer wollten sich den Schlager nicht entgehen lassen und bekamen ein echtes Topspiel geliefert. Die Bayernliga-Reserve ging durch einen Doppelpack von Altmeister Alex Starkl mit 2:0 in Führung, aber der Primus antwortete im Stile einer Spitzenmannschaft und glich in der zweiten Halbzeit noch aus. Die SG SG Breitenberg/Sonnen wahrt damit den Sechs-Punkte-Vorsprung an der Spitze! Der Weg zum Titel ist frei...
Kreisklasse Straubing
So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Der SV Prackenbach hat die Tür zur Meisterschaft ganz weit aufgestoßen! Die Bayerwäldler gewannen das Spitzenspiel vor 250 Zuschauern mit 3:1 gegen den SC Rain und haben nun drei Partien vor Saisonende sechs Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze.
So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Gratulation an den SV Salching! Durch den 3:2-Auswärtssieg in Aiterhofen hat der SVS die Meisterschaft eingetütet. Die Jungs um das Trainertandem Franz Vaitl und Thomas Wagner hat eine außergewöhnliche Saison absolviert. Von 21 Partien 19 gewonnen, mit 74 Treffern verfügen die Salchinger über den besten Sturm und mit 18 Gegentoren über die stabilste Abwehr. Demzufolge: Absolut verdient!
A-Klasse Freyung
Das Spiel um den Titel lockte 450 Fans an! Mann des Tages war freilich Tobias Wittmann, der den TV mit einem Dreierpack zum 3:1-Auswärtssieg schoss - und damit wohl auch zur Meisterschaft!
Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Freyung: SG Fürsteneck/Prag - TSV Ringelai 3:7
2. A-Klasse Viechtach: SV Gotteszell - 1. FC Viechtach II 4:5
2. Kreisklasse Deggendorf: SV Pankofen - SG Otzing 6:3
So., 26.04.2026, 16:15 Uhr
Spieltext Haidlfing - Mengkofen
Niederbayern West
Unaufhaltsam walzt der SV Haidlfing durch die Kreisklasse Dingolfing! Das 6:0 gegen Mengkofen war der sechste Sieg im sechsten Spiel nach der Winterpause. – Foto: Charly Becherer So., 26.04.2026, 16:15 Uhr
Beeindruckend, was der SV Haidlfing nach der Winterpause abliefert! Der 6:0-Kantersieg gegen den SV Mengkofen war der sechste Sieg im sechsten Spiel 2026 bei einem Torverhältnis von 23:1! Wahrlich meisterlich.
Kreisklasse Kelheim
So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
Ganz bitterer Moment im Duell zwischen dem TSV Sandelzhausen und dem SV Niederleierndorf. Der Keeper der Gäste verletzte sich beim Stand von 3:0 für die Hausherren schwer am Arm, die Partie wurde daraufhin abgebrochen. Wir wünschen an dieser Stelle gute und vor allem schnelle Genesung! Wann das Spiel nachgeholt wird ist noch nicht klar. Niederleierndorf hat noch theoretische Chancen im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz.
A-Klasse Kelheim
So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
Im Stadtderby vor der prächtigen Kulisse von 350 Zuschauern sicherte sich der FC Kelheim nun auch rechnerisch die Meisterschaft und den Aufstieg! 19 Spiele, 17 Siege, 2 Unentschieden, 0 Niederlagen - dem FC kann in dieser Spielzeit in der A-Klasse Kelheim niemand das Wasser reichen. Es warten neue Herausforderungen in der Kreisklasse. Herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinn!
Die torreichsten Partien
A-Klasse Kelheim: SV Wallkofen - SG Laimerstadt 0:8
Kreisklasse Kelheim: SG Rottenburg - ATSV Kelheim II 6:2
Kreisklasse Kelheim: SV Lengfeld - SG Aiglsbach 7:1