Kreis-Highlights: RKW-Schreck - Neubörger und Aschendorf feiern von ReDi · Heute, 07:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Rot-Weiß Heede

Kreis-Highlights: Überraschungen, Torregen und jede Menge Gesprächsstoff, auf den Fußballplätzen im Emsland war am Wochenende wieder einiges geboten. Ich habe für euch die spannendsten Geschichten und kuriosesten Momente herausgepickt. Ihr habt beim letzten Spiel wieder einen dieser legendären FuPa-Liveticker verfasst oder entdeckt, bei dem man beim Lesen fast mehr schwitzt als auf dem Platz? Dann meldet euch gerne bei mir, ich zaubere daraus einen feinen Spielbericht! ➡️ Hier her senden Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken!

Die Partie zwischen Eintracht Papenburg und Rot-Weiß Heede wurde kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit aufgrund einer schweren Verletzung eines Heeder Spielers abgebrochen. Der Spieler mit der Rückennummer 25 wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung gebracht. Zu diesem Zeitpunkt führte Papenburg mit 5:0. An dieser Stelle steht das Ergebnis jedoch klar im Hintergrund. Ich wünsche dem verletzten Spieler eine schnelle und vollständige Genesung!

Röttgers-Abeln schießt Aschendorf zum Kantersieg Gestern, 15:00 Uhr SG Stavern / Apeldorn SG Stavern TuS Aschendorf Aschendorf 1 6 Abpfiff Der TuS Aschendorf ist mit einem deutlichen 6:1 bei der SG Stavern in die Saison gestartet. Mann des Tages war Marlon Röttgers-Abeln, der mit drei Treffern (16./51./60.) einen lupenreinen Hattrick schnürte. Jost Schulte-Himmelspforten verkürzte zwischenzeitlich, ehe Maik Fuchs, Dominik Hentschel und Lukas Hagen per Foulelfmeter den Kantersieg perfekt machten.

Neubörger startet furios - Korte schnürt Dreierpack Gestern, 15:00 Uhr SV Neubörger Neubörger SV Flechum Flechum 6 1 Abpfiff Ein Auftakt nach Maß für den SV Neubörger und Trainer Uwe Reinelt: Zum Start in die Kreisliga Nord-Mitte fegte der SVN den SV Flechum mit 6:1 vom Platz. Marius Korte glänzte mit einem Dreierpack, Moritz Kerßens traf doppelt. Während Neubörger damit direkt ein Ausrufezeichen setzt, macht Flechum unter Neu-Trainer Kevin Specker zunächst dort weiter, wo die vergangene Saison aufgehört hatte.

SV Schwarz-Weiß Varenrode II – Foto: Instagram: @varo_zwo

Mannschaftsfahrt für den guten Zweck Schöne Aktion abseits des Fußballplatzes: Im Vorfeld des ersten Saisonspiels wurde eine Spende in Höhe von 250 Euro an den Verein Sonnenkinder Weser-Ems e.V. übergeben. Das Geld war während der Mannschaftsfahrt durch verschiedene Challenges und Spenden zusammengekommen. Der Verein unterstützt unter anderem Familien mit Kindern mit Behinderung sowie sozial benachteiligte Familien und versucht, ihnen den Alltag zu erleichtern. Den Originaltext zur Spendenaktion sowie weitere Informationen findet ihr beim Verein.

Biene II lässt nichts anbrennen Sa., 08.08.2026, 15:00 Uhr SV Holthausen Biene Holt. Biene II SV Lengerich-Handrup Leng-Hand 3 0 Abpfiff Einen souveränen Saisonauftakt feierte Holthausen-Biene II beim 3:0 gegen Lengerich-Handrup. Christian Podlech stellte bereits nach zehn Minuten die Weichen, Steffen Möller erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (29.). Andre Marten sorgte in der 73. Minute für den Endstand. Der erste Spieltag in der Opti-Wohnwelt-Emslandliga

Perfekter Einstand für Koopmann Fr., 07.08.2026, 19:30 Uhr SV Olympia Laxten Laxten II BW Lünne BW Lünne 0 3 Abpfiff Gelungener Pflichtspielauftakt für Markus Koopmann als neuer Trainer von BW Lünne. Seine Mannschaft setzte sich bei Olympia Laxten II mit 3:0 durch. Justin Leugering brachte Lünne nach 35 Minuten auf Kurs, ehe Joel Stoke (84.) und Johannes Knape (90.+3) den Auswärtssieg in der Schlussphase perfekt machten.

Schwefingen III startet mit Kantersieg Fr., 07.08.2026, 19:30 Uhr VfL Rütenbrock 1930 Rütenbrock II SF Schwefingen 1949 Schwefingen III 0 4 Abpfiff Einen Auftakt nach Maß feierte die SF Schwefingen III in der 3. Kreisklasse Emsland Mitte. Beim VfL Rütenbrock II siegten die Gäste deutlich mit 4:0. Max Buß eröffnete nach 15 Minuten, ehe Johann Moß (70./80.) mit einem Doppelpack und Max Muß (72.) in der Schlussphase für klare Verhältnisse sorgten.

– Foto: SV Surwold

Schnieders-Doppelpack und ein #Kabinenfoto Fr., 07.08.2026, 19:30 Uhr SG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger SG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger II SV Surwold Surwold II 1 3 Abpfiff Surwold II erwischte bei der SG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger II einen Start nach Maß und führte bereits zur Pause mit 3:0. Sven Schnieders traf doppelt (12./40.), Andre Jansen steuerte das zwischenzeitliche 2:0 bei. Jannik Bröring verkürzte nach der Pause noch auf 1:3. Und weil drei Punkte offenbar nicht genug Aufmerksamkeit bringen: Das anschließende #Kabinenfoto mit reichlich nackter Haut dürfte auch in den sozialen Medien für den einen oder anderen zusätzlichen Klick sorgen.

Chancen satt, Rot und trotzdem nur ein Punkt Fr., 07.08.2026, 19:00 Uhr SuS Darme SuS Darme SV Germania Twist Germ.Twist 1 1 Abpfiff Der SuS Darme musste sich trotz zahlreicher Möglichkeiten mit einem 1:1 gegen Germania Twist begnügen. Simon Humbert brachte die Hausherren nach 27 Minuten verdient in Führung, ehe Harry Kuhn per Foulelfmeter kurz vor der Pause ausglich. Für Gesprächsstoff sorgte die Rote Karte gegen Darmes Simon Poggemann nach 59 Minuten. Auch in Unterzahl blieb Darme gefährlich, ließ aber weitere Großchancen liegen und musste sich am Ende mit einem Punkt zufriedengeben.

Neun auf einen Streich: Leschede III in Torlaune Fr., 07.08.2026, 19:30 Uhr FC 47 Leschede Leschede III SV Schwarz-Weiß Varenrode SV Varenrode II 9 0 Abpfiff Der FC 47 Leschede III hat zum Saisonauftakt direkt ein Ausrufezeichen gesetzt und den SV Varenrode II mit 9:0 abgefertigt. Tobias Grönemann und Maxim Lippert schnürten jeweils einen Doppelpack, zudem trafen Mattis Feltel, André Niemeyer, Hannes Gutschner, Justus Böcker und Robin Loose. Böcker und Loose machten mit zwei späten Treffern den Neunerpack perfekt.

Möller-Hattrick macht es noch einmal spannend Fr., 07.08.2026, 19:00 Uhr SG Ahmsen-Vinnen-Herßum SG Ahmsen-Vinnen-Herßum SpG Lähden-Holte SpG Lähden-Holte 3 4 Abpfiff Was für eine Schlussphase! Lähden-Holte führte bei der SG Ahmsen-Vinnen-Herßum nach gut einer Stunde bereits mit 4:0. Markus Hoffmann und Brendan Abrahams trafen jeweils doppelt. Doch Mirko Möller brachte die Hausherren mit einem Hattrick (76./80./90.) tatsächlich noch einmal auf 3:4 heran. Zur kompletten Wende reichte es nicht mehr, Lähden-Holte rettete den knappen Sieg über die Zeit.

– Foto: SV Bokeloh