Kreis-Highlights: Joker-Show, Torflut und ein Helles gegen die Hitze

Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken!

Ihr habt beim letzten Spiel wieder einen dieser legendären FuPa-Liveticker verfasst oder entdeckt, bei dem man beim Lesen fast mehr schwitzt als auf dem Platz?

Was für ein Schlagabtausch zwischen Herbrum und der SG Walchum-Hasselbrock! Dominik Ahlers brachte die Hausherren bereits nach drei Minuten in Führung, doch Henrik Krallmann und Simon Ahrens drehten die Partie noch vor der Pause. Moritz Uhlen erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 3:1.

Herbrum gab sich nicht geschlagen: Matthias Abeln verkürzte, ehe Louis Koop für Walchum wieder auf 4:2 stellte. Simon Düthmann machte es per Foulelfmeter in der 82. Minute noch einmal richtig spannend. In der Nachspielzeit bekam Walchum ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen, doch Herbrums Keeper Jonas Husmann parierte gegen Krallmann. Am 4:3-Auswärtssieg änderte das nichts mehr - sieben Tore, zwei Elfmeter und Spannung bis zum Schluss.

Zehn Minuten Determann und plötzlich wird es deutlich Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr FC Wesuwe 1930 Wesuwe II SV Hemsen 1957 Hemsen 1 4 Abpfiff Lange war die Partie zwischen Wesuwe II und dem SV Hemsen völlig offen. Nils Lübbers brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, ehe Marco Feringa spät zum 1:1 ausglich (82.). Kurz darauf hatte Wesuwe mit einem Pfostentreffer sogar die Chance, das Spiel komplett zu drehen. Dann kam die Zeit von Hannes Determann: Der Joker köpfte Hemsen in der 87. Minute erneut in Führung, bereitete zwei Minuten später das 3:1 durch Lucas Berling vor und setzte in der Nachspielzeit selbst den Schlusspunkt zum 4:1. Zehn Minuten auf dem Platz, zwei Tore, eine Vorlage, viel effektiver geht ein Joker-Einsatz kaum.

Andervenne nimmt Darmes Geschenke dankend an Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr SuS Darme 1926 SuS Darme II SV Heidekraut Andervenne Andervenne 1 5 Abpfiff Dabei begann Darme II durchaus engagiert, doch nach 21 Minuten brachte Jarne Sunder die Gäste mit einem Konter auf Kurs. Danach wurde es deutlich: Der eingewechselte Tobias Budden schnürte innerhalb weniger Minuten einen Doppelpack (38./40.) und stellte noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel traf Sunder per direktem Freistoß zum 4:0 (49.), Kevin Waleska legte nach einem weiteren Darmer Fehler das 5:0 nach (56.). Eliah Tim Rolfs gelang zumindest noch der Ehrentreffer. Am Ende stand ein deutlicher 5:1-Auswärtssieg für Heidekraut Andervenne. Der dritte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3: Die Ergebnisse