Kreis-Highlights: Sommer-Kehraus sorgt für Zuschaueransturm

Johannes Feichtinger und sein FC Alkofen feierten in der A-Klasse Osterhofen den Derbysieg gegen die SpVgg Pleinting - vor 550 Zuschauern! – Foto: Mike Sigl

Nochmals Temperaturen von 30 Grad, strahlender Sonnenschein - der Sommer hat sich am vergangenen Wochenende mit einem Paukenschlag verabschiedet. Und das traumhafte Wetter lockte die Zuschauer in Massen an die Sportplätze der Region. Wir haben für euch wieder einige Highlights aus den niederbayerischen Kreisklassen und A-Klassen herausgesucht:

Niederbayern Ost Kreisklasse Passau/Freyung





Es hätte ein spannendes Verfolgerduell werden sollen zwischen dem Tabellenfünften und dem -vierten... Es wurde eine sportliche Hinrichtung! Die Lusenkicker erwischten einen rabenschwarzen Tag und gingen zuhause gegen den SV Neukirchen mit 0:8 gnadenlos unter. Gibt so Tage, da geht gar nix zusammen. Mund abputzen, mit Humor nehmen - und weiter geht`s...

Kreisklasse Regen





Das Topspiel der Kreisklasse Regen lockte über 300 Besucher an. Nachdem die Gäste aus Kirchberg den bessern Start erwischten, drehten die Hausherren wie entfesselt auf und ballerten binnen einer halben Stunde einen 5:1-Vorsprung heraus. Der Treffer zum 5:2-Endstand kurz vor Schluss war nur noch Ergebniskosmetik. A-Klasse Passau





400 Zuschauer wollten sich das Gemeindederby nicht entgehen lassen - und bekamen in der ersten Hälfte reichlich Sommerfußball geboten. Nach einem torlosen ersten Abschnitt ging`s dann aber nach der Pause rund. In einer turbulenten Schlussphase ließ Fabian Baumann die Hausherren jubeln - 3:2-Siegtreffer in der 90. Minute!

A-Klasse Osterhofen





Top-Kulisse in Alkofen! 550 Fans wohnten einem umkämpften Derby und Spitzenspiel bei - am Ende hatten die Hausherren das bessere Ende für sich, behielten mit 3:1 die Oberhand und erklommen damit den Platz an der Sonne - per Derbysieg an die Spitze, besser geht`s eigentlich nicht! A-Klasse Viechtach





Das Nachbarschaftsduell und Topspiel der A-Klasse Viechtach entschied die SG Neukirchen/Elisabethszell vor 250 Zuschauern klar und deutlich mit 5:1 für sich. Goalgetter Felix Hornberger eröffnete und beendete dabei den Torreigen. Wieder ein Doppelpack für den 29-Jährigen, und insgesamt die Saisontreffer Nummer 20 und 21. Eine irre Quote nach neun Partien! Die torreichsten Partien

1. A-Klasse Freyung: TSV Waldkirchen II - DJK Böhmzwiesel 12:0

2. A-Klasse Grafenau: SG Grattersdorf - SV Schöllnach 6:5

3. Kreisklasse Regen: SpVgg Ruhmannsfelden II - FC Rinchnach 7:2



Niederbayern West

Im Kelheimer Derby setzte sich am Ende knapp der in schwarz gekleidete FC durch. – Foto: Nicole Seidl

Kreisklasse Landshut





Spitzenspiel in der Kreisklasse Landshut! Und die Messe war frühzeitig gelesen. Per 5-Minuten-Feuerwerk stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Denn zwischen der 28. und 33. erzielte Münchnerau vor 200 Zuschauern drei Treffer - gleichzeitig auch der Endstand. A-Klasse Kelheim





Derbytime in Kelheim! Und der SC machte es dem haushohen Favoriten vom FC vor knapp 200 Besuchern unerwartet schwer. Am Ende setzten sich aber dennoch die Gäste durch und feierten den achten Sieg im achten Spiel.



A-Klasse Pfarrkirchen

