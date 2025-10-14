Kreis-Highlights: Herzfehler? Wo ein Wille ist, da ist ein Weg

Patrick Haugeneder (re.) durfte zum ersten Mal für den SV Grainet II ran. – Foto: Anita Fuchs/SV Grainet

Am vergangenen Wochenende war im Kreisbereich wieder einiges geboten. Wir haben für euch wieder einige Highlights herausgesucht. Heute dabei: Ein junger Mann, der trotz Handicaps nie aufgegeben hat...

Niederbayern Ost Kreisklasse Deggendorf





Tolle Kulisse beim Schlager der Kreisklasse Deggendorf! Vor 320 Zuschauern fuhr die SG Thurmannsbang/Saldenburg einen knappen 1:0-Erfolg gegen den FC Künzing II ein und sicherte sich damit die Herbstmeisterschaft.







Für beide Teams läuft`s so gar nicht nach Wunsch: Trotzdem waren eine Menge Zuschauer auch nach Buchhofen gekommen, um sich das Derby gegen den FC Moos anzusehen. 300 Fans sahen am Ende im ultimativen Kellerduell einen 2:0-Heimsieg des SVB.

Kreisklasse Regen





Was für ein Feuerwerk! Bis zum letzten Spieltag der Vorrunde musste der Tabellenletzte SV March auf den ersten Sieg warten - und dann das: Mit 9:2 (!) schossen sich die Marcher gegen den FC Rinchnach den Frust von der Seele. Das nennt man dann wohl Befreiungsschlag! Youngster Jakob Dirmaier (19) traf gleich viermal ins Schwarze - >>> hier geht´s zur ausführlichen Story über den Marcher Viererpacker A-Klasse Freyung





Es war die Geschichte des Wochenendes im niederbayerischen Amateurfußball: Für

Es war die Geschichte des Wochenendes im niederbayerischen Amateurfußball: Für Patrick Haugeneder , der mit einem Herzfehler zur Welt gekommen ist, blieb Fußballspielen mit seinen Kumpels lange Jahre nur ein Traum. Nun hat der 21-Jährige allerdings von den Ärzten grünes Licht bekommen. Dosierte Belastungen sind kein Problem und so durfte er zum ersten Mal überhaupt für seinen SV Grainet auflaufen. Kurz vor Schluss wurde er beim 5:1-Heimsieg gegen die DJK Böhmzwiesel eingewechselt. Eine ausführliche Geschichte mit Patrick folgt!

FuPa meint: Nie aufgeben, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Wir wünschen Patrick von Herzen noch ganz viele tolle Momente bei der Ausübung der schönsten Nebensache der Welt!

A-Klasse Pocking





Der RSV Kirchham hat die Meisterschaft wieder richtig spannend gemacht. Die Hausherren fügten dem bis dato souveränen Tabellenführer aus Jägerwirth die erste Saisonniederlage zu. 220 Zuschauer sahen am Ende einen klaren 3:0-Erfolg des RSV. Die torreichsten Partien

1. Kreisklasse Regen: SV March- FC Rinchnach 9:2

2. Kreisklasse Passau/Freyung: SG Preming - SV Neukirchen v.W. 2:6

3. A-Klasse Osterhofen: SG Osterhofen - SpVgg Forsthart 5:3 Niederbayern West Kreisklasse Kelheim





Derbytime hieß es schon am Donnerstagabend in Mainburg! Und für die Hausherren wurde es ein Abend zum Vergessen...

Derbytime hieß es schon am Donnerstagabend in Mainburg! Und für die Hausherren wurde es ein Abend zum Vergessen...

Die Gäste aus Puttenhausen feierten vor 200 Zuschauern einen fulminanten 6:2-Auswärtssieg. Aus Puttenhausner Sicht dürfte das ein schönes Wochenende gewesen sein. Kreisklasse Pfarrkirchen





Autsch, das war böse! Der TSV Massing ist beim FC Julbach-Kirchdorf unter die Räder gekommenen und ging mit 0:8 unter. "JuKi" bleibt dank des Kantersiegs am Spitzenduo Dornach/Roßbach und Oberdietfurt dran. A-Klasse Kelheim


