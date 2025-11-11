Kreis-Highlights: Herzschlagfinale im Frühjahr? Die spannendsten Ligen

Der VfR Laberweinting hat am vergangenen Wochenende das Topspiel in Niederaichbach und so die Kreisklasse Dingolfing extrem spannend gemacht. – Foto: Alfred Brumbauer

Für Hobbykicker macht es im Moment nicht mehr wirklich Spaß, im Freien Fußball zu spielen. Das Novembergrau hat sich über Niederbayern gesenkt, die Plätze werden mehr und mehr zu Schlammsuhlen. Ein untrügliches Zeichen: Die Winterpause steht vor der Tür! Der Kreis Ost hat sich, bis auf einige Nachholpartien, bereits in die große Pause verabschiedet, im Kreis West steht noch ein offizieller Spieltag am kommenden Wochenende auf dem Programm. Wir werfen schon mal einen Blick in die Zukunft: Wo können sich die Fans auf ein Herzschlagfinale im Frühjahr freuen? Ein Überblick über die spannendsten Ligen:

Niederbayern Ost

Kreisklasse Deggendorf

1. TSV Aholming 17 Spiele 39 Punkte

2. SG Thurmannsbang/Saldenburg 17 Spiele 38 Punkte

3. FC Künzing II 16 Spiele 33 Punkte



Gewinnt der FC Künzing II am kommenden Sonntag sein Nachholspiel gegen den SV Schwanenkirchen, sind die Top-3 nur durch drei Zähler getrennt.



Kreisklasse Regen

1. SV Kirchberg 16 Spiele 34 Punkte

2. SV Schwarzach 16 Spiele 32 Punkte

3. FC Niederwinkling 17 Spiele 31 Punkte

4. SV Bernried 17 Spiele 31 Punkte

5. SpVgg Ruhmannsfelden II 16 Spiele 30 Punkte

6. SV Geiersthal 15 Spiele 29 Punkte

7. SG Edenstetten 17 Spiele 28 Punkte

Eine der spannendsten und verrücktesten Ligen in Niederbayern! Beinahe jeden Spieltag wechselt die Tabellenführung. Die ersten Sieben der Tabelle sind nur durch sechs Zähler getrennt - die halbe Liga kämpft um den Titel! Kreisklasse Straubing

1. SC Rain 17 Spiele 33 Punkte

2. RSV Ittling 17 Spiele 32 Punkte

3. SV Prackenbach 16 Spiele 31 Punkte

4. SV Irlbach 17 Spiele 31 Punkte

5. ASV Steinach 17 Spiele 28 Punkte

6. SG Degernbach/Hunderdorf 17 Spiele 27 Punkte

7. WSV St. Englmar 16 Spiele 27 Punkte

8. SV Motzing 17 Spiele 26 Punkte



Ähnlich verrückt wie die Kreisklasse Regen ist auch die Straubinger Staffel. Fußballherz, was willst du mehr? Die halbe Liga wird im Frühjahr noch ins Titelrennen involviert sein.

A-Klasse Freyung

1. SSV Hinterschmiding 15 Spiele 38 Punkte

2. TV Freyung 15 Spiele 37 Punkte

3. SV-DJK Karlsbach 16 Spiele 35 Punkte A-Klasse Osterhofen

1. TSV Aidenbach 17 Spiele 44 Punkte

2. SpVgg Pleinting 17 Spiele 41 Punkte

3. SV Beutelsbach 17 Spiele 39 Punkte

4 FC Alkofen 17 Spiele 38 Punkte A-Klasse Pocking

1. RSV Kirchham 17 Spiele 43 Punkte

2. DJK Jägerwirth 16 Spiele 41 Punkte

3. ASV Ortenburg 16 Spiele 38 Punkte A-Klasse Regen

1. SpVgg Schweinhütt 17 Spiele 43 Punkte

2. SV 22 Zwiesel 17 Spiele 41 Punkte

3. SV Riedlhütte 17 Spiele 41 Punkte A-Klasse Viechtach

1. SG Neukirchen/Elisabethszell 15 Spiele 40 Punkte

2. TSV Bodenmais 14 Spiele 35 Punkte

3. DJK Rattenberg 15 Spiele 34 Punkte A-Klasse Grafenau

1. DJK-SSV Innernzell 15 Spiele 35 Punkte

2. FC Poppenberg 16 Spiele 34 Punkte

3. SG Neudorf 15 Spiele 30 Punkte

4. BC Außernzell 14 Spiele 29 Punkte

Es wird ungemütlich auf den niederbayerischen Fußballplätzen. – Foto: Sophia Dimen

Niederbayern West Kreisklasse Dingolfing

1. SpVgg Niederaichbach 16 Spiele 33 Punkte

2. SV Haidlfing 16 Spiele 33 Punkte

3. VfR Laberweinting 16 Spiele 32 Punkte

4. FC Wallersdorf 16 Spiele 31 Punkte

5. SV Großköllnbach 16 Spiele 29 Punkte

6. SG Pfaffenberg 16 Spiele 28 Punkte

7. FC Oberpöring 16 Spiele 28 Punkte Irre Spannung in der Kreisklasse Dingolfing vor dem abschließenden Spieltag 2025! Der VfR Laberweinting hat das Topspiel am vergangenen in Niederaichbach knapp für sich entschieden und hat damit das Gedränge an der Spitze noch einmal verschärft. Am kommenden Wochenende steht das Derby zwischen dem Laberweinting und Pfaffenberg im Fokus und dürfte nochmals viele Zuschauer anlocken. Kreisklasse Kelheim

1. SG Rottenburg 16 Spiele 34 Punkte

2. SG WiBiKi 14 Spiele 32 Punkte

3. SV Niederleierndorf 14 Spiele 29 Punkte

4. TSV Elsendorf 16 Spiele 29 Punkte

Der SV Landshut-Münchnerau ist am Wochenende beim SV Neufraunhofen II gestolpert. – Foto: Alfred Brumbauer