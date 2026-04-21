Kreis-Highlights: Nächster Meister fix - Schrepel mit Sechserpack! Das war am vergangenen Wochenende in den Kreisklassen und A-Klassen los von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser

Diese Party haben sie sich mehr als verdient: Die Kicker des VfB Passau Grubweg feiern den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft. – Foto: Screenshot Instagram VfB

Was war am vergangenen Wochenende in den Kreis- und A-Klassen Niederbayerns los? Mit dem VfB Passau Grubweg durfte nach dem TSV Hengersberg, der vergangene Woche den Anfang gemacht hatte, der zweite Klub den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft feiern. Wir haben für euch wieder einige Highlights zusammengestellt:

Niederbayern Ost Kreisklasse Regen





Spannend, spannender, Kreisklasse Regen! In der spannendsten Kreisklasse Niederbayerns sind nach dem 2:1-Sieg des SV Kirchberg über Spitzenreiter Geiersthal gleich drei Teams punktgleich an der Spitze. Geiersthal (1.), Kirchberg (2.) und Niederwinkling (3.) haben alle drei 42 Punkte auf dem Konto. Es läuft alles auf ein Herzschlag-Saisonfinale hinaus! Total irre: Selbst der Tabellensechste (!) Habischried (38 Punkte) hat nur vier Punkte Rückstand auf die Spitze. Alles kann, nichts muss...



A-Klasse Hauzenberg





Gratulation an den VfB Passau Grubweg! Die Mannen vom Scheckenberg haben vier Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft eingefahren. Weil Verfolger Kropfmühl bereits eine Partie mehr ausgetragen hat, sind die Grubweger mit elf Zählern Vorsprung nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. In Untergriesbach reichte ein unspektakulärer 1:0-Auswärtssieg für die Titelkür. Insgesamt total verdient: 17 Siege und 3 Unentschieden aus 20 Partien machen 54 Punkte. Selbst eine perfekte Saison ohne Niederlage ist noch drin!

A-Klasse Osterhofen





480 Zuschauer sorgten für eine super Kulisse beim Gipfeltreffen der A-Klasse Osterhofen - und es wurde ein bitterer Nachmittag für die Hausherren! Denn die Gäste aus Alkofen nahmen abgezockt alle drei Punkte mit nach Hause. Negativer Höhepunkt aus Sicht der SpVgg: Tobias Sterner musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Gute Besserung an dieser Stelle an den Pleintinger! 480 Zuschauer sorgten für eine super Kulisse beim Gipfeltreffen der A-Klasse Osterhofen - und es wurde ein bitterer Nachmittag für die Hausherren! Denn die Gäste aus Alkofen nahmen abgezockt alle drei Punkte mit nach Hause. Negativer Höhepunkt aus Sicht der SpVgg: Tobias Sterner musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Gute Besserung an dieser Stelle an den Pleintinger! A-Klasse Regen





Beim 9:2-Kantersieg des Tabellenführers bei der Bezirksligareserve stand Beim 9:2-Kantersieg des Tabellenführers bei der Bezirksligareserve stand Florian Schrepel im Mittelpunkt: Sechs Tore gelangen dem Stürmer - wahrlich ein denkwürdiger Auftritt! Damit hat der 28-Jährige in 20 Partien schon unglaubliche 39 Treffer auf dem Konto. Wow...

Die torreichsten Partien

1. A-Klasse Regen: SV Bischofsmais II - SV 22 Zwiesel 2:9

2. A-Klasse Regen: SpVgg Zwieselau - SV Riedlhütte 0:11

3. SV Schaufling - SpVgg Stephansposching II 10:0 Niederbayern West Schiedlich-friedlich: Das Tospiel der Kreisklasse Landshut zwischen Kirchberg (gelbe Trikots) und Münchnerau endete 1:1. – Foto: Just Huber Kreisklasse Landshut





Erneuter Führungswechsel in der Kreisklasse Landshut! Weil der Primus aus Münchnerau im Topspiel in Kirchberg vor 200 Zuschauern zwar gerade noch so in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich feiern durfte, unterm Strich aber zwei Punkte liegen ließ, hat der TSV Baierbach die Gunst der Stunde genutzt und hat durch einen 3:1-Auswärtssieg in Gündlkofen wieder die Spitze übernommen. Das wird noch ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel! Baierbach und Münchnerau trennt nur ein einziger Zähler. Erneuter Führungswechsel in der Kreisklasse Landshut! Weil der Primus aus Münchnerau im Topspiel in Kirchberg vor 200 Zuschauern zwar gerade noch so in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich feiern durfte, unterm Strich aber zwei Punkte liegen ließ, hat der TSV Baierbach die Gunst der Stunde genutzt und hat durch einen 3:1-Auswärtssieg in Gündlkofen wieder die Spitze übernommen. Das wird noch ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel! Baierbach und Münchnerau trennt nur ein einziger Zähler. A-Klasse Kelheim

