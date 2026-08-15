Kreis-Highlights: Lorup siegt, Dannert trifft und Poker hält die Null

Noch in der vergangenen Woche hatte sich Lünnes Trainer Markus Koopmann die Zweitvertretung des ASV Altenlingen gegen Voran Brögbern aus nächster Nähe angesehen. Die richtigen Gegenmittel scheint er dabei nicht gefunden zu haben: Altenlingen gewann bei BW Lünne souverän mit 3:0.

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Der Ball rollt wieder auf den Plätzen im Emsland und damit gibt es auch jede Menge Geschichten zu erzählen. Tore satt, Überraschungen, kuriose Szenen und besondere Momente abseits des Rasens: Ich habe für euch wieder einige Highlights des Spieltags herausgepickt. Das sind die Kreis-Highlights!

Der SV Lorup bleibt in der noch jungen Saison ungeschlagen und setzte sich mit 2:0 beim SV Flechum durch. Carsten Wesseln brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (44.), Hannes Schmits legte nach einer Ecke das 2:0 nach (53.). Während Lorup weiter punktet, wartet Flechum auch nach dem zweiten Spiel auf die ersten Zähler. Einige Szenen der Partie gibt es direkt beim Spiel auf FuPa zu sehen. ➡️ Emco-Kreispokal: Hier geht’s zur Runde 2

Zuschauen allein reicht nicht: Altenlingen II siegt in Lünne Gestern, 19:30 Uhr BW Lünne BW Lünne ASV Altenlingen 1965 Altenlingen II 0 3 Abpfiff Noch in der vergangenen Woche hatte sich Lünnes Trainer Markus Koopmann die Zweitvertretung des ASV Altenlingen gegen Voran Brögbern aus nächster Nähe angesehen. Die richtigen Gegenmittel scheint er dabei nicht gefunden zu haben: Altenlingen gewann bei BW Lünne souverän mit 3:0. Hugo Möller brachte die Gäste bereits nach zehn Minuten in Führung. Danach übernahm Anton Dannert: Der Angreifer traf zunächst per Kopf zum 2:0 (38.) und legte nach der Pause seinen zweiten Treffer zum 3:0-Endstand nach (61.). Für Dannert waren es bereits die Saisontore drei und vier. Damit führt er aktuell die Torschützenliste der Kreisliga Süd-Mitte an.

Noch in der vergangenen Woche hatte sich Lünnes Trainer Markus Koopmann die Zweitvertretung des ASV Altenlingen gegen Voran Brögbern aus nächster Nähe angesehen. Die richtigen Gegenmittel scheint er dabei nicht gefunden zu haben: Altenlingen gewann bei BW Lünne souverän mit 3:0.

Gute Nachricht zuerst: In Haselünne rollt der Ball wieder Gestern, 20:00 Uhr Haselünner SV Haselünne DJK Eintracht Papenburg E. Papenburg 0 5 Abpfiff Die erste gute Nachricht gab es am Freitagabend bereits mit dem Anpfiff: Nachdem der Haselünner SV am vergangenen Wochenende nicht beim SV Esterwegen angetreten war und die Partie mit 0:5 gewertet wurde, stand die Mannschaft gegen Eintracht Papenburg wieder auf dem Platz. Sportlich verlief der Abend für den HSV allerdings weniger erfreulich. Tom Heymann eröffnete nach 17 Minuten den Torreigen, ehe Jan-Niklas Hahn mit einem Doppelpack innerhalb von drei Minuten (26./29.) früh für klare Verhältnisse sorgte. Noch vor der Pause erhöhte Hannes Eilers per Foulelfmeter auf 4:0. Eilers war es auch, der kurz nach Wiederbeginn mit seinem bereits fünften Saisontor den 5:0-Endstand herstellte. Damit wartet Haselünne weiter auf die ersten Punkte und bleibt Tabellenletzter. Eintracht Papenburg setzt sich dagegen vorerst auf Rang vier fest.

Vorberichte des 2. Spieltages der Opti-Wohnwelt-Emslandliga Weltring-Doppelpack bringt Brögbern auf Kurs Gestern, 19:30 Uhr SV Voran Brögbern 1922 Brögbern SG Osterbrock / Geeste SG Osterbrock / Geeste 4 1 Abpfiff Der SV Voran Brögbern hat gegen die SG Osterbrock/Geeste einen deutlichen 4:1-Sieg eingefahren. Maximilian Weltring stellte mit einem Doppelpack innerhalb von zehn Minuten (20./30.) früh die Weichen. Ein Eigentor von Leon Hopster brachte die Gäste zwar noch einmal heran, doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Christian Bekel stellte in der 38. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Sascha Meyer noch vor der Pause zum 4:1 traf. Damit war die Partie bereits zur Halbzeit entschieden – und Brögbern durfte einen souveränen Heimsieg feiern.

Emmeln souverän und Poker hält bei seinem Debüt die Null Gestern, 20:00 Uhr SV Meppen SV Meppen III SV Eintracht Emmeln 1961 Emmeln 0 3 Abpfiff Eintracht Emmeln bleibt auf Kurs und gewann mit 3:0 bei der dritten Mannschaft des SV Meppen. Timo von Lintel brachte die Gäste nach einem Freistoß per Kopf in Führung (27.), Philipp Neehoff erhöhte noch vor der Pause sehenswert auf 2:0 (41.). Kurz nach Wiederbeginn sorgte Matthis Müller mit dem dritten Treffer für klare Verhältnisse (48.). Eine besondere Geschichte schrieb der erst 17-jährige Anton Poker: Bei seinem Startelf- und Pflichtspieldebüt im Emmelner Tor blieb er direkt ohne Gegentreffer, laut Liveticker macht das wohl eine doppelte Kiste. Und ein Dank geht an Christian Bols, der mit seinem herrlich direkten Liveticker durch den Abend führte, von exakt 38 Zuschauern über „Lufthoheit“ bis zum Field Goal in der Nachspielzeit war alles dabei. Der dritte Spieltag in der Bezirksliga: Die Ergebnisse

– Foto: SV Eltern

Eltern trotzt künftig auch dem Regen Der SV Eltern ist für Schmuddelwetter gerüstet: Die erste Herrenmannschaft darf sich über neue Regenjacken freuen. Möglich gemacht hat die Ausstattung die Weakon GmbH & Co. KG aus Klein Berßen. Als Dankeschön für die Unterstützung überreichte der Verein Thomas Brockhaus ein Präsent. Bleibt eigentlich nur noch die Frage: Wann kommt der Regen? Euer Sponsor soll auch mal ins Rampenlicht statt nur auf die Bande? Meldet euch bei hier!

Joker Mohammadi macht den Deckel drauf Do., 13.08.2026, 19:30 Uhr TuS Haren 1920 Haren II SV Groß Hesepe 1923 Gr. Hesepe II 3 0 Abpfiff Haren II bleibt auf Kurs und feierte nach dem 4:1 bei Union Meppen auch im ersten Heimspiel einen Sieg. Ein Eigentor brachte den TuS früh in Führung, ehe der zur Pause eingewechselte Shahab Nour Mohammadi mit einem Doppelpack (58./86.) das 3:0 gegen Groß Hesepe II perfekt machte. Sogar ein vierter Treffer war noch drin, doch Christian Jansen setzte einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit an die Latte.

Polle nimmt die Geschenke dankend an Do., 13.08.2026, 19:30 Uhr SV DJK Tinnen Tinnen SV Polle SV Polle 1 3 Abpfiff Der SV Polle feierte einen 3:1-Auswärtssieg bei DJK Tinnen. Ein Eigentor von Lukas Thien (9.) und ein Foulelfmeter von Daniel Grünloh (35.) brachten die Gäste auf Kurs. Tinnen steigerte sich nach der Pause und machte es durch Steffen Sanders in der 90. Minute noch einmal spannend. Doch Leon Schmidt konterte in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand – und der Ball landete zwischendurch sogar noch im Maisfeld.

– Foto: René Diebel

Sögel oder Sonnenfinsternis? Wesuwes VIP-Lounge jedenfalls voll Mi., 12.08.2026, 19:30 Uhr FC Wesuwe 1930 Wesuwe SV Sigiltra Sögel 1920 Sögel 1 1 Wie Dennis Koop im Liveticker passend festhielt: Was in der vergangenen Saison noch das letzte Spiel war, war diesmal direkt das erste. Wesuwe und Sögel trennten sich zum Auftakt 1:1. Henk-Darwin Gröninger brachte die Hausherren bereits nach zwei Minuten in Führung, David Kamlage glich nach 63 Minuten aus. Und ob die gut besuchte VIP-Lounge nun wegen des Spiels oder der Sonnenfinsternis so voll war? Das bleibt wohl ungeklärt. ➡️ Zur Galerie 📸

– Foto: René Diebel

Zwei Elfmeter verschossen und trotzdem das Spiel gedreht Mi., 12.08.2026, 19:30 Uhr BV Clusorth-Bramhar BV Clusorth SV Dohren Dohren 3 2 Abpfiff Was für ein wilder Saisonauftakt! Der BV Clusorth-Bramhar setzte sich trotz zweier verschossener Elfmeter mit 3:2 gegen den SV Dohren durch. Hendrik Frese brachte die Gäste per Traumfreistoß in Führung, Jonas Griep glich aus. Nachdem Enno Wöste auch den zweiten BVC-Elfmeter parierte, traf Luca Jansen sogar zum 2:1 für Dohren (80.). Doch dann folgte die späte Wende: Max Stüwe glich in der 89. Minute aus, ehe Griep in der Nachspielzeit den 3:2-Sieg perfekt machte. Kreisliga-Kompass: Die Vorschau zum 2. Spieltag

Schäfer wird in der 90. Minute zum Elfmeterhelden Mi., 12.08.2026, 19:30 Uhr SV Germania Twist Germ.Twist SV Lengerich-Handrup Leng-Hand 0 0 Abpfiff Keine Tore, aber dafür ein echtes Drama zum Schluss: Germania Twist und Lengerich-Handrup trennten sich 0:0. In der 90. Minute hatte Harry Kuhn vom Punkt die große Chance auf den Twister Sieg, doch Lengerichs Keeper Simon Schäfer parierte den Foulelfmeter und rettete seiner Mannschaft damit einen Punkt.

Thuine schüttelt Pokal-Aus ab Mi., 12.08.2026, 19:30 Uhr SV Concordia Langen 1964 Con. Langen SV Germania Thuine SV Germania Thuine 0 1 Abpfiff Nach dem Pokal-Aus gegen Grenzland Twist ist Germania Thuine erfolgreich in die neue Saison gestartet. Shero Al Dikan erzielte bereits in der 13. Minute das Tor des Tages zum 1:0 bei Concordia Langen. Und wenn es sportlich schon wenig zu berichten gab, lieferte der Liveticker immerhin ein wichtiges Urteil: Warsteiner eher schwierig, Bratwurst dafür lecker.

Sechs Tore und ein Liveticker mit ganz viel Liebe Mi., 12.08.2026, 19:00 Uhr SV Eiche Wehm Wehm SV Frisia Vrees Vrees 3 3 Abpfiff Beim 3:3 zwischen Eiche Wehm und Frisia Vrees war einiges geboten. Vrees drehte Wehms Führung zunächst, doch die Gastgeber kamen zweimal zurück. Jannik Hoormann sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute für den späten 3:3-Endstand. Fast genauso unterhaltsam wie die Partie: der mit reichlich Herzblut, „HOSSA“, „Strahlheinz“ und der nötigen Portion Humor verfasste Liveticker von Andre Thomes. Danke für diesen Einsatz!

– Foto: Florian Egbers

Auch die Frauen sind wieder am Ball und die Kamera gleich mit So., 09.08.2026, 12:00 Uhr SG Georgsdorf / SV Esche / Veldhausen SG Georgsdorf II SG Breddenberg / Börger / SV Werpeloh SG Breddenberg 0 3 Auch bei den Frauen rollt der Ball wieder im Spielbetrieb. Die SG Breddenberg/Börger/Werpeloh startete mit einem 3:0 bei der SG Georgsdorf/Esche/Veldhausen II. Sarah Schmits, Romy Rolfes und Hanna Lückenjans sorgten für die Treffer. Mit der Kamera dabei war Florian Egbers, der die Partie in Bildern festhielt. Und warum das Ganze eigentlich „Kreisliga“ heißt, obwohl hier die Grafschaft Bentheim auf das Emsland trifft? Bleibt für mich vorerst ein kleines Rätsel.

Hülsen-Westerloh dreht frühen Rückstand und rettet den Sieg So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SG Fehndorf / Hebelermeer SG Fehndorf SpVgg Hülsen-Westerloh SpVgg Hülsen 2 3 Abpfiff Die SG Fehndorf ging durch David Krüssel früh in Führung (10.), doch Hülsen-Westerloh drehte die Partie durch Tim Kreuznacht (15.), Jannis Meyer (20.) und Christoph Buschen (57.) auf 3:1. In einer hitzigen Schlussphase sahen beide Mannschaften Rot beziehungsweise Gelb-Rot. Ben Otten brachte Fehndorf in der 88. Minute noch auf 2:3 heran, doch die SpVgg rettete den Auswärtssieg über die Zeit.

So lebt man Amateurfußball: Jansen tickert einfach weiter So., 09.08.2026, 13:00 Uhr SV Esterwegen Esterwegen II DJK Grün-Weiß Spahnharrenstätte GW Spah. II 3 0 Abpfiff Nachdem die Partie der ersten Mannschaft des SV Esterwegen gegen den Haselünner SV kurzfristig ausfiel, war für Simon Jansen noch lange nicht Feierabend: Kurzerhand übernahm er den Liveticker der Zweiten gegen Spahnharrenstätte II. Und die lieferte beim 3:0 direkt passend ab. Erwin Holm traf doppelt (22./41.), Moritz Lindemann setzte den Schlusspunkt (59.). So lebt man Amateurfußball!

Lonnemann braucht nur zehn Minuten für den Dreierpack