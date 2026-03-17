Kreis-Highlights: Führungswechsel in der KK Regen, Landshut & Kelheim Was war am Wochenende in den Kreisen Ost und West geboten? von Mathias Willmerdinger · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser

Starker Auftakt für den SV Geiersthal im Nachholspiel - zugleich die Toppartie - der Kreisklasse Regen gegen den SV Schwarzach. – Foto: Thomas Gierl

Endlich rollt die Kugel auch wieder im Kreisbereich: Mit einigen Nachholpartien ist der Fußball in den Kreis- und A-Klassen aus der Winterpause erwacht. Wir haben für euch wieder die Highlights zusammengetragen:

Niederbayern Ost Kreisklasse Regen





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