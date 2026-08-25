Kreis-Highlights: Gurken-Tor, neun Tore und Darmes Wiedergutmachung

Was für ein Spiel zwischen Union Meppen und der Zweitvertretung des VfL Herzlake. Neun Tore, eine klare Führung und am Ende noch einmal richtig Zittern: Union setzte sich mit 5:4 durch.

Melvin Gudat erwischte einen Traumstart und stellte mit einem frühen Doppelpack (6./10.) auf 2:0. Ben Zach verkürzte für Herzlake (19.), doch Maik Meister sorgte noch vor der Pause mit zwei Treffern (39./45.) für eine komfortable 4:1-Führung.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Zach auf 4:2 (60.), ehe Oliver Specken in der 73. Minute das vermeintlich beruhigende 5:2 erzielte. Beruhigend war an diesem Nachmittag allerdings wenig: Louis Book (82.) und Bennett Willen (86.) brachten Herzlake innerhalb weniger Minuten auf 5:4 heran.

Zum ganz großen Comeback reichte es nicht mehr. Union Meppen rettete den Vorsprung über die Zeit und durfte nach neun Toren über drei Punkte jubeln.