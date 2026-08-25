Kreis-Highlights: Makellos nach 5 Partien! Das sind die Topstarter Was war am Wochenende in den Kreisklassen und A-Klassen geboten? von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Der FC Niederwinkling um Marco Kappl (li.) und Leon Pflügl ist mit 5 Siegen aus den ersten 5 Spielen bislang das Maß der Dinge in der Kreisklasse Straubing. – Foto: Harry Rindler

Im Kreisbereich sind in einem Großteil der Ligen mittlerweile fünf Spieltage absolviert. Zeit, für ein erstes kleines Startfazit. Wir werfen heute einen Blick darauf, welche Teams in den Kreisklassen und A-Klassen nach fünf Partien noch makellos dastehen und alle fünf Spiele für sich entscheiden konnten.

Niederbayern Ost Kreisklasse Deggendorf





Fünftes Spiel, fünfter Sieg für den FC Niederwinlking! Die "Winklinger" haben auch das Derby-Spitzenspiel der Kreisklasse Deggendorf gegen den SV Bernried für sich entscheiden können. Mann des Tages vor 400 Zuschauern war Luca Schwarzensteiner, der beide Treffer erzielte. Fünftes Spiel, fünfter Sieg für den FC Niederwinlking! Die "Winklinger" haben auch das Derby-Spitzenspiel der Kreisklasse Deggendorf gegen den SV Bernried für sich entscheiden können. Mann des Tages vor 400 Zuschauern war Luca Schwarzensteiner, der beide Treffer erzielte. Kreisklasse Straubing





Fünf Spiele, fünf Siege! Der SV Konzell mausert sich allmählich zum Aufstiegsfavoriten in der Kreisklasse Straubing. Auch das Heimspiel gegen Pondorf wurde siegreich gestaltet. Mit Spielertrainer Fünf Spiele, fünf Siege! Der SV Konzell mausert sich allmählich zum Aufstiegsfavoriten in der Kreisklasse Straubing. Auch das Heimspiel gegen Pondorf wurde siegreich gestaltet. Mit Spielertrainer Lukas Riedl , der in der vergangenen Saison noch in Diensten des Oberpfälzer Bezirksligisten DJK Arnschwang stand, scheint dem Verein aus dem nördlichen Landkreis Straubing-Bogen ein Glücksgriff gelungen zu sein.

A-Klasse Deggendorf





Wie eine Dampfwalze pflügt der FC Moos zu Beginn durch die A-Klasse Deggendorf und scheint den Abstieg aus der Kreisklasse schnell vergessen lassen zu können. Das 3:1 in Grafling war zwar sicher nicht die beste Saisonleistung bisher, aber unterm Strich der fünfte Sieg im fünften Spiel. 27:3 Tore, 15 Punkte - da gibt`s nicht viel zu meckern im Brauerei-Ort! Wie eine Dampfwalze pflügt der FC Moos zu Beginn durch die A-Klasse Deggendorf und scheint den Abstieg aus der Kreisklasse schnell vergessen lassen zu können. Das 3:1 in Grafling war zwar sicher nicht die beste Saisonleistung bisher, aber unterm Strich der fünfte Sieg im fünften Spiel. 27:3 Tore, 15 Punkte - da gibt`s nicht viel zu meckern im Brauerei-Ort! A-Klasse Lalling





Auch der SV Lalling scheint den Betriebsunfall "Abstieg" so schnell wie möglich wiedergutmachen zu wollen. Das Last-Minute-2:1 gegen Schwanenkirchen war bislang der emotionale Höhepunkt. Es ist jetzt nicht so, dass der SVL alles kurz und klein schießt. Zehn Tore in fünf Partien sind nicht außergewöhnlich, aber bislang verstehen es die Lallinger vorzüglich, in den entscheidenden Momenten die Spiele auf ihre Seite zu ziehen. Macht unterm Strich fünf Spiele und fünf Siege!

A-Klasse Pocking





Vor der tollen Kulisse von 300 Zuschauern setzte sich der RSV Kirchham auch bei der SG Bad Birnbach/Bayerbach mit 3:0 durch und feierte damit den fünften Dreier im fünften Spiel. 15 Punkte, 27:2 Tore - was für eine Auftaktbilanz! Vor der tollen Kulisse von 300 Zuschauern setzte sich der RSV Kirchham auch bei der SG Bad Birnbach/Bayerbach mit 3:0 durch und feierte damit den fünften Dreier im fünften Spiel. 15 Punkte, 27:2 Tore - was für eine Auftaktbilanz! A-Klasse Grafenau/Zwiesel

