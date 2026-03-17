Starker Auftakt für den SV Geiersthal im Nachholspiel - zugleich die Toppartie - der Kreisklasse Regen gegen den SV Schwarzach. – Foto: Thomas Gierl
Kreis-Highlights: Führungswechsel in der KK Regen, Landshut & Kelheim
Was war am Wochenende in den Kreisen Ost und West geboten?
von Mathias Willmerdinger · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser
Endlich rollt die Kugel auch wieder im Kreisbereich: Mit einigen Nachholpartien ist der Fußball in den Kreis- und A-Klassen aus der Winterpause erwacht. Wir haben für euch wieder die Highlights zusammengetragen:
So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
Auftakt nach Maß für die "Geier" ins Jahr 2026. Im Topspiel vor 250 Zuschauern ebneten die Hausherren in den ersten Sequenzen der Partie schon den Weg zum Sieg und führten nach acht Minuten bereits mit 2:0. Durch den Heimsieg setzt sich der SV Geiersthal an die Tabellenspitze!
So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Big Points für den TSV Aschenau im Kampf um den Klassenerhalt! Das wegweisende Auftakt-Heimspiel gegen den FC Rinchnach gewannen die Aschenauer am Ende klar mit 5:1 - doch so deutlich war es lange Zeit nicht. Erst eine Viertelstunde vor Schluss besorgte Roman Dik mit einem verwandelten Elfmeter für eine komfortable 3:1-Führung. In den Schlussminuten sorgte Nicolai Retzer mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse.
Sa., 14.03.2026, 15:30 Uhr
Kein Sieger im Verfolgerduell - und darüber dürfte sich vor allem die SpVgg Patersdorf ärgern! Denn bis zur fünften Minute der Nachspielzeit führten die Hausherren mit 1:0, ehe Michael Scheuerer mit einem Sonntagsschuss in den Knick doch noch den 1:1-Ausgleich besorgte (90.+5).
A-Klasse Grafenau
Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
Last-Minute-Ärger für Außernzell! Der Ball-Club muss in der Nachspielzeit noch den Ausgleich schlucken und verpasst es damit, bis auf drei bzw. zwei Zähler ans Spitzenduo Innernzell/Poppenberg heranzurücken.
Niederbayern West
Fr., 13.03.2026, 20:45 Uhr
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Fr., 13.03.2026, 20:45 Uhr
Mit dem Spitzenspiel in der Kreisklasse Landshut wurde am Freitagabend im Kreisbereich die Frühjahrsrunde eingeläutet. Die Gäste aus Baierbach setzten sich knapp durch und haben damit die Tabellenführung übernommen.
So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
Letztlich souverän löste der TSV Kirchberg seine Auftaktaufgabe in Kronwinkl und bleibt ganz vorne dabei im Titelrennen!
Kreisklasse Kelheim
So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
Der SV Puttenhausen hat das Verfolgerduell mit 4:2 für sich entschieden und darf nach oben lugen. Dabei sah es für die Hausherren zur Pause gar nicht gut aus, die Gäste aus Niederleierndorf führten mit 0:2. Dank einer bärenstarken zweiten Hälfte und vier Treffern durfte Puttenhausen aber am Ende feiern.
So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
Die SG WibiKi ist ihrer Favoritenrolle in Weltenburg gerecht geworden und stürmt mit den ersten drei Punkten im neuen Jahr gleich an die Tabellenspitze.
So., 15.03.2026, 14:30 Uhr
Ein Auftakt als Mutmacher: Der SV Saal schöpft Hoffnung im Kampf um dem Klassenerhalt und fährt in Mainburg ganz wichtige drei Punkte ein.
Auftaktsieg für den SV Eintracht Oberdietfurt in der Kreisklasse Pfarrkirchen. – Foto: Alfred Brumbauer
Kreisklasse Pfarrkirchen
So., 15.03.2026, 14:30 Uhr
Auftakt geglückt! Der SV Eintracht Oberdietfurt bleibt dank des 3:1-Auswärtssiegs bei der DJK Altenkirchen auf vier Zähler an Spitzenreiter SG Dornach/Roßbach dran.