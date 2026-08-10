Kreis-Highlights: Pommes aus, Torhunger an - im Emsland klingelt’s oft von P. M. · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: René Diebel

Der Ball rollt wieder auf den Plätzen im Emsland – und damit gibt es auch jede Menge Geschichten zu erzählen. Tore satt, Überraschungen, kuriose Szenen und besondere Momente abseits des Rasens: Ich habe für euch wieder einige Highlights des Spieltags herausgepickt. Das sind die Kreis-Highlights! Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest mir Feedback geben? Schreibe mir gerne direkt hier! ⬆️ 📸 Habt ihr Bilder vom Spiel? Schickt sie mir gerne, dann bekommt euer Verein nicht nur Tore, sondern auch die passende Bühne.

– Foto: René Diebel

Altenlingen II setzte sich zum Saisonauftakt mit 4:2 gegen Voran Brögbern durch. Nach Treffern von Samuel Penniggers und Lennert Krämer führte der ASV zur Pause mit 2:0, doch Maximilian Weltring und Tim Schulz glichen binnen zwei Minuten aus. Dann schlug Anton Dannert doppelt zu (67./81.) und sicherte Altenlingen die drei Punkte. Derby-Demontage: ASV schenkt Olympia ein halbes Dutzend ein

Klas-Doppelpack: Emmeln startet souverän Gestern, 15:00 Uhr SV Eintracht Emmeln 1961 Emmeln TSV Concordia Schöninghsdorf 1924 Schöninghsdo 4 0 Abpfiff Der SV Emmeln feierte mit einem 4:0 gegen Schöninghsdorf einen gelungenen Saisonauftakt. Rene Düthmann eröffnete nach 18 Minuten, ehe Simon Klas mit einem Doppelpack (43./56.) für klare Verhältnisse sorgte. Philipp Neehoff setzte in der 62. Minute den Schlusspunkt.

– Foto: SV Bokeloh II

Greskamp-Doppelpack entscheidet das Derby Gestern, 12:30 Uhr SV Bokeloh Bokeloh II SV Meppen SV Meppen III 2 0 Abpfiff Bokeloh II ist mit einem 2:0 gegen den SV Meppen III erfolgreich in die Saison gestartet. Mann des Tages war Felix Greskamp: Nach seinem Führungstreffer in der 31. Minute machte er zehn Minuten vor Schluss per Foulelfmeter seinen Doppelpack und damit den Bokeloher Auftaktsieg perfekt.

Höving und Unland legen den Grundstein Gestern, 13:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. IV ASV Altenlingen 1965 Altenlingen III 6 1 Abpfiff Spelle-Venhaus IV erwischte beim 6:1 gegen Altenlingen III einen Auftakt nach Maß. Adrian Höving (25./32.) und Steffen Unland (38./41.) schnürten bereits vor der Pause jeweils einen Doppelpack. Nico Niederberghaus und Lukas Mersch machten das halbe Dutzend voll, während Milian Kleeb der Ehrentreffer für Altenlingen gelang.

Bowe dreht auf - Spahnharrenstätte schenkt sieben ein Gestern, 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Spahnharrenstätte GW Spah. FC Fatihspor FC Fatihspor 7 2 Abpfiff Grün-Weiß Spahnharrenstätte ist mit einem 7:2 gegen den FC Fatihspor in die Saison gestartet. Tobias Bowe ragte mit einem Doppelpack innerhalb von nur zwei Minuten (40./41.) und drei Vorlagen heraus. Luca Albers und Simon Tieben trafen ebenfalls doppelt, David Oldopp steuerte einen weiteren Treffer zum deutlichen Heimsieg bei.

Sieben Tore, drei Kapitäne - aber keine Pommes Gestern, 13:00 Uhr FC 47 Leschede Leschede II FC Schapen 27 Schapen 7 0 Abpfiff Leschede II ließ dem FC Schapen beim 7:0 keine Chance. Tim Arens traf doppelt, dazu reihten sich Simon Roling, Kevin Ballmann, Mattis Bober, Robin Borg und Ben Klöpper in die Torschützenliste ein. Kurios: Mit Meißner, Ballmann und Geike trugen gleich drei Spieler die Kapitänsbinde - das dürfte nach Abpfiff einige Kaltgetränke gekostet haben. Einziger Wermutstropfen eines ansonsten perfekten Nachmittags: Der „Imbiss 47“ blieb geschlossen.

– Foto: Imago