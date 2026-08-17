Kreis-Highlights: Viererpack, Last-Minute-Punch und wilde Tore von ReDi · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: René Diebel

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Concordia Langen hat sich mit 4:1 beim SV Schepsdorf durchgesetzt. Leon Mey brachte die Gäste nach 15 Minuten in Führung. Nach der Pause erhöhte Vincent Kallage auf 2:0 (63.), ehe Joschka Schnieders nur eine Minute später Schepsdorf wieder heranbrachte. Ergebnisse des 2. Spieltages der Opti-Wohnwelt-Emslandliga

Die Entscheidung fiel in der Schlussphase: Elias Koldehoff traf in der 87. Minute zum 3:1, Christopher Kenning setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Damit feierte Langen einen am Ende deutlichen 4:1-Auswärtssieg.

Siepker beschert TuS Lingen den späten Auftaktsieg Gestern, 15:00 Uhr TuS Lingen Ems TuS Lingen SV Bawinkel 1956 SV Bawinkel II 3 2 Abpfiff Der TuS Lingen startet mit einem 3:2 gegen den SV Bawinkel II in die Saison. Rexhep Neziraj brachte die Gastgeber in Führung (21.), ehe Steffen Gerling (24.) und Daniel Burghelea (33.) die Partie für Bawinkel drehten. Noch vor der Pause glich Henri Lohle zum 2:2 aus (45.+2). Danach blieb das Aufsteigerduell lange offen. Als vieles bereits nach einem Remis aussah, sorgte Kevin Siepker in der 90.+3 Minute für den Lucky Punch und den Lingener Auftaktsieg. Markus Meer begleitete die Partie am FuPa-Liveticker und brachte es nach Abpfiff passend auf den Punkt: Über das „verdient“ könne man diskutieren, die Punkte bleiben trotzdem im Emslandstadion. Vorwärts eiskalt in Hildesheim: Behrens hält, Singh hebt

Fuchs entscheidet wilden Schlagabtausch spät für Aschendorf Gestern, 15:00 Uhr TuS Aschendorf Aschendorf FC Wesuwe FC Wesuwe 4 2 Abpfiff Der TuS Aschendorf hat sich in einem abwechslungsreichen Duell mit 4:2 gegen den FC Wesuwe durchgesetzt. Dabei erwischten zunächst die Gäste den besseren Start und bestimmten die Anfangsphase. Das erste Tor erzielte dennoch Aschendorf: Maik Fuchs traf in der 28. Minute sehenswert zum 1:0. Wesuwe antwortete praktisch mit dem Wiederanpfiff, als Henk-Darwin Gröninger nur eine Minute später mit einem feinen Lupfer ausglich. Nach der Pause brachte Fuchs die Gastgeber erneut in Führung (53.), doch Wesuwe blieb dran. Steffen Kathmann stellte in der 65. Minute auf 2:2. Die Partie blieb bis in die Schlussminuten völlig offen – dann wurde Fuchs zum entscheidenden Mann. In der 89. Minute erzielte er das 3:2 und legte in der Nachspielzeit sogar noch das 4:2 nach. Damit schnürte der Aschendorfer einen Viererpack und steht bereits bei fünf Saisontoren. Wesuwe bekam anschließend noch einmal die große Gelegenheit zur Ergebniskorrektur, doch Nico Hackmann parierte in der 90.+2 Minute den Foulelfmeter von Steffen Schulte. So steht am Ende ein 4:2 für Aschendorf - ein Ergebnis, das deutlicher aussieht, als es der lange offene Spielverlauf vermuten lässt.

Acht Tore in Sögel: Sigiltra gewinnt wilden Schlagabtausch Gestern, 14:00 Uhr SV Sigiltra Sögel 1920 Sögel SV Blau-Weiß Dörpen SV Dörpen 5 3 Abpfiff Tore satt zwischen Sigiltra Sögel und dem SV Dörpen: Die Gastgeber setzten sich in einer unterhaltsamen Partie mit 5:3 durch. Karl Eilers und Anton Jansen brachten Sögel mit einem Doppelschlag auf 2:0, ehe Jannes Meyering nur zwei Minuten später verkürzte. Nach der Pause stellte Heinrich Jansen auf 3:1. Dörpen kam durch einen Foulelfmeter von Ismet Mehmedovic noch einmal heran, doch Elias Kruse und Michel Welling sorgten anschließend für die Entscheidung. Meyering betrieb mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik. Acht Tore, sieben verschiedene Torschützen, in Sögel war einiges geboten.

Neubörger dreht ein 1:3 und gewinnt wildes Sieben-Tore-Spiel Gestern, 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Heede Heede SV Neubörger Neubörger 3 4 Abpfiff Was für eine Aufholjagd des SV Neubörger! Rot-Weiß Heede erwischte zunächst den deutlich besseren Start. Clemens Mödden und El Aamani Abdelghane sorgten nach nur 14 Minuten für das 2:0. Paul Hermes verkürzte zwar, doch nur eine Minute später stellte Abdelghane mit seinem zweiten Treffer auf 3:1. Nach der Pause kippte die Partie komplett. Jonas Korte verkürzte per Foulelfmeter (54.), Marius Korte glich zum 3:3 aus (66.). In der 73. Minute war die Wende perfekt: Hermes köpfte nach Vorlage von Marius Korte seinen zweiten Treffer zum 4:3-Endstand. Aus 1:3 macht Neubörger 4:3 und nimmt alle drei Punkte mit.

Leschede behält im Sieben-Tore-Derby die Nerven Gestern, 13:00 Uhr SV Alemannia Salzbergen Salzbergen III FC 47 Leschede Leschede II 3 4 Abpfiff Der FC Leschede II hat sich in einem turbulenten Derby mit 4:3 bei Salzbergen III durchgesetzt. Ben Klöpper und Jacob Löcken brachten die Gäste mit 2:0 in Führung, doch Bastian Roters schlug doppelt zurück und stellte auf 2:2. In der Schlussphase schlug Leschede erneut zu: Alexander Quaing traf sehenswert aus der Distanz zum 3:2 (83.), Robin Borg erhöhte auf 4:2 (88.). Roters machte mit seinem dritten Treffer per Foulelfmeter in der Nachspielzeit noch einmal Hoffnung, doch Leschede brachte den Sieg über die Zeit. Und auch abseits des Rasens stimmte offenbar alles: Gute Bratwurst, kalte Getränke und glückliche Betreuer – Amateurfußball kann so einfach sein.

– Foto: SV Varenrode