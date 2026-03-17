 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Kreis-Highlights: Führungswechsel in der KK Regen, Landshut & Kelheim

Was war am Wochenende in den Kreisen Ost und West geboten?

von Mathias Willmerdinger · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser
Starker Auftakt für den SV Geiersthal im Nachholspiel - zugleich die Toppartie - der Kreisklasse Regen gegen den SV Schwarzach.
Starker Auftakt für den SV Geiersthal im Nachholspiel - zugleich die Toppartie - der Kreisklasse Regen gegen den SV Schwarzach. – Foto: Thomas Gierl

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Endlich rollt die Kugel auch wieder im Kreisbereich: Mit einigen Nachholpartien ist der Fußball in den Kreis- und A-Klassen aus der Winterpause erwacht. Wir haben für euch wieder die Highlights zusammengetragen:

Niederbayern Ost

Kreisklasse Regen



So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SV Geiersthal
SV GeiersthalGeiersthal
SV Schwarzach
SV SchwarzachSchwarzach
4
1

Auftakt nach Maß für die "Geier" ins Jahr 2026. Im Topspiel vor 250 Zuschauern ebneten die Hausherren in den ersten Sequenzen der Partie schon den Weg zum Sieg und führten nach acht Minuten bereits mit 2:0. Durch den Heimsieg setzt sich der SV Geiersthal an die Tabellenspitze!

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Aschenau
TSV AschenauAschenau
FC Rinchnach
FC RinchnachRinchnach
5
1
Abpfiff

Big Points für den TSV Aschenau im Kampf um den Klassenerhalt! Das wegweisende Auftakt-Heimspiel gegen den FC Rinchnach gewannen die Aschenauer am Ende klar mit 5:1 - doch so deutlich war es lange Zeit nicht. Erst eine Viertelstunde vor Schluss besorgte Roman Dik mit einem verwandelten Elfmeter für eine komfortable 3:1-Führung. In den Schlussminuten sorgte Nicolai Retzer mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse.

Sa., 14.03.2026, 15:30 Uhr
SpVgg Patersdorf
SpVgg PatersdorfPatersdorf
SV Bernried
SV BernriedBernried
1
1
Abpfiff

Kein Sieger im Verfolgerduell - und darüber dürfte sich vor allem die SpVgg Patersdorf ärgern! Denn bis zur fünften Minute der Nachspielzeit führten die Hausherren mit 1:0, ehe Michael Scheuerer mit einem Sonntagsschuss in den Knick doch noch den 1:1-Ausgleich besorgte (90.+5).

A-Klasse Grafenau

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
SG Grattersdorf / Auerbach / ASV Loh
SG Grattersdorf / Auerbach / ASV LohSG Grattersdorf
BC Außernzell
BC AußernzellAußernzell
2
2

Last-Minute-Ärger für Außernzell! Der Ball-Club muss in der Nachspielzeit noch den Ausgleich schlucken und verpasst es damit, bis auf drei bzw. zwei Zähler ans Spitzenduo Innernzell/Poppenberg heranzurücken.

Niederbayern West

Fr., 13.03.2026, 20:45 Uhr

SV Münchnerau-La
SV Münchnerau-LaLandshut-M.
TSV 68 Baierbach
TSV 68 BaierbachBaierbach
0
1
Abpfiff
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Fr., 13.03.2026, 20:45 Uhr
SV Münchnerau-La
SV Münchnerau-LaLandshut-M.
TSV 68 Baierbach
TSV 68 BaierbachBaierbach
0
1
Abpfiff

Mit dem Spitzenspiel in der Kreisklasse Landshut wurde am Freitagabend im Kreisbereich die Frühjahrsrunde eingeläutet. Die Gäste aus Baierbach setzten sich knapp durch und haben damit die Tabellenführung übernommen.

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Kronwinkl
TSV KronwinklKronwinkl
TSV Kirchberg
TSV KirchbergKirchberg
0
2
Abpfiff

Letztlich souverän löste der TSV Kirchberg seine Auftaktaufgabe in Kronwinkl und bleibt ganz vorne dabei im Titelrennen!

Kreisklasse Kelheim

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SV Puttenhausen
SV PuttenhausenPuttenhausen
SV Niederleierndorf
SV NiederleierndorfNiederleiern
4
2
Abpfiff

Der SV Puttenhausen hat das Verfolgerduell mit 4:2 für sich entschieden und darf nach oben lugen. Dabei sah es für die Hausherren zur Pause gar nicht gut aus, die Gäste aus Niederleierndorf führten mit 0:2. Dank einer bärenstarken zweiten Hälfte und vier Treffern durfte Puttenhausen aber am Ende feiern.

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Weltenburg
SpVgg WeltenburgWeltenburg
SG WiBiKi
SG WiBiKiSG WiBiKi
1
3
Abpfiff

Die SG WibiKi ist ihrer Favoritenrolle in Weltenburg gerecht geworden und stürmt mit den ersten drei Punkten im neuen Jahr gleich an die Tabellenspitze.

So., 15.03.2026, 14:30 Uhr
FC Mainburg
FC MainburgMainburg
SV Saal/Donau
SV Saal/DonauSaal
1
3
Abpfiff

Ein Auftakt als Mutmacher: Der SV Saal schöpft Hoffnung im Kampf um dem Klassenerhalt und fährt in Mainburg ganz wichtige drei Punkte ein.

Auftaktsieg für den SV Eintracht Oberdietfurt in der Kreisklasse Pfarrkirchen.
Auftaktsieg für den SV Eintracht Oberdietfurt in der Kreisklasse Pfarrkirchen. – Foto: Alfred Brumbauer

Kreisklasse Pfarrkirchen

So., 15.03.2026, 14:30 Uhr
DJK Altenkirchen
DJK AltenkirchenAltenkirchen
SV Eintr. Oberdietfurt
SV Eintr. OberdietfurtOberdietfurt
1
3

Auftakt geglückt! Der SV Eintracht Oberdietfurt bleibt dank des 3:1-Auswärtssiegs bei der DJK Altenkirchen auf vier Zähler an Spitzenreiter SG Dornach/Roßbach dran.