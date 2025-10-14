 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
Patrick Haugeneder (re.) durfte zum ersten Mal für den SV Grainet II ran.
Patrick Haugeneder (re.) durfte zum ersten Mal für den SV Grainet II ran. – Foto: Anita Fuchs/SV Grainet

Kreis-Highlights: Herzfehler? Wo ein Wille ist, da ist ein Weg

Was war am vergangenen Wochenende in den niederbayerischen Kreisklassen und A-Klassen geboten?

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Ohne Liga Int.
KK Passau / Freyung
KK Pocking
AK Passau
AK Pocking

Am vergangenen Wochenende war im Kreisbereich wieder einiges geboten. Wir haben für euch wieder einige Highlights herausgesucht. Heute dabei: Ein junger Mann, der trotz Handicaps nie aufgegeben hat...

Niederbayern Ost

Kreisklasse Deggendorf

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SG Thurmansb. / Saldenburg
SG Thurmansb. / SaldenburgSG Thurmansb.
FC Künzing
FC KünzingKünzing II
1
0

Tolle Kulisse beim Schlager der Kreisklasse Deggendorf! Vor 320 Zuschauern fuhr die SG Thurmannsbang/Saldenburg einen knappen 1:0-Erfolg gegen den FC Künzing II ein und sicherte sich damit die Herbstmeisterschaft.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Buchhofen
SV BuchhofenBuchhofen
FC Moos
FC MoosMoos
2
0
Abpfiff

Für beide Teams läuft`s so gar nicht nach Wunsch: Trotzdem waren eine Menge Zuschauer auch nach Buchhofen gekommen, um sich das Derby gegen den FC Moos anzusehen. 300 Fans sahen am Ende im ultimativen Kellerduell einen 2:0-Heimsieg des SVB.

Kreisklasse Regen

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV March
SV MarchMarch
FC Rinchnach
FC RinchnachRinchnach
9
2
Abpfiff

Was für ein Feuerwerk! Bis zum letzten Spieltag der Vorrunde musste der Tabellenletzte SV March auf den ersten Sieg warten - und dann das: Mit 9:2 (!) schossen sich die Marcher gegen den FC Rinchnach den Frust von der Seele. Das nennt man dann wohl Befreiungsschlag! Youngster Jakob Dirmaier (19) traf gleich viermal ins Schwarze - >>>hier geht´s zur ausführlichen Story über den Marcher Viererpacker!

A-Klasse Freyung

Sa., 11.10.2025, 17:00 Uhr
SV Grainet
SV GrainetGrainet II
DJK Böhmzwiesel
DJK BöhmzwieselBöhmzwiesel
5
1
Abpfiff

Es war die Geschichte des Wochenendes im niederbayerischen Amateurfußball: Für Patrick Haugeneder, der mit einem Herzfehler zur Welt gekommen ist, blieb Fußballspielen mit seinen Kumpels lange Jahre nur ein Traum. Nun hat der 21-Jährige allerdings von den Ärzten grünes Licht bekommen. Dosierte Belastungen sind kein Problem und so durfte er zum ersten Mal überhaupt für seinen SV Grainet auflaufen. Kurz vor Schluss wurde er beim 5:1-Heimsieg gegen die DJK Böhmzwiesel eingewechselt. Eine ausführliche Geschichte mit Patrick folgt!
FuPa meint: Nie aufgeben, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Wir wünschen Patrick von Herzen noch ganz viele tolle Momente bei der Ausübung der schönsten Nebensache der Welt!

A-Klasse Pocking

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
RSV Kirchham
RSV KirchhamKirchham
DJK Jägerwirth
DJK JägerwirthJägerwirth
3
0

Der RSV Kirchham hat die Meisterschaft wieder richtig spannend gemacht. Die Hausherren fügten dem bis dato souveränen Tabellenführer aus Jägerwirth die erste Saisonniederlage zu. 220 Zuschauer sahen am Ende einen klaren 3:0-Erfolg des RSV.

Die torreichsten Partien
1. Kreisklasse Regen: SV March- FC Rinchnach 9:2
2. Kreisklasse Passau/Freyung: SG Preming - SV Neukirchen v.W. 2:6
3. A-Klasse Osterhofen: SG Osterhofen - SpVgg Forsthart 5:3

Niederbayern West

Kreisklasse Kelheim

Do., 09.10.2025, 19:30 Uhr
FC Mainburg
FC MainburgMainburg
SV Puttenhausen
SV PuttenhausenPuttenhausen
2
6
Abpfiff

Derbytime hieß es schon am Donnerstagabend in Mainburg! Und für die Hausherren wurde es ein Abend zum Vergessen...
Die Gäste aus Puttenhausen feierten vor 200 Zuschauern einen fulminanten 6:2-Auswärtssieg. Aus Puttenhausner Sicht dürfte das ein schönes Wochenende gewesen sein.

Kreisklasse Pfarrkirchen

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
FC Julbach-Kirchdorf
FC Julbach-KirchdorfJulbach
TSV 08 Massing
TSV 08 MassingMassing
8
0

Autsch, das war böse! Der TSV Massing ist beim FC Julbach-Kirchdorf unter die Räder gekommenen und ging mit 0:8 unter. "JuKi" bleibt dank des Kantersiegs am Spitzenduo Dornach/Roßbach und Oberdietfurt dran.

A-Klasse Kelheim

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
FC Kelheim
FC KelheimFC Kelheim
SV Kelheimwinzer
SV KelheimwinzerKelheimwinze
5
2

War das schon das Meisterstück? Der FC Kelheim hat das Spitzenspiel der A-Klasse Kelheim vor 200 Zuschauern nach 0:2-Rückstand noch mit 5:2 für sich entscheiden können und seine blütenweiße West damit gewahrt: Der elfte Sieg im elften Spiel für den FC - und nun schon acht Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger aus Kelheimwinzer.

Die torreichsten Partien
1. Kreisklasse Kelheim: FC Mainburg - SV Puttenhausen 2:6
2. Kreisklasse Pfarrkirchen: FC Julbach-Kirchdorf - TSV Massing 8:0
3. A-Klasse Pfarrkirchen: TV Bad Birnbach - ASCK Simbach II 6:1

Aufrufe: 014.10.2025, 14:00 Uhr
Mathias WillmerdingerAutor