Kreis-Highlights: Kein bisschen müde - Matchwinner mit 47

Mittendrin, statt nur noch draußen dabei: Wolfgang Stöckl (in blau) ist auch im Alter von 47 Jahren noch aktiv. Im Duell seiner Tettenweiser gegen den 1. FC Passau II gelang ihm nun sogar der Siegtreffer für sein Team. – Foto: Danny Jodts | www.sp4ort.de

Woche für Woche sorgt der Amateurfußball in den niederbayerischen Kreisklassen und A-Klassen für viele Höhepunkte. Wir haben für euch wieder einige Highlights herausgepickt:

Niederbayern Ost Kreisklasse Regen





Spektakel in Patersdorf! Die Gäste aus Aschenau hielten mit einer 3:1-Führung nach knapp einer Stunde alle Trümpfe in der Hand, doch dann drehten die Gastgeber auf und binnen neun Minuten die Partie!

Kreisklasse Pocking





Er läuft und läuft und läuft! Er läuft und läuft und läuft! Wolfgang Stöckl ist zwar mit 47 nicht mehr unbedingt im taufrischesten Fußballeralter, davon lässt er sich allerdings keineswegs beirren. Im Heimspiel seines SV Tettenweis hat er sich nun zum "Man of the Match" aufgeschwungen, den Treffer des Tages erzielt und seinem Team so einen wichtigen Dreier beschert. Hut ab vor dem Dauerbrenner! A-Klasse Freyung





Gipfeltreffen und zugleich Benefizspiel für eine in Not geratene Familie war das Duell zwischen dem TV Freyung und dem TSV Ringelai. Fast 500 Zuschauer sorgten für eine prächtige Kulisse und sahen am Ende einen 2:0-Sieg der Hausherren. Wichtiger als das Sportliche aber war, dass für die betroffene Familie auch eine stattliche Spendensumme zusammen gekommen war. Daumen hoch an beide Klubs für die Aktion!

Die torreichsten Partien

1. A-Klasse Pocking: TSV Bad Griesbach - DJK-SV Dorfbach II 7:3

2. A-Klasse Freyung: DJK Böhmzwiesel - SSV Hinterschmiding 0:10

3. Kreisklasse Regen: SpVgg Patersdorf - TSV Aschenau 5:4 Niederbayern West Kreisklasse Landshut





Klare Sache im Verfolgerduell der Kreisklasse Landshut! Die Auloher zeigten Gündlkofen deutlich die Grenzen auf. Nach einem äußerst unterhaltsamen Match stand am Ende ein torreicher 7:2-Heimsieg für den TSV zu Buche. Kreisklasse Dingolfing


