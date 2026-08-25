Kreis-Highlights: Gurken-Tor, neun Tore und Darmes Wiedergutmachung

Dieses Wochenende hatte wieder alles, was den Amateurfußball so liebenswert macht. Plätze mit Eigenleben, wilde Aufholjagden, späte Lucky Punches und reichlich Tore. Der Amateurfußball im Emsland kann eben vieles, nur langweilig kann er nicht.
Vor rund 200 Zuschauern hat der SV Wehm das Derby gegen die SG Lahn mit 3:2 gewonnen. Jannik Hoormann brachte die Gastgeber bereits nach drei Minuten in Führung, ehe Vincent Preut nach einer halben Stunde per Kopf zum 1:1 ausglich.
Nach der Pause schlug Wehm erneut zu. Christian Banaszewski sorgte in der 62. Minute für das 2:1, ehe Hoormann mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 erhöhte (76.). Kurios: Lahns Keeper schoss den Wehmer Angreifer an, von dort flog der Ball ins Tor, im Liveticker stand passend dazu schlicht „Gurken-Tor“.
Leon Benten machte es mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 3:2 (80.) noch einmal spannend. Wehm brachte den Vorsprung jedoch durch eine lange Nachspielzeit und feierte anschließend den Derbysieg.
Einen besonderen Moment hatte der Nachmittag schon vor dem Anpfiff zu bieten: Stefan Thomes wurde als DFB-Ehrenamtsträger geehrt und durfte später sogar noch selbst auf den Platz.
Was für ein Spiel zwischen Union Meppen und der Zweitvertretung des VfL Herzlake. Neun Tore, eine klare Führung und am Ende noch einmal richtig Zittern: Union setzte sich mit 5:4 durch.
Melvin Gudat erwischte einen Traumstart und stellte mit einem frühen Doppelpack (6./10.) auf 2:0. Ben Zach verkürzte für Herzlake (19.), doch Maik Meister sorgte noch vor der Pause mit zwei Treffern (39./45.) für eine komfortable 4:1-Führung.
Nach dem Seitenwechsel verkürzte Zach auf 4:2 (60.), ehe Oliver Specken in der 73. Minute das vermeintlich beruhigende 5:2 erzielte. Beruhigend war an diesem Nachmittag allerdings wenig: Louis Book (82.) und Bennett Willen (86.) brachten Herzlake innerhalb weniger Minuten auf 5:4 heran.
Zum ganz großen Comeback reichte es nicht mehr. Union Meppen rettete den Vorsprung über die Zeit und durfte nach neun Toren über drei Punkte jubeln.
Nach dem bitteren 1:5 zum Auftakt gegen Andervenne hat die zweite Mannschaft des SuS Darme die passende Antwort gegeben. Gegen Listrup II feierten die Gastgeber einen auch in der Höhe verdienten 4:0-Erfolg.
Jonas Stemann brachte Darme bereits nach sieben Minuten in Führung und legte in der 31. Minute seinen zweiten Treffer nach. Auch nach der Pause blieb Darme am Drücker: Felix Baldauf erhöhte unmittelbar nach Wiederanpfiff auf 3:0 (46.), Jan Feldmann machte nach Vorarbeit von Stemann das 4:0 perfekt (59.).
Dabei hätte der Sieg sogar noch deutlicher ausfallen können. Darme ließ mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt, während von Listrup offensiv insgesamt zu wenig kam. Vom 1:5 zum 4:0, Wiedergutmachung geglückt und nebenbei das Torverhältnis wieder auf null gestellt.
Durch den Nachmittag führte Simon Poggemann am FuPa-Liveticker, der neben den vier Treffern noch reichlich Chancen und die eine oder andere diskussionswürdige Szene festhielt.
Der FC Wesuwe hat gegen die Zweitvertretung von Blau-Weiß Papenburg ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim 5:0-Heimsieg war vor allem Henk-Darwin Gröninger nicht zu stoppen.
Dabei musste sich Wesuwe trotz zahlreicher früher Möglichkeiten bis zur 29. Minute gedulden. Dann eröffnete Gröninger den Torreigen aus rund 25 Metern. Nur eine Minute später legte er für Julian Gebben auf – Doppelschlag zum 2:0. Kurz vor der Pause traf Gröninger erneut und sorgte für die hochverdiente 3:0-Halbzeitführung.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wesuwe tonangebend. In der 78. Minute sah Papenburgs Bjarne Dickebohm Gelb-Rot, gleichzeitig gab es Elfmeter. Gröninger verwandelte sicher und machte seinen Dreierpack perfekt (80.). Nur eine Minute später setzte Steffen Kathmann mit dem 5:0 den Schlusspunkt.
Ein auch in dieser Höhe verdienter Erfolg für Wesuwe – und mit inzwischen fünf Saisontoren hat Gröninger seinen Torriecher früh in der Saison bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Was für eine Schlussphase beim SV Bawinkel II: Die Gastgeber drehten gegen Concordia Langen einen 1:3-Rückstand und feierten noch einen kaum für möglich gehaltenen 4:3-Heimsieg.
Dabei hatte es zunächst gut für Bawinkel begonnen. Moritz Rensmann traf nach 13 Minuten zum 1:0. Danach übernahm jedoch Langen: Vincent Kallage drehte die Partie mit seinem Doppelpack (30./40.), ehe Magnus Meyners unmittelbar vor der Pause nach einem Konter sogar auf 3:1 erhöhte.
Nach dem Seitenwechsel ließ Concordia Möglichkeiten zur Vorentscheidung liegen – und das sollte sich rächen. Laurenz Brinkmann brachte Bawinkel in der 78. Minute wieder heran. In der Schlussphase wurde es dann richtig wild: Daniel Burghelea köpfte in der 90. Minute zum 3:3 ein.
Doch damit nicht genug. In der dritten Minute der Nachspielzeit bekam Bawinkel noch eine Ecke. Burghelea brachte den Ball herein und der kurz zuvor eingewechselte Daniel Möller köpfte zum 4:3 ein. Zur Pause 1:3, am Ende 4:3 – Bawinkel II klaut dem Fußballabend noch ein Happy End.
Nach dem spektakulären 3:2 zum Saisonauftakt gegen Dohren hat der BV Clusorth-Bramhar diesmal den Kürzeren gezogen. Gegen die SG Bramsche unterlagen die Gastgeber mit 2:5.
Lange blieb die Partie offen, ehe Steffen Schotte Bramsche in der 39. Minute in Führung brachte. Besonders bitter für Clusorth: Lucas Pieper erhöhte unmittelbar vor der Pause auf 0:2 (45.+2).
Nach dem Seitenwechsel meldete sich der BVC durch den Kopfball von Lennard Triphaus zum 1:2 zurück (52.). Die Hoffnung hielt allerdings nur fünf Minuten, dann stellte Hannan Ramadan den alten Abstand wieder her. Tobias Griep brachte Clusorth per Foulelfmeter in der 78. Minute noch einmal auf 2:3 heran.
In der Schlussphase machte Bramsche dann kurzen Prozess: Ramadan (83.) und Pieper (87.) schraubten das Ergebnis auf 5:2 und sorgten für einen am Ende deutlichen Auswärtssieg.
Der FC Wesuwe III ging durch Lukas Fischer früh in Führung und nahm das 1:0 mit in die Pause. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild allerdings komplett.
Michail Peresekin glich in der 48. Minute aus, Patrick Joostberends (54.) und Marvin Menke (58.) drehten die Partie innerhalb von zehn Minuten auf 3:1. Johann Reig Leffler erhöhte auf 4:1 (65.), ehe Peresekin mit zwei weiteren Treffern (72./77.) seinen Dreierpack perfekt machte.
So wurde aus einer Wesuwer Pausenführung noch ein deutlicher 6:1-Auswärtssieg für den SC Adorf.
Kurioser Spielausfall beim VfB Lingen: Die Partie gegen den FC 47 Leschede II konnte nicht angepfiffen werden. Vor dem geplanten Spielbeginn mussten zunächst zahlreiche Löcher auf dem Platz gestopft werden – offenbar hatten sich zuvor einige Maulwürfe auf dem Geläuf ausgetobt.
Auch die kurzfristigen Arbeiten halfen nicht mehr. Der Platz wurde schließlich als unbespielbar eingestuft und die Begegnung abgesagt. Selbst eine etwas aus der Form geratene Strafraumlinie passte dabei ins ungewöhnliche Gesamtbild.
So lautete das Ergebnis des Abends: Maulwürfe 1, Kreisklasse 0.