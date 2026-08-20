Kreis-Highlights: Knapper Lucky Punch und klare Auswärtsnummer

Ihr habt beim letzten Spiel wieder einen dieser legendären FuPa-Liveticker verfasst oder entdeckt, bei dem man beim Lesen fast mehr schwitzt als auf dem Platz?
Dann meldet euch gerne bei uns, wir zaubern daraus einen feinen Spielbericht!
Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken!
Holt macht den Unterschied: Teglingen II siegt knapp in Hesepe
Lengerich-Handrup II lässt in Salzbergen nichts anbrennen
Der SV Lengerich-Handrup II hat einen souveränen 4:0-Auswärtssieg bei Alemannia Salzbergen IV eingefahren. Ein Eigentor brachte die Gäste bereits in der 11. Minute auf Kurs. Jannes Hensen erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (36.).
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lengerich-Handrup konsequent. Markus Deuling sorgte in der 58. Minute für das 3:0, ehe Dennis Burrichter zehn Minuten später den Schlusspunkt setzte.
Am Ende steht ein ungefährdeter Auswärtssieg, bei dem Lengerich-Handrup II seine Chancen konsequent nutzte und ohne Gegentor blieb.
Klaphecke legt früh den Grundstein für Schwefingens Kantersieg
Die zweite Mannschaft der Sportfreunde Schwefingen hat beim 6:0 gegen Erika/Altenberge II einen deutlichen Heimsieg gefeiert. Mann des Starts war Kai Klaphecke, der mit drei frühen Treffern bereits nach acht Minuten einen Dreierpack geschnürt hatte.
Nach der Pause setzte Schwefingen seine dominante Vorstellung fort. Dave Gruchmann erhöhte auf 4:0 (51.), Sven Marien legte sechs Minuten später nach. Den Schlusspunkt setzte erneut Gruchmann mit seinem zweiten Treffer zum 6:0-Endstand (71.).
Damit war die Partie praktisch schon nach wenigen Minuten entschieden, Schwefingen II ließ anschließend nichts mehr anbrennen.
Schapen behält gegen Schepsdorf die Oberhand
Der FC Schapen hat sich mit 2:0 gegen Eintracht Schepsdorf durchgesetzt. Steffen Ahrens brachte die Gastgeber in der 39. Minute nach Vorarbeit von Felix Holtkamp in Führung.
Nach dem Seitenwechsel sorgte Luis Wallmeyer für mehr Sicherheit. Der Schapener traf in der 63. Minute nach Vorlage des eingewechselten Christian Lambers zum 2:0. Dabei blieb es bis zum Schluss, Schapen sicherte sich damit einen souveränen Heimsieg.
Beesten zerlegt Gersten - Snaadt schnürt Dreierpack
Fortuna Beesten hat gegen den SV Victoria Gersten ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim 6:0-Heimsieg dauerte es gerade einmal eine Minute, ehe Lennard Volbers die Gastgeber in Führung brachte. Leon Snaadt erhöhte bereits in der 9. Minute auf 2:0, Volbers sorgte mit seinem zweiten Treffer für den 3:0-Pausenstand (32.).
Auch nach dem Seitenwechsel ließ Beesten nicht locker. Snaadt traf innerhalb von zwei Minuten doppelt (60./62.) und machte seinen Dreierpack perfekt. Torben Meyer setzte in der 72. Minute den Schlusspunkt zum 6:0.
Neben der starken Beestener Vorstellung gab es auch Lob für den Unparteiischen: Liveticker-Schreiber Bennet hob nach Abpfiff ausdrücklich die souveräne Leistung des jungen Schiedsrichters Jannis Huelle hervor – klare Ansagen, gutes Stellungsspiel und überzeugende Entscheidungen.
Concordia Langen hat sich mit 4:1 beim SV Schepsdorf durchgesetzt. Leon Mey brachte die Gäste nach 15 Minuten in Führung. Nach der Pause erhöhte Vincent Kallage auf 2:0 (63.), ehe Joschka Schnieders nur eine Minute später Schepsdorf wieder heranbrachte.
Ergebnisse des 2. Spieltages der Opti-Wohnwelt-Emslandliga
Die Entscheidung fiel in der Schlussphase: Elias Koldehoff traf in der 87. Minute zum 3:1, Christopher Kenning setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Damit feierte Langen einen am Ende deutlichen 4:1-Auswärtssieg.
Der TuS Lingen startet mit einem 3:2 gegen den SV Bawinkel II in die Saison. Rexhep Neziraj brachte die Gastgeber in Führung (21.), ehe Steffen Gerling (24.) und Daniel Burghelea (33.) die Partie für Bawinkel drehten. Noch vor der Pause glich Henri Lohle zum 2:2 aus (45.+2).
Danach blieb das Aufsteigerduell lange offen. Als vieles bereits nach einem Remis aussah, sorgte Kevin Siepker in der 90.+3 Minute für den Lucky Punch und den Lingener Auftaktsieg.
Markus Meer begleitete die Partie am FuPa-Liveticker und brachte es nach Abpfiff passend auf den Punkt: Über das „verdient“ könne man diskutieren, die Punkte bleiben trotzdem im Emslandstadion.
Der TuS Aschendorf hat sich in einem abwechslungsreichen Duell mit 4:2 gegen den FC Wesuwe durchgesetzt. Dabei erwischten zunächst die Gäste den besseren Start und bestimmten die Anfangsphase. Das erste Tor erzielte dennoch Aschendorf: Maik Fuchs traf in der 28. Minute sehenswert zum 1:0. Wesuwe antwortete praktisch mit dem Wiederanpfiff, als Henk-Darwin Gröninger nur eine Minute später mit einem feinen Lupfer ausglich.
Nach der Pause brachte Fuchs die Gastgeber erneut in Führung (53.), doch Wesuwe blieb dran. Steffen Kathmann stellte in der 65. Minute auf 2:2. Die Partie blieb bis in die Schlussminuten völlig offen, dann wurde Fuchs zum entscheidenden Mann.
In der 89. Minute erzielte er das 3:2 und legte in der Nachspielzeit sogar noch das 4:2 nach. Damit schnürte der Aschendorfer einen Viererpack und steht bereits bei fünf Saisontoren. Wesuwe bekam anschließend noch einmal die große Gelegenheit zur Ergebniskorrektur, doch Nico Hackmann parierte in der 90.+2 Minute den Foulelfmeter von Steffen Schulte.
So steht am Ende ein 4:2 für Aschendorf - ein Ergebnis, das deutlicher aussieht, als es der lange offene Spielverlauf vermuten lässt.
Tore satt zwischen Sigiltra Sögel und dem SV Dörpen: Die Gastgeber setzten sich in einer unterhaltsamen Partie mit 5:3 durch. Karl Eilers und Anton Jansen brachten Sögel mit einem Doppelschlag auf 2:0, ehe Jannes Meyering nur zwei Minuten später verkürzte.
Nach der Pause stellte Heinrich Jansen auf 3:1. Dörpen kam durch einen Foulelfmeter von Ismet Mehmedovic noch einmal heran, doch Elias Kruse und Michel Welling sorgten anschließend für die Entscheidung. Meyering betrieb mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik. Acht Tore, sieben verschiedene Torschützen, in Sögel war einiges geboten.
Was für eine Aufholjagd des SV Neubörger! Rot-Weiß Heede erwischte zunächst den deutlich besseren Start. Clemens Mödden und El Aamani Abdelghane sorgten nach nur 14 Minuten für das 2:0. Paul Hermes verkürzte zwar, doch nur eine Minute später stellte Abdelghane mit seinem zweiten Treffer auf 3:1.
Nach der Pause kippte die Partie komplett. Jonas Korte verkürzte per Foulelfmeter (54.), Marius Korte glich zum 3:3 aus (66.). In der 73. Minute war die Wende perfekt: Hermes köpfte nach Vorlage von Marius Korte seinen zweiten Treffer zum 4:3-Endstand. Aus 1:3 macht Neubörger 4:3 und nimmt alle drei Punkte mit.
Der FC Leschede II hat sich in einem turbulenten Derby mit 4:3 bei Salzbergen III durchgesetzt. Ben Klöpper und Jacob Löcken brachten die Gäste mit 2:0 in Führung, doch Bastian Roters schlug doppelt zurück und stellte auf 2:2.
In der Schlussphase schlug Leschede erneut zu: Alexander Quaing traf sehenswert aus der Distanz zum 3:2 (83.), Robin Borg erhöhte auf 4:2 (88.). Roters machte mit seinem dritten Treffer per Foulelfmeter in der Nachspielzeit noch einmal Hoffnung, doch Leschede brachte den Sieg über die Zeit.
Und auch abseits des Rasens stimmte offenbar alles: Gute Bratwurst, kalte Getränke und glückliche Betreuer – Amateurfußball kann so einfach sein.
Viererpack von Bahr lässt Varenrode jubeln
Der SV Varenrode II feierte gegen Germania Thuine II einen deutlichen 6:2-Erfolg. Mann des Tages war dabei Marawan Muntasir Abdelwahab Fadlermola Bahr: Er brachte Varenrode bereits in der dritten Minute in Führung und legte anschließend drei weitere Treffer (37./45./55.) nach – Viererpack!
Jonas Schüring (16.) und Jesse Kruse (86.) steuerten die weiteren Tore zum Heimsieg bei. Für Thuine trafen Leon Ohmann zum zwischenzeitlichen 1:1 und Niklas Brüggemann zum 2:3. Am Ende wurde es dennoch deutlich – und Bahr dürfte sich mit vier Treffern einen Platz in den Kreis-Highlights gesichert haben.
Walchum rettet wilden Sieben-Tore-Sieg über die Zeit
Was für ein Schlagabtausch zwischen Herbrum und der SG Walchum-Hasselbrock! Dominik Ahlers brachte die Hausherren bereits nach drei Minuten in Führung, doch Henrik Krallmann und Simon Ahrens drehten die Partie noch vor der Pause. Moritz Uhlen erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 3:1.
Herbrum gab sich nicht geschlagen: Matthias Abeln verkürzte, ehe Louis Koop für Walchum wieder auf 4:2 stellte. Simon Düthmann machte es per Foulelfmeter in der 82. Minute noch einmal richtig spannend. In der Nachspielzeit bekam Walchum ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen, doch Herbrums Keeper Jonas Husmann parierte gegen Krallmann. Am 4:3-Auswärtssieg änderte das nichts mehr - sieben Tore, zwei Elfmeter und Spannung bis zum Schluss.
Zehn Minuten Determann und plötzlich wird es deutlich
Lange war die Partie zwischen Wesuwe II und dem SV Hemsen völlig offen. Nils Lübbers brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, ehe Marco Feringa spät zum 1:1 ausglich (82.). Kurz darauf hatte Wesuwe mit einem Pfostentreffer sogar die Chance, das Spiel komplett zu drehen.
Dann kam die Zeit von Hannes Determann: Der Joker köpfte Hemsen in der 87. Minute erneut in Führung, bereitete zwei Minuten später das 3:1 durch Lucas Berling vor und setzte in der Nachspielzeit selbst den Schlusspunkt zum 4:1. Zehn Minuten auf dem Platz, zwei Tore, eine Vorlage, viel effektiver geht ein Joker-Einsatz kaum.
Andervenne nimmt Darmes Geschenke dankend an
Dabei begann Darme II durchaus engagiert, doch nach 21 Minuten brachte Jarne Sunder die Gäste mit einem Konter auf Kurs. Danach wurde es deutlich: Der eingewechselte Tobias Budden schnürte innerhalb weniger Minuten einen Doppelpack (38./40.) und stellte noch vor der Pause auf 3:0.
Nach dem Seitenwechsel traf Sunder per direktem Freistoß zum 4:0 (49.), Kevin Waleska legte nach einem weiteren Darmer Fehler das 5:0 nach (56.). Eliah Tim Rolfs gelang zumindest noch der Ehrentreffer. Am Ende stand ein deutlicher 5:1-Auswärtssieg für Heidekraut Andervenne.
Der dritte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3: Die Ergebnisse
Freren III trotzt 36 Grad - das Helle hilft zumindest am Spielfeldrand
Bei satten 36 Grad setzte sich die SG Freren III mit 3:1 beim TuS Lingen IV durch. Finn Heitker brachte die Gäste in Führung (37.), Malik Coort (55.) und Jan Zilke (61.) erhöhten nach der Pause. Sascha Boele gelang für Lingen noch der Anschlusstreffer (75.).
Für die passende Einordnung der Bedingungen sorgte Markus Meer im Liveticker: Keine Wolke am Himmel, 36 Grad, von „bestem Fußballwetter“ konnte also kaum die Rede sein. Sein Fazit: „Das wird eine Qual.“ Immerhin ließ sich die Hitze an der Seitenlinie mit einem kühlen Hellen offenbar gerade so ertragen.