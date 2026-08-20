 2026-08-17T04:56:09.060Z

Vom Spielfeldrand

Kreis-Highlights: Knapper Lucky Punch und klare Auswärtsnummer

von ReDi · Gestern, 16:06 Uhr · 0 Leser
Aus dem Liveticker
Aus dem Liveticker

Verlinkte Inhalte

1. KK Emsland Nord
1. KK Emsland Süd
2. KK Emsland Mitte
2. KK Süd
3. KK Süd

Ihr habt beim letzten Spiel wieder einen dieser legendären FuPa-Liveticker verfasst oder entdeckt, bei dem man beim Lesen fast mehr schwitzt als auf dem Platz?

Dann meldet euch gerne bei uns, wir zaubern daraus einen feinen Spielbericht!

📱 WhatsApp

Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken!

Holt macht den Unterschied: Teglingen II siegt knapp in Hesepe

Gestern, 19:30 Uhr
SV Groß Hesepe 1923
SV Groß Hesepe 1923Gr. Hesepe II
SV Teglingen
SV TeglingenTeglingen II
0
1
Abpfiff

Der SV Teglingen II hat sich mit 1:0 bei Groß Hesepe II durchgesetzt. In einer ausgeglichenen Partie erzielte Jannis Holt unmittelbar vor der Halbzeit nach einem Steckpass mit einem starken Abschluss ins lange Eck das Tor des Tages (45.).

Nach der Pause kam Hesepe zunächst besser aus der Kabine, während Teglingen später mehrere Möglichkeiten zur Vorentscheidung liegen ließ. In der Schlussphase schwächten sich die Gastgeber zusätzlich selbst: Elwin Janzen sah in der 86. Minute Gelb-Rot.

Am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Moritz Strootbernd, der die Partie am FuPa-Liveticker begleitete, fasste es nach dem Abpfiff treffend zusammen: ein glücklicher Sieg für Teglingen.

Lengerich-Handrup II lässt in Salzbergen nichts anbrennen

Gestern, 19:30 Uhr
SV Alemannia Salzbergen
SV Alemannia SalzbergenSalzbergen IV
SV Lengerich-Handrup
SV Lengerich-HandrupLeng-Hand II
0
4
Abpfiff

Der SV Lengerich-Handrup II hat einen souveränen 4:0-Auswärtssieg bei Alemannia Salzbergen IV eingefahren. Ein Eigentor brachte die Gäste bereits in der 11. Minute auf Kurs. Jannes Hensen erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (36.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lengerich-Handrup konsequent. Markus Deuling sorgte in der 58. Minute für das 3:0, ehe Dennis Burrichter zehn Minuten später den Schlusspunkt setzte.

Am Ende steht ein ungefährdeter Auswärtssieg, bei dem Lengerich-Handrup II seine Chancen konsequent nutzte und ohne Gegentor blieb.

– Foto: SF Schwefingen

Klaphecke legt früh den Grundstein für Schwefingens Kantersieg

Mi., 19.08.2026, 19:00 Uhr
SF Schwefingen 1949
SF Schwefingen 1949Schwefingen II
SV Erika-Altenberge
SV Erika-AltenbergeErika/Altenb II
6
0
Abpfiff

Die zweite Mannschaft der Sportfreunde Schwefingen hat beim 6:0 gegen Erika/Altenberge II einen deutlichen Heimsieg gefeiert. Mann des Starts war Kai Klaphecke, der mit drei frühen Treffern bereits nach acht Minuten einen Dreierpack geschnürt hatte.

Nach der Pause setzte Schwefingen seine dominante Vorstellung fort. Dave Gruchmann erhöhte auf 4:0 (51.), Sven Marien legte sechs Minuten später nach. Den Schlusspunkt setzte erneut Gruchmann mit seinem zweiten Treffer zum 6:0-Endstand (71.).

Damit war die Partie praktisch schon nach wenigen Minuten entschieden, Schwefingen II ließ anschließend nichts mehr anbrennen.

Schapen behält gegen Schepsdorf die Oberhand

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
FC Schapen 27
FC Schapen 27Schapen
SV Eintracht Schepsdorf 1968
SV Eintracht Schepsdorf 1968Schepsdorf
2
0
Abpfiff

Der FC Schapen hat sich mit 2:0 gegen Eintracht Schepsdorf durchgesetzt. Steffen Ahrens brachte die Gastgeber in der 39. Minute nach Vorarbeit von Felix Holtkamp in Führung.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Luis Wallmeyer für mehr Sicherheit. Der Schapener traf in der 63. Minute nach Vorlage des eingewechselten Christian Lambers zum 2:0. Dabei blieb es bis zum Schluss, Schapen sicherte sich damit einen souveränen Heimsieg.

Beesten zerlegt Gersten - Snaadt schnürt Dreierpack

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
SV Fortuna Beesten 1929
SV Fortuna Beesten 1929Beesten
SV Victoria Gersten 1947
SV Victoria Gersten 1947Gersten
6
0
Abpfiff

Fortuna Beesten hat gegen den SV Victoria Gersten ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim 6:0-Heimsieg dauerte es gerade einmal eine Minute, ehe Lennard Volbers die Gastgeber in Führung brachte. Leon Snaadt erhöhte bereits in der 9. Minute auf 2:0, Volbers sorgte mit seinem zweiten Treffer für den 3:0-Pausenstand (32.).

Auch nach dem Seitenwechsel ließ Beesten nicht locker. Snaadt traf innerhalb von zwei Minuten doppelt (60./62.) und machte seinen Dreierpack perfekt. Torben Meyer setzte in der 72. Minute den Schlusspunkt zum 6:0.

Neben der starken Beestener Vorstellung gab es auch Lob für den Unparteiischen: Liveticker-Schreiber Bennet hob nach Abpfiff ausdrücklich die souveräne Leistung des jungen Schiedsrichters Jannis Huelle hervor – klare Ansagen, gutes Stellungsspiel und überzeugende Entscheidungen.

Concordia Langen macht es spät deutlich

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Schepsdorf 1968
SV Eintracht Schepsdorf 1968Schepsdorf
SV Concordia Langen 1964
SV Concordia Langen 1964 Con. Langen
1
4

Concordia Langen hat sich mit 4:1 beim SV Schepsdorf durchgesetzt. Leon Mey brachte die Gäste nach 15 Minuten in Führung. Nach der Pause erhöhte Vincent Kallage auf 2:0 (63.), ehe Joschka Schnieders nur eine Minute später Schepsdorf wieder heranbrachte.

Ergebnisse des 2. Spieltages der Opti-Wohnwelt-Emslandliga

Die Entscheidung fiel in der Schlussphase: Elias Koldehoff traf in der 87. Minute zum 3:1, Christopher Kenning setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Damit feierte Langen einen am Ende deutlichen 4:1-Auswärtssieg.

Siepker beschert TuS Lingen den späten Auftaktsieg

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Lingen Ems
TuS Lingen EmsTuS Lingen
SV Bawinkel 1956
SV Bawinkel 1956SV Bawinkel II
3
2
Abpfiff

Der TuS Lingen startet mit einem 3:2 gegen den SV Bawinkel II in die Saison. Rexhep Neziraj brachte die Gastgeber in Führung (21.), ehe Steffen Gerling (24.) und Daniel Burghelea (33.) die Partie für Bawinkel drehten. Noch vor der Pause glich Henri Lohle zum 2:2 aus (45.+2).

Danach blieb das Aufsteigerduell lange offen. Als vieles bereits nach einem Remis aussah, sorgte Kevin Siepker in der 90.+3 Minute für den Lucky Punch und den Lingener Auftaktsieg.

Markus Meer begleitete die Partie am FuPa-Liveticker und brachte es nach Abpfiff passend auf den Punkt: Über das „verdient“ könne man diskutieren, die Punkte bleiben trotzdem im Emslandstadion.

Vorwärts eiskalt in Hildesheim: Behrens hält, Singh hebt

Fuchs entscheidet wilden Schlagabtausch spät für Aschendorf

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Aschendorf
TuS AschendorfAschendorf
FC Wesuwe
FC WesuweFC Wesuwe
4
2
Abpfiff

Der TuS Aschendorf hat sich in einem abwechslungsreichen Duell mit 4:2 gegen den FC Wesuwe durchgesetzt. Dabei erwischten zunächst die Gäste den besseren Start und bestimmten die Anfangsphase. Das erste Tor erzielte dennoch Aschendorf: Maik Fuchs traf in der 28. Minute sehenswert zum 1:0. Wesuwe antwortete praktisch mit dem Wiederanpfiff, als Henk-Darwin Gröninger nur eine Minute später mit einem feinen Lupfer ausglich.

Nach der Pause brachte Fuchs die Gastgeber erneut in Führung (53.), doch Wesuwe blieb dran. Steffen Kathmann stellte in der 65. Minute auf 2:2. Die Partie blieb bis in die Schlussminuten völlig offen, dann wurde Fuchs zum entscheidenden Mann.

In der 89. Minute erzielte er das 3:2 und legte in der Nachspielzeit sogar noch das 4:2 nach. Damit schnürte der Aschendorfer einen Viererpack und steht bereits bei fünf Saisontoren. Wesuwe bekam anschließend noch einmal die große Gelegenheit zur Ergebniskorrektur, doch Nico Hackmann parierte in der 90.+2 Minute den Foulelfmeter von Steffen Schulte.

So steht am Ende ein 4:2 für Aschendorf - ein Ergebnis, das deutlicher aussieht, als es der lange offene Spielverlauf vermuten lässt.

Acht Tore in Sögel: Sigiltra gewinnt wilden Schlagabtausch

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
SV Sigiltra Sögel 1920
SV Sigiltra Sögel 1920Sögel
SV Blau-Weiß Dörpen
SV Blau-Weiß DörpenSV Dörpen
5
3
Abpfiff

Tore satt zwischen Sigiltra Sögel und dem SV Dörpen: Die Gastgeber setzten sich in einer unterhaltsamen Partie mit 5:3 durch. Karl Eilers und Anton Jansen brachten Sögel mit einem Doppelschlag auf 2:0, ehe Jannes Meyering nur zwei Minuten später verkürzte.

– Foto: SV Blau-Weiß Dörpen

Nach der Pause stellte Heinrich Jansen auf 3:1. Dörpen kam durch einen Foulelfmeter von Ismet Mehmedovic noch einmal heran, doch Elias Kruse und Michel Welling sorgten anschließend für die Entscheidung. Meyering betrieb mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik. Acht Tore, sieben verschiedene Torschützen, in Sögel war einiges geboten.

Neubörger dreht ein 1:3 und gewinnt wildes Sieben-Tore-Spiel

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Heede
SV Rot-Weiß HeedeHeede
SV Neubörger
SV NeubörgerNeubörger
3
4
Abpfiff

Was für eine Aufholjagd des SV Neubörger! Rot-Weiß Heede erwischte zunächst den deutlich besseren Start. Clemens Mödden und El Aamani Abdelghane sorgten nach nur 14 Minuten für das 2:0. Paul Hermes verkürzte zwar, doch nur eine Minute später stellte Abdelghane mit seinem zweiten Treffer auf 3:1.

Nach der Pause kippte die Partie komplett. Jonas Korte verkürzte per Foulelfmeter (54.), Marius Korte glich zum 3:3 aus (66.). In der 73. Minute war die Wende perfekt: Hermes köpfte nach Vorlage von Marius Korte seinen zweiten Treffer zum 4:3-Endstand. Aus 1:3 macht Neubörger 4:3 und nimmt alle drei Punkte mit.

Leschede behält im Sieben-Tore-Derby die Nerven

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
SV Alemannia Salzbergen
SV Alemannia SalzbergenSalzbergen III
FC 47 Leschede
FC 47 LeschedeLeschede II
3
4
Abpfiff

Der FC Leschede II hat sich in einem turbulenten Derby mit 4:3 bei Salzbergen III durchgesetzt. Ben Klöpper und Jacob Löcken brachten die Gäste mit 2:0 in Führung, doch Bastian Roters schlug doppelt zurück und stellte auf 2:2.

In der Schlussphase schlug Leschede erneut zu: Alexander Quaing traf sehenswert aus der Distanz zum 3:2 (83.), Robin Borg erhöhte auf 4:2 (88.). Roters machte mit seinem dritten Treffer per Foulelfmeter in der Nachspielzeit noch einmal Hoffnung, doch Leschede brachte den Sieg über die Zeit.

Und auch abseits des Rasens stimmte offenbar alles: Gute Bratwurst, kalte Getränke und glückliche Betreuer – Amateurfußball kann so einfach sein.

– Foto: SV Varenrode

Viererpack von Bahr lässt Varenrode jubeln

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
SV Schwarz-Weiß Varenrode
SV Schwarz-Weiß VarenrodeSV Varenrode II
SV Germania Thuine 9er
SV Germania Thuine 9erSV Germania Thuine 9er II
6
2
Abpfiff

Der SV Varenrode II feierte gegen Germania Thuine II einen deutlichen 6:2-Erfolg. Mann des Tages war dabei Marawan Muntasir Abdelwahab Fadlermola Bahr: Er brachte Varenrode bereits in der dritten Minute in Führung und legte anschließend drei weitere Treffer (37./45./55.) nach – Viererpack!

Jonas Schüring (16.) und Jesse Kruse (86.) steuerten die weiteren Tore zum Heimsieg bei. Für Thuine trafen Leon Ohmann zum zwischenzeitlichen 1:1 und Niklas Brüggemann zum 2:3. Am Ende wurde es dennoch deutlich – und Bahr dürfte sich mit vier Treffern einen Platz in den Kreis-Highlights gesichert haben.

Walchum rettet wilden Sieben-Tore-Sieg über die Zeit

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
SV Herbrum 1923
SV Herbrum 1923Herbrum
SG Walchum Hasselbrock
SG Walchum HasselbrockSG Wal. Has.
3
4
Abpfiff

Was für ein Schlagabtausch zwischen Herbrum und der SG Walchum-Hasselbrock! Dominik Ahlers brachte die Hausherren bereits nach drei Minuten in Führung, doch Henrik Krallmann und Simon Ahrens drehten die Partie noch vor der Pause. Moritz Uhlen erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 3:1.

Herbrum gab sich nicht geschlagen: Matthias Abeln verkürzte, ehe Louis Koop für Walchum wieder auf 4:2 stellte. Simon Düthmann machte es per Foulelfmeter in der 82. Minute noch einmal richtig spannend. In der Nachspielzeit bekam Walchum ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen, doch Herbrums Keeper Jonas Husmann parierte gegen Krallmann. Am 4:3-Auswärtssieg änderte das nichts mehr - sieben Tore, zwei Elfmeter und Spannung bis zum Schluss.

Zehn Minuten Determann und plötzlich wird es deutlich

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
FC Wesuwe
FC WesuweFC Wesuwe II
SV Hemsen 1957
SV Hemsen 1957Hemsen
1
4
Abpfiff

Lange war die Partie zwischen Wesuwe II und dem SV Hemsen völlig offen. Nils Lübbers brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, ehe Marco Feringa spät zum 1:1 ausglich (82.). Kurz darauf hatte Wesuwe mit einem Pfostentreffer sogar die Chance, das Spiel komplett zu drehen.

Dann kam die Zeit von Hannes Determann: Der Joker köpfte Hemsen in der 87. Minute erneut in Führung, bereitete zwei Minuten später das 3:1 durch Lucas Berling vor und setzte in der Nachspielzeit selbst den Schlusspunkt zum 4:1. Zehn Minuten auf dem Platz, zwei Tore, eine Vorlage, viel effektiver geht ein Joker-Einsatz kaum.

Andervenne nimmt Darmes Geschenke dankend an

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
SuS Darme 1926
SuS Darme 1926SuS Darme II
SV Heidekraut Andervenne
SV Heidekraut AndervenneAndervenne
1
5
Abpfiff

Dabei begann Darme II durchaus engagiert, doch nach 21 Minuten brachte Jarne Sunder die Gäste mit einem Konter auf Kurs. Danach wurde es deutlich: Der eingewechselte Tobias Budden schnürte innerhalb weniger Minuten einen Doppelpack (38./40.) und stellte noch vor der Pause auf 3:0.

Nach dem Seitenwechsel traf Sunder per direktem Freistoß zum 4:0 (49.), Kevin Waleska legte nach einem weiteren Darmer Fehler das 5:0 nach (56.). Eliah Tim Rolfs gelang zumindest noch der Ehrentreffer. Am Ende stand ein deutlicher 5:1-Auswärtssieg für Heidekraut Andervenne.

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3: Die Ergebnisse

Freren III trotzt 36 Grad - das Helle hilft zumindest am Spielfeldrand

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
TuS Lingen Ems
TuS Lingen EmsTuS Lingen IV
SG Freren 1921
SG Freren 1921Freren III
1
3
Abpfiff

Bei satten 36 Grad setzte sich die SG Freren III mit 3:1 beim TuS Lingen IV durch. Finn Heitker brachte die Gäste in Führung (37.), Malik Coort (55.) und Jan Zilke (61.) erhöhten nach der Pause. Sascha Boele gelang für Lingen noch der Anschlusstreffer (75.).

Für die passende Einordnung der Bedingungen sorgte Markus Meer im Liveticker: Keine Wolke am Himmel, 36 Grad, von „bestem Fußballwetter“ konnte also kaum die Rede sein. Sein Fazit: „Das wird eine Qual.“ Immerhin ließ sich die Hitze an der Seitenlinie mit einem kühlen Hellen offenbar gerade so ertragen.

Der zweite Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga