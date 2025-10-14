Kreis-Highlights: Herzfehler? Wo ein Wille ist, da ist ein Weg
Was war am vergangenen Wochenende in den niederbayerischen Kreisklassen und A-Klassen geboten?
Am vergangenen Wochenende war im Kreisbereich wieder einiges geboten. Wir haben für euch wieder einige Highlights herausgesucht. Heute dabei: Ein junger Mann, der trotz Handicaps nie aufgegeben hat...
Niederbayern Ost
Kreisklasse Deggendorf
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
Tolle Kulisse beim Schlager der Kreisklasse Deggendorf! Vor 320 Zuschauern fuhr die SG Thurmannsbang/Saldenburg einen knappen 1:0-Erfolg gegen den FC Künzing II ein und sicherte sich damit die Herbstmeisterschaft.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
Für beide Teams läuft`s so gar nicht nach Wunsch: Trotzdem waren eine Menge Zuschauer auch nach Buchhofen gekommen, um sich das Derby gegen den FC Moos anzusehen. 300 Fans sahen am Ende im ultimativen Kellerduell einen 2:0-Heimsieg des SVB.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
Was für ein Feuerwerk! Bis zum letzten Spieltag der Vorrunde musste der Tabellenletzte SV March auf den ersten Sieg warten - und dann das: Mit 9:2 (!) schossen sich die Marcher gegen den FC Rinchnach den Frust von der Seele. Das nennt man dann wohl Befreiungsschlag! Youngster Jakob Dirmaier (19) traf gleich viermal ins Schwarze - >>>hier geht´s zur ausführlichen Story über den Marcher Viererpacker
!
A-Klasse Freyung
Sa., 11.10.2025, 17:00 Uhr
Es war die Geschichte des Wochenendes im niederbayerischen Amateurfußball: Für Patrick Haugeneder
, der mit einem Herzfehler zur Welt gekommen ist, blieb Fußballspielen mit seinen Kumpels lange Jahre nur ein Traum. Nun hat der 21-Jährige allerdings von den Ärzten grünes Licht bekommen. Dosierte Belastungen sind kein Problem und so durfte er zum ersten Mal überhaupt für seinen SV Grainet auflaufen. Kurz vor Schluss wurde er beim 5:1-Heimsieg gegen die DJK Böhmzwiesel eingewechselt. Eine ausführliche Geschichte mit Patrick folgt!
FuPa meint: Nie aufgeben, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Wir wünschen Patrick von Herzen noch ganz viele tolle Momente bei der Ausübung der schönsten Nebensache der Welt!
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
Der RSV Kirchham hat die Meisterschaft wieder richtig spannend gemacht. Die Hausherren fügten dem bis dato souveränen Tabellenführer aus Jägerwirth die erste Saisonniederlage zu. 220 Zuschauer sahen am Ende einen klaren 3:0-Erfolg des RSV.
Die torreichsten Partien
1. Kreisklasse Regen: SV March- FC Rinchnach 9:2
2. Kreisklasse Passau/Freyung: SG Preming - SV Neukirchen v.W. 2:6
3. A-Klasse Osterhofen: SG Osterhofen - SpVgg Forsthart 5:3
Niederbayern West
Kreisklasse Kelheim
Do., 09.10.2025, 19:30 Uhr
Derbytime hieß es schon am Donnerstagabend in Mainburg! Und für die Hausherren wurde es ein Abend zum Vergessen...
Die Gäste aus Puttenhausen feierten vor 200 Zuschauern einen fulminanten 6:2-Auswärtssieg. Aus Puttenhausner Sicht dürfte das ein schönes Wochenende gewesen sein.
Kreisklasse Pfarrkirchen
Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
Autsch, das war böse! Der TSV Massing ist beim FC Julbach-Kirchdorf unter die Räder gekommenen und ging mit 0:8 unter. "JuKi" bleibt dank des Kantersiegs am Spitzenduo Dornach/Roßbach und Oberdietfurt dran.
A-Klasse Kelheim
Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
War das schon das Meisterstück? Der FC Kelheim hat das Spitzenspiel der A-Klasse Kelheim vor 200 Zuschauern nach 0:2-Rückstand noch mit 5:2 für sich entscheiden können und seine blütenweiße West damit gewahrt: Der elfte Sieg im elften Spiel für den FC - und nun schon acht Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger aus Kelheimwinzer.
Die torreichsten Partien
1. Kreisklasse Kelheim: FC Mainburg - SV Puttenhausen 2:6
2. Kreisklasse Pfarrkirchen: FC Julbach-Kirchdorf - TSV Massing 8:0
3. A-Klasse Pfarrkirchen: TV Bad Birnbach - ASCK Simbach II 6:1