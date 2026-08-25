Der FC Niederwinkling um Marco Kappl (li.) und Leon Pflügl ist mit 5 Siegen aus den ersten 5 Spielen bislang das Maß der Dinge in der Kreisklasse Straubing. – Foto: Harry Rindler
Kreis-Highlights: Makellos nach 5 Partien! Das sind die Topstarter
Was war am Wochenende in den Kreisklassen und A-Klassen geboten?
von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
Im Kreisbereich sind in einem Großteil der Ligen mittlerweile fünf Spieltage absolviert. Zeit, für ein erstes kleines Startfazit. Wir werfen heute einen Blick darauf, welche Teams in den Kreisklassen und A-Klassen nach fünf Partien noch makellos dastehen und alle fünf Spiele für sich entscheiden konnten.
Niederbayern Ost
Kreisklasse Deggendorf
So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
Fünftes Spiel, fünfter Sieg für den FC Niederwinlking! Die "Winklinger" haben auch das Derby-Spitzenspiel der Kreisklasse Deggendorf gegen den SV Bernried für sich entscheiden können. Mann des Tages vor 400 Zuschauern war Luca Schwarzensteiner, der beide Treffer erzielte.
Kreisklasse Straubing
So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
Fünf Spiele, fünf Siege! Der SV Konzell mausert sich allmählich zum Aufstiegsfavoriten in der Kreisklasse Straubing. Auch das Heimspiel gegen Pondorf wurde siegreich gestaltet. Mit Spielertrainer Lukas Riedl
, der in der vergangenen Saison noch in Diensten des Oberpfälzer Bezirksligisten DJK Arnschwang stand, scheint dem Verein aus dem nördlichen Landkreis Straubing-Bogen ein Glücksgriff gelungen zu sein.
So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
Wie eine Dampfwalze pflügt der FC Moos zu Beginn durch die A-Klasse Deggendorf und scheint den Abstieg aus der Kreisklasse schnell vergessen lassen zu können. Das 3:1 in Grafling war zwar sicher nicht die beste Saisonleistung bisher, aber unterm Strich der fünfte Sieg im fünften Spiel. 27:3 Tore, 15 Punkte - da gibt`s nicht viel zu meckern im Brauerei-Ort!
A-Klasse Lalling
So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
Auch der SV Lalling scheint den Betriebsunfall "Abstieg" so schnell wie möglich wiedergutmachen zu wollen. Das Last-Minute-2:1 gegen Schwanenkirchen war bislang der emotionale Höhepunkt. Es ist jetzt nicht so, dass der SVL alles kurz und klein schießt. Zehn Tore in fünf Partien sind nicht außergewöhnlich, aber bislang verstehen es die Lallinger vorzüglich, in den entscheidenden Momenten die Spiele auf ihre Seite zu ziehen. Macht unterm Strich fünf Spiele und fünf Siege!
So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
Vor der tollen Kulisse von 300 Zuschauern setzte sich der RSV Kirchham auch bei der SG Bad Birnbach/Bayerbach mit 3:0 durch und feierte damit den fünften Dreier im fünften Spiel. 15 Punkte, 27:2 Tore - was für eine Auftaktbilanz!
A-Klasse Grafenau/Zwiesel
Sa., 22.08.2026, 14:30 Uhr
Die SG Neuschönau/Neudorf um Spielertrainer Alex Brunnhözl
und Torjäger Manuel Euler
ist bisher das Maß der Dinge in der A-Klasse Grafenau/Zwiesel. Bisher hat die Spielgemeinschaft in fünf Auftritten noch keinen einzigen Zähler abgegeben. Der Start ist vielversprechend, die Rückkehr in die Kreisklasse in dieser Spielzeit lässt sich gut an.
Die torreichsten Partien vom Wochenende (Kreis Ost)
1. A-Klasse Straubing: SpVgg Straubing - FC Straubing 11:0
2. A-Klasse Freyung: SG Bischofsreut - SG Prag 0:9
3. A-Klasse Passau: DJK Eintracht Passau - DJK Passau West II 1:8
Niederbayern West
In den Kreisklassen im Kreis Niederbayern West konnte kein Team die ersten fünf Partien allesamt für sich entscheiden.
Kreisklasse Dingolfing: 1. SV Großköllnbach 5 Spiele 13 Punkte
Kreisklasse Kelheim: 1. SG Rottenburg/Oberh. 5 Spiele 13 Punkte
Kreisklasse Landshut: 1. SC Landshut-Berg 5 Spiele 12 Punkte
Kreisklasse Pfarrkirchen: 1. SpVgg Haberskirchen 5 Spiele 13 Punkte
In den A-Klassen im Westen sind zu einem Großteil erst drei Spieltage absolviert.
Die torreichsten Partien vom Wochenende (Kreis West)
1. A-Klasse Mallersdorf: FC Neufahrn - TV Schierling II 1:11
2. A-Klasse Landshut: SG Tiefenbach/Landshut - DJK-SV Furth 10:1
3. Kreisklasse Dingolfing: TSV Pilsting - SpVgg Niederaichbach 5:3