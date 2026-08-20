Kreis-Highlights: Knapper Lucky Punch und klare Auswärtsnummer von ReDi · Gestern, 16:06 Uhr · 0 Leser

Aus dem Liveticker

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Holt macht den Unterschied: Teglingen II siegt knapp in Hesepe Gestern, 19:30 Uhr SV Groß Hesepe 1923 Gr. Hesepe II SV Teglingen Teglingen II 0 1 Abpfiff Der SV Teglingen II hat sich mit 1:0 bei Groß Hesepe II durchgesetzt. In einer ausgeglichenen Partie erzielte Jannis Holt unmittelbar vor der Halbzeit nach einem Steckpass mit einem starken Abschluss ins lange Eck das Tor des Tages (45.). Nach der Pause kam Hesepe zunächst besser aus der Kabine, während Teglingen später mehrere Möglichkeiten zur Vorentscheidung liegen ließ. In der Schlussphase schwächten sich die Gastgeber zusätzlich selbst: Elwin Janzen sah in der 86. Minute Gelb-Rot. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Moritz Strootbernd, der die Partie am FuPa-Liveticker begleitete, fasste es nach dem Abpfiff treffend zusammen: ein glücklicher Sieg für Teglingen. Lengerich-Handrup II lässt in Salzbergen nichts anbrennen Gestern, 19:30 Uhr SV Alemannia Salzbergen Salzbergen IV SV Lengerich-Handrup Leng-Hand II 0 4 Abpfiff Der SV Lengerich-Handrup II hat einen souveränen 4:0-Auswärtssieg bei Alemannia Salzbergen IV eingefahren. Ein Eigentor brachte die Gäste bereits in der 11. Minute auf Kurs. Jannes Hensen erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (36.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lengerich-Handrup konsequent. Markus Deuling sorgte in der 58. Minute für das 3:0, ehe Dennis Burrichter zehn Minuten später den Schlusspunkt setzte. Am Ende steht ein ungefährdeter Auswärtssieg, bei dem Lengerich-Handrup II seine Chancen konsequent nutzte und ohne Gegentor blieb. – Foto: SF Schwefingen Klaphecke legt früh den Grundstein für Schwefingens Kantersieg Mi., 19.08.2026, 19:00 Uhr SF Schwefingen 1949 Schwefingen II SV Erika-Altenberge Erika/Altenb II 6 0 Abpfiff Die zweite Mannschaft der Sportfreunde Schwefingen hat beim 6:0 gegen Erika/Altenberge II einen deutlichen Heimsieg gefeiert. Mann des Starts war Kai Klaphecke, der mit drei frühen Treffern bereits nach acht Minuten einen Dreierpack geschnürt hatte. Nach der Pause setzte Schwefingen seine dominante Vorstellung fort. Dave Gruchmann erhöhte auf 4:0 (51.), Sven Marien legte sechs Minuten später nach. Den Schlusspunkt setzte erneut Gruchmann mit seinem zweiten Treffer zum 6:0-Endstand (71.). Damit war die Partie praktisch schon nach wenigen Minuten entschieden, Schwefingen II ließ anschließend nichts mehr anbrennen. Schapen behält gegen Schepsdorf die Oberhand Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr FC Schapen 27 Schapen SV Eintracht Schepsdorf 1968 Schepsdorf 2 0 Abpfiff Der FC Schapen hat sich mit 2:0 gegen Eintracht Schepsdorf durchgesetzt. Steffen Ahrens brachte die Gastgeber in der 39. Minute nach Vorarbeit von Felix Holtkamp in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Luis Wallmeyer für mehr Sicherheit. Der Schapener traf in der 63. Minute nach Vorlage des eingewechselten Christian Lambers zum 2:0. Dabei blieb es bis zum Schluss, Schapen sicherte sich damit einen souveränen Heimsieg.

Beesten zerlegt Gersten - Snaadt schnürt Dreierpack Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr SV Fortuna Beesten 1929 Beesten SV Victoria Gersten 1947 Gersten 6 0 Abpfiff Fortuna Beesten hat gegen den SV Victoria Gersten ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim 6:0-Heimsieg dauerte es gerade einmal eine Minute, ehe Lennard Volbers die Gastgeber in Führung brachte. Leon Snaadt erhöhte bereits in der 9. Minute auf 2:0, Volbers sorgte mit seinem zweiten Treffer für den 3:0-Pausenstand (32.). Auch nach dem Seitenwechsel ließ Beesten nicht locker. Snaadt traf innerhalb von zwei Minuten doppelt (60./62.) und machte seinen Dreierpack perfekt. Torben Meyer setzte in der 72. Minute den Schlusspunkt zum 6:0. Neben der starken Beestener Vorstellung gab es auch Lob für den Unparteiischen: Liveticker-Schreiber Bennet hob nach Abpfiff ausdrücklich die souveräne Leistung des jungen Schiedsrichters Jannis Huelle hervor – klare Ansagen, gutes Stellungsspiel und überzeugende Entscheidungen.

Concordia Langen macht es spät deutlich So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Eintracht Schepsdorf 1968 Schepsdorf SV Concordia Langen 1964 Con. Langen 1 4 Concordia Langen hat sich mit 4:1 beim SV Schepsdorf durchgesetzt. Leon Mey brachte die Gäste nach 15 Minuten in Führung. Nach der Pause erhöhte Vincent Kallage auf 2:0 (63.), ehe Joschka Schnieders nur eine Minute später Schepsdorf wieder heranbrachte. Ergebnisse des 2. Spieltages der Opti-Wohnwelt-Emslandliga Die Entscheidung fiel in der Schlussphase: Elias Koldehoff traf in der 87. Minute zum 3:1, Christopher Kenning setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Damit feierte Langen einen am Ende deutlichen 4:1-Auswärtssieg.

Siepker beschert TuS Lingen den späten Auftaktsieg So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TuS Lingen Ems TuS Lingen SV Bawinkel 1956 SV Bawinkel II 3 2 Abpfiff Der TuS Lingen startet mit einem 3:2 gegen den SV Bawinkel II in die Saison. Rexhep Neziraj brachte die Gastgeber in Führung (21.), ehe Steffen Gerling (24.) und Daniel Burghelea (33.) die Partie für Bawinkel drehten. Noch vor der Pause glich Henri Lohle zum 2:2 aus (45.+2). Danach blieb das Aufsteigerduell lange offen. Als vieles bereits nach einem Remis aussah, sorgte Kevin Siepker in der 90.+3 Minute für den Lucky Punch und den Lingener Auftaktsieg. Markus Meer begleitete die Partie am FuPa-Liveticker und brachte es nach Abpfiff passend auf den Punkt: Über das „verdient“ könne man diskutieren, die Punkte bleiben trotzdem im Emslandstadion. Vorwärts eiskalt in Hildesheim: Behrens hält, Singh hebt

Fuchs entscheidet wilden Schlagabtausch spät für Aschendorf So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TuS Aschendorf Aschendorf FC Wesuwe FC Wesuwe 4 2 Abpfiff Der TuS Aschendorf hat sich in einem abwechslungsreichen Duell mit 4:2 gegen den FC Wesuwe durchgesetzt. Dabei erwischten zunächst die Gäste den besseren Start und bestimmten die Anfangsphase. Das erste Tor erzielte dennoch Aschendorf: Maik Fuchs traf in der 28. Minute sehenswert zum 1:0. Wesuwe antwortete praktisch mit dem Wiederanpfiff, als Henk-Darwin Gröninger nur eine Minute später mit einem feinen Lupfer ausglich. Nach der Pause brachte Fuchs die Gastgeber erneut in Führung (53.), doch Wesuwe blieb dran. Steffen Kathmann stellte in der 65. Minute auf 2:2. Die Partie blieb bis in die Schlussminuten völlig offen, dann wurde Fuchs zum entscheidenden Mann. In der 89. Minute erzielte er das 3:2 und legte in der Nachspielzeit sogar noch das 4:2 nach. Damit schnürte der Aschendorfer einen Viererpack und steht bereits bei fünf Saisontoren. Wesuwe bekam anschließend noch einmal die große Gelegenheit zur Ergebniskorrektur, doch Nico Hackmann parierte in der 90.+2 Minute den Foulelfmeter von Steffen Schulte. So steht am Ende ein 4:2 für Aschendorf - ein Ergebnis, das deutlicher aussieht, als es der lange offene Spielverlauf vermuten lässt.

Acht Tore in Sögel: Sigiltra gewinnt wilden Schlagabtausch So., 16.08.2026, 14:00 Uhr SV Sigiltra Sögel 1920 Sögel SV Blau-Weiß Dörpen SV Dörpen 5 3 Abpfiff Tore satt zwischen Sigiltra Sögel und dem SV Dörpen: Die Gastgeber setzten sich in einer unterhaltsamen Partie mit 5:3 durch. Karl Eilers und Anton Jansen brachten Sögel mit einem Doppelschlag auf 2:0, ehe Jannes Meyering nur zwei Minuten später verkürzte.

– Foto: SV Blau-Weiß Dörpen

Nach der Pause stellte Heinrich Jansen auf 3:1. Dörpen kam durch einen Foulelfmeter von Ismet Mehmedovic noch einmal heran, doch Elias Kruse und Michel Welling sorgten anschließend für die Entscheidung. Meyering betrieb mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik. Acht Tore, sieben verschiedene Torschützen, in Sögel war einiges geboten.

Neubörger dreht ein 1:3 und gewinnt wildes Sieben-Tore-Spiel So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Heede Heede SV Neubörger Neubörger 3 4 Abpfiff Was für eine Aufholjagd des SV Neubörger! Rot-Weiß Heede erwischte zunächst den deutlich besseren Start. Clemens Mödden und El Aamani Abdelghane sorgten nach nur 14 Minuten für das 2:0. Paul Hermes verkürzte zwar, doch nur eine Minute später stellte Abdelghane mit seinem zweiten Treffer auf 3:1. Nach der Pause kippte die Partie komplett. Jonas Korte verkürzte per Foulelfmeter (54.), Marius Korte glich zum 3:3 aus (66.). In der 73. Minute war die Wende perfekt: Hermes köpfte nach Vorlage von Marius Korte seinen zweiten Treffer zum 4:3-Endstand. Aus 1:3 macht Neubörger 4:3 und nimmt alle drei Punkte mit.

Leschede behält im Sieben-Tore-Derby die Nerven So., 16.08.2026, 13:00 Uhr SV Alemannia Salzbergen Salzbergen III FC 47 Leschede Leschede II 3 4 Abpfiff Der FC Leschede II hat sich in einem turbulenten Derby mit 4:3 bei Salzbergen III durchgesetzt. Ben Klöpper und Jacob Löcken brachten die Gäste mit 2:0 in Führung, doch Bastian Roters schlug doppelt zurück und stellte auf 2:2. In der Schlussphase schlug Leschede erneut zu: Alexander Quaing traf sehenswert aus der Distanz zum 3:2 (83.), Robin Borg erhöhte auf 4:2 (88.). Roters machte mit seinem dritten Treffer per Foulelfmeter in der Nachspielzeit noch einmal Hoffnung, doch Leschede brachte den Sieg über die Zeit. Und auch abseits des Rasens stimmte offenbar alles: Gute Bratwurst, kalte Getränke und glückliche Betreuer – Amateurfußball kann so einfach sein.

– Foto: SV Varenrode