 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Johannes Feichtinger und sein FC Alkofen feierten in der A-Klasse Osterhofen den Derbysieg gegen die SpVgg Pleinting - vor 550 Zuschauern!
Johannes Feichtinger und sein FC Alkofen feierten in der A-Klasse Osterhofen den Derbysieg gegen die SpVgg Pleinting - vor 550 Zuschauern! – Foto: Mike Sigl

Kreis-Highlights: Sommer-Kehraus sorgt für Zuschaueransturm

Was war am vergangenen Wochenende in den Kreisklassen und A-Klassen geboten?

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
KK Passau / Freyung
KK Pocking
AK Passau
AK Pocking
AK Viechtach

Nochmals Temperaturen von 30 Grad, strahlender Sonnenschein - der Sommer hat sich am vergangenen Wochenende mit einem Paukenschlag verabschiedet. Und das traumhafte Wetter lockte die Zuschauer in Massen an die Sportplätze der Region. Wir haben für euch wieder einige Highlights aus den niederbayerischen Kreisklassen und A-Klassen herausgesucht:

Niederbayern Ost

Kreisklasse Passau/Freyung

So., 21.09.2025, 16:00 Uhr
DJK SG Schönbrunn
DJK SG SchönbrunnSchönbrunn
SV Neukirchen v.W.
SV Neukirchen v.W.Neukirchen
0
8
Abpfiff

Es hätte ein spannendes Verfolgerduell werden sollen zwischen dem Tabellenfünften und dem -vierten... Es wurde eine sportliche Hinrichtung! Die Lusenkicker erwischten einen rabenschwarzen Tag und gingen zuhause gegen den SV Neukirchen mit 0:8 gnadenlos unter. Gibt so Tage, da geht gar nix zusammen. Mund abputzen, mit Humor nehmen - und weiter geht`s...

Kreisklasse Regen

So., 21.09.2025, 16:00 Uhr
SV Geiersthal
SV GeiersthalGeiersthal
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
5
2

Das Topspiel der Kreisklasse Regen lockte über 300 Besucher an. Nachdem die Gäste aus Kirchberg den bessern Start erwischten, drehten die Hausherren wie entfesselt auf und ballerten binnen einer halben Stunde einen 5:1-Vorsprung heraus. Der Treffer zum 5:2-Endstand kurz vor Schluss war nur noch Ergebniskosmetik.

A-Klasse Passau

Fr., 19.09.2025, 19:00 Uhr
DJK-SV Kirchberg v.W.
DJK-SV Kirchberg v.W.Kirchberg
DJK Haselbach
DJK HaselbachHaselbach
3
2
Abpfiff

400 Zuschauer wollten sich das Gemeindederby nicht entgehen lassen - und bekamen in der ersten Hälfte reichlich Sommerfußball geboten. Nach einem torlosen ersten Abschnitt ging`s dann aber nach der Pause rund. In einer turbulenten Schlussphase ließ Fabian Baumann die Hausherren jubeln - 3:2-Siegtreffer in der 90. Minute!

A-Klasse Osterhofen

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FC Alkofen
FC AlkofenAlkofen
SpVgg Pleinting
SpVgg PleintingPleinting
3
1

Top-Kulisse in Alkofen! 550 Fans wohnten einem umkämpften Derby und Spitzenspiel bei - am Ende hatten die Hausherren das bessere Ende für sich, behielten mit 3:1 die Oberhand und erklommen damit den Platz an der Sonne - per Derbysieg an die Spitze, besser geht`s eigentlich nicht!

A-Klasse Viechtach

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
SG Neukirchen-S / Elisabethsz.
SG Neukirchen-S / Elisabethsz.SG Neukirchen-S
SG Haselbach / Mitterfels
SG Haselbach / MitterfelsSG Haselbach
5
1
Abpfiff

Das Nachbarschaftsduell und Topspiel der A-Klasse Viechtach entschied die SG Neukirchen/Elisabethszell vor 250 Zuschauern klar und deutlich mit 5:1 für sich. Goalgetter Felix Hornberger eröffnete und beendete dabei den Torreigen. Wieder ein Doppelpack für den 29-Jährigen, und insgesamt die Saisontreffer Nummer 20 und 21. Eine irre Quote nach neun Partien!

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Freyung: TSV Waldkirchen II - DJK Böhmzwiesel 12:0
2. A-Klasse Grafenau: SG Grattersdorf - SV Schöllnach 6:5
3. Kreisklasse Regen: SpVgg Ruhmannsfelden II - FC Rinchnach 7:2

Niederbayern West

Im Kelheimer Derby setzte sich am Ende knapp der in schwarz gekleidete FC durch.
Im Kelheimer Derby setzte sich am Ende knapp der in schwarz gekleidete FC durch. – Foto: Nicole Seidl

Kreisklasse Landshut

So., 21.09.2025, 16:00 Uhr
SV Münchnerau-La
SV Münchnerau-LaLandshut-M.
TSV Kirchberg
TSV KirchbergKirchberg
3
0
Abpfiff

Spitzenspiel in der Kreisklasse Landshut! Und die Messe war frühzeitig gelesen. Per 5-Minuten-Feuerwerk stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Denn zwischen der 28. und 33. erzielte Münchnerau vor 200 Zuschauern drei Treffer - gleichzeitig auch der Endstand.

A-Klasse Kelheim

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr
SC Kelheim
SC KelheimSC Kelheim
FC Kelheim
FC KelheimFC Kelheim
1
2

Derbytime in Kelheim! Und der SC machte es dem haushohen Favoriten vom FC vor knapp 200 Besuchern unerwartet schwer. Am Ende setzten sich aber dennoch die Gäste durch und feierten den achten Sieg im achten Spiel.

A-Klasse Pfarrkirchen
So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SG Tann / Reut
SG Tann / ReutSG Tann
TSG Postmünster
TSG PostmünsterPostmünster
2
1

250 Zuschauer sahen ein spannendes Spitzenspiel! Den besseren Start erwischten die Gäste aus Postmünster, doch die SG Tann/Reut drehte die Partie und ist nun alleiniger Spitzenreiter der A-Klasse Pfarrkirchen.

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Dingolfing: SV Thürnthenning - TSV Niederviehbach 9:0
2. A-Klasse Pfarrkirchen: TV Bad Birnbach - SSV Wurmannsquick 6:1
3. Kreisklasse Pfarrkirchen: FC Amsham - TV Reisbach 3:4

Aufrufe: 023.9.2025, 16:00 Uhr
Mathias WillmerdingerAutor