 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligabericht

Kreis-Highlights: Nächster Meister fix - Schrepel mit Sechserpack!

Das war am vergangenen Wochenende in den Kreisklassen und A-Klassen los

von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser
Diese Party haben sie sich mehr als verdient: Die Kicker des VfB Passau Grubweg feiern den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft.
Diese Party haben sie sich mehr als verdient: Die Kicker des VfB Passau Grubweg feiern den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft. – Foto: Screenshot Instagram VfB

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Was war am vergangenen Wochenende in den Kreis- und A-Klassen Niederbayerns los? Mit dem VfB Passau Grubweg durfte nach dem TSV Hengersberg, der vergangene Woche den Anfang gemacht hatte, der zweite Klub den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft feiern. Wir haben für euch wieder einige Highlights zusammengestellt:

Niederbayern Ost

Kreisklasse Regen

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
SV Geiersthal
SV GeiersthalGeiersthal
2
1
Abpfiff

Spannend, spannender, Kreisklasse Regen! In der spannendsten Kreisklasse Niederbayerns sind nach dem 2:1-Sieg des SV Kirchberg über Spitzenreiter Geiersthal gleich drei Teams punktgleich an der Spitze. Geiersthal (1.), Kirchberg (2.) und Niederwinkling (3.) haben alle drei 42 Punkte auf dem Konto. Es läuft alles auf ein Herzschlag-Saisonfinale hinaus! Total irre: Selbst der Tabellensechste (!) Habischried (38 Punkte) hat nur vier Punkte Rückstand auf die Spitze. Alles kann, nichts muss...

A-Klasse Hauzenberg
So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Untergriesbach
SV UntergriesbachUgriesbach
VfB Passau Grubweg
VfB Passau GrubwegGrubweg
0
1
Abpfiff

Gratulation an den VfB Passau Grubweg! Die Mannen vom Scheckenberg haben vier Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft eingefahren. Weil Verfolger Kropfmühl bereits eine Partie mehr ausgetragen hat, sind die Grubweger mit elf Zählern Vorsprung nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. In Untergriesbach reichte ein unspektakulärer 1:0-Auswärtssieg für die Titelkür. Insgesamt total verdient: 17 Siege und 3 Unentschieden aus 20 Partien machen 54 Punkte. Selbst eine perfekte Saison ohne Niederlage ist noch drin!

A-Klasse Osterhofen

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Pleinting
SpVgg PleintingPleinting
FC Alkofen
FC AlkofenAlkofen
0
3
Abpfiff

480 Zuschauer sorgten für eine super Kulisse beim Gipfeltreffen der A-Klasse Osterhofen - und es wurde ein bitterer Nachmittag für die Hausherren! Denn die Gäste aus Alkofen nahmen abgezockt alle drei Punkte mit nach Hause. Negativer Höhepunkt aus Sicht der SpVgg: Tobias Sterner musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Gute Besserung an dieser Stelle an den Pleintinger!

A-Klasse Regen

So., 19.04.2026, 13:45 Uhr
SV Bischofsmais
SV BischofsmaisBischofsmais II
SV 22 Zwiesel
SV 22 ZwieselZwiesel 22
2
9

Beim 9:2-Kantersieg des Tabellenführers bei der Bezirksligareserve stand Florian Schrepel im Mittelpunkt: Sechs Tore gelangen dem Stürmer - wahrlich ein denkwürdiger Auftritt! Damit hat der 28-Jährige in 20 Partien schon unglaubliche 39 Treffer auf dem Konto. Wow...

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Regen: SV Bischofsmais II - SV 22 Zwiesel 2:9
2. A-Klasse Regen: SpVgg Zwieselau - SV Riedlhütte 0:11
3. SV Schaufling - SpVgg Stephansposching II 10:0

Niederbayern West

Schiedlich-friedlich: Das Tospiel der Kreisklasse Landshut zwischen Kirchberg (gelbe Trikots) und Münchnerau endete 1:1.
Schiedlich-friedlich: Das Tospiel der Kreisklasse Landshut zwischen Kirchberg (gelbe Trikots) und Münchnerau endete 1:1. – Foto: Just Huber

Kreisklasse Landshut

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Kirchberg
TSV KirchbergKirchberg
SV Münchnerau-La
SV Münchnerau-LaLandshut-M.
1
1

Erneuter Führungswechsel in der Kreisklasse Landshut! Weil der Primus aus Münchnerau im Topspiel in Kirchberg vor 200 Zuschauern zwar gerade noch so in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich feiern durfte, unterm Strich aber zwei Punkte liegen ließ, hat der TSV Baierbach die Gunst der Stunde genutzt und hat durch einen 3:1-Auswärtssieg in Gündlkofen wieder die Spitze übernommen. Das wird noch ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel! Baierbach und Münchnerau trennt nur ein einziger Zähler.

A-Klasse Kelheim

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
FC Teugn
FC TeugnTeugn
SV Wacker Wallkofen
SV Wacker WallkofenSV Wallkofen
9
0
Abpfiff

Den höchsten Sieg des Wochenendes im niederbayerischen Westen schaffte der FC Teugn und schoss den SV Wacker Wallkofen mit 9:0 ab.

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Pfarrkirchen: DJK-SV Taubenbach - TuS 1860 Pfarrkirchen II 7:2
2. A-Klasse Kelheim: FC Teugn - SV Wacker Wallkofen 9:0
3. A-Klasse Mainburg: TSV Abensberg II - SG Attenhofen 6:2