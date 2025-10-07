Kreis-Highlights: Ex-Keeper glänzt als Doppeltorschütze
Was war am Wochenende in den Kreisklassen und A-Klassen los?
Was war am langen Wochenende in den Kreisklassen und A-Klassen Niederbayerns geboten? So einiges! Kleine Kostprobe: Ein Torwart schult auf Stürmer um und erzielt einen Doppelpack und Rapid Vilsheim verspielt in der Schlussviertelstunde einen 4:0-Vorsprung...
Niederbayern Ost
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Im Herbst seiner Laufbahn wechselt Lallings Martin Blüml
nochmal die Perspektive. Lange Jahre hütete er den Kasten des SVL, jetzt hat er seine Sturm und Drang-Ader entdeckt. Just an seinem 33. Geburtstag schnürte er im Heimspiel gegen den SV March einen Doppelpack und ebnete seinen Lallingern den Weg zum Sieg. Ganz neu ist das Gefühl des Toreschießens für Blüml allerdings nicht. Schon als Torhüter war er der Elfmeterschütze seines Teams und traf einige Male in seiner Laufbahn vom Punkt.
Kreisklasse Passau/Freyung
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Den 2:1-Sieg am Freitag in Straßkirchen hatte die DJK Holzfreyung teuer bezahlen müssen. Spielertrainer Petr Kulhánek
zog sich einen Muskelriss im Bauchraum zu und musste sich wegen innerer Blutungen ins Krankenhaus begeben. Seine Elf spielte deshalb auch am Sonntag für ihn und holte vor 220 Zuschauern ein respektables 2:2 gegen die Bayernliga-Reserve aus Hauzenberg. Gute Besserung, Petr!
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Das Topspiel der A-Klasse Osterhofen vor 250 Zuschauern in Alkofen haben die Gäste aus Aidenbach knapp mit 1:0 für sich entschieden. Den goldenen Treffer erzielte 20 Minuten vor dem Ende Johannes Eder
. Schon der 20. Saisontreffer des 23-Jährigen!
Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Freyung: SV Röhrnbach II - SV-DJK Karlsbach 2:9
2. Kreisklasse Pocking: FC Schalding - TSV Rotthalmünster 3:5
3. A-Klasse Viechtach: SV Kollnburg - SG Haselbach/Mitterfels 4:4
Niederbayern West
Kreisklasse Dingolfing
Fr., 03.10.2025, 16:15 Uhr
Hui, da ging`s hoch her! Ein hitziges Gemeindederby vor 250 Zuschauern lieferten sich die beiden Lokalrivalen Haidlfing und Wallersdorf. Am Ende bekamen sich sogar die Fanlager noch in die Wolle. Sportlich hatten am Ende die Gäste aus Wallersdorf die knapp mit 3:2 die Nase vorne. Wertmutstropfen aus FCW-Sicht: In einer turbulenten Nachspielzeit sah Youssouf Dembele noch glatt Rot.
Unschöne Nachrichten produzierte der FC Ottering, der zum Heimspiel gegen Laberweinting nicht antreten konnte - >>> Hier gibt`s die Hintergründe zur Spielabsage
!
Kreisklasse Kelheim
Fr., 03.10.2025, 16:00 Uhr
Einen Viererpack macht man auch nicht alle Tage! Dieses Kunststück gelang Florian Graml
beim 7:2-Kantersieg seiner SG Großmuß/Hausen gegen den ATSV Kelheim II. Insgesamt 13 Treffer kann der 27-Jährige nach acht Partien schon vorweisen. Nicht schlecht, Herr Specht!
A-Klasse Dingolfing
Fr., 03.10.2025, 14:00 Uhr
Machtdemonstration des FC Teisbach II! Die Landesliga-Reserve fieselte im Spitzenspiel den VfR Moosthenning mit 6:2 ab. Damit hat die "Zwoate" der Teisbacher vier Punkte Vorsprung in der Tabelle auf den VfR.
A-Klasse Gangkofen
Fr., 03.10.2025, 14:00 Uhr
Die Aufholjagd schlechthin am vergangenen langen Wochenende lieferte der TSV Haarbach! Unglaublich aber wahr: Bis zur 75. Minute führten die Vilsheimer mit 4:0 und sahen wie der sichere Sieger aus. Aber die Haarbacher zeigten eine Megamoral und glichen in der Schlussminuten tatsächlich zum 4:4 aus.
Die torreichsten Spiele
1. Kreisklasse Kelheim: SG Großmuß/Hausen - ATSV Kelheim II 7:2
2. A-Klasse Dingolfing: FC Teisbach II - VfR Moosthenning 6:2
3. A-Klasse Gangkofen: TSV Rapid Vilsheim - TSV Haarbach 4:4