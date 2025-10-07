 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Martin Blüml (hier ein Bild aus der Vorsaison) stand bis Sommer für den SV Lalling zwischen den Pfosten und schult im Herbst seiner Laufbahn auf Stürmer um.
Martin Blüml (hier ein Bild aus der Vorsaison) stand bis Sommer für den SV Lalling zwischen den Pfosten und schult im Herbst seiner Laufbahn auf Stürmer um. – Foto: Thomas Gierl

Kreis-Highlights: Ex-Keeper glänzt als Doppeltorschütze

Was war am Wochenende in den Kreisklassen und A-Klassen los?

Was war am langen Wochenende in den Kreisklassen und A-Klassen Niederbayerns geboten? So einiges! Kleine Kostprobe: Ein Torwart schult auf Stürmer um und erzielt einen Doppelpack und Rapid Vilsheim verspielt in der Schlussviertelstunde einen 4:0-Vorsprung...

Niederbayern Ost

Kreisklasse Regen

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Lalling
SV LallingLalling
SV March
SV MarchMarch
4
1
Abpfiff

Im Herbst seiner Laufbahn wechselt Lallings Martin Blüml nochmal die Perspektive. Lange Jahre hütete er den Kasten des SVL, jetzt hat er seine Sturm und Drang-Ader entdeckt. Just an seinem 33. Geburtstag schnürte er im Heimspiel gegen den SV March einen Doppelpack und ebnete seinen Lallingern den Weg zum Sieg. Ganz neu ist das Gefühl des Toreschießens für Blüml allerdings nicht. Schon als Torhüter war er der Elfmeterschütze seines Teams und traf einige Male in seiner Laufbahn vom Punkt.

Kreisklasse Passau/Freyung

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
DJK Holzfreyung
DJK HolzfreyungHolzfreyung
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg II
2
2

Den 2:1-Sieg am Freitag in Straßkirchen hatte die DJK Holzfreyung teuer bezahlen müssen. Spielertrainer Petr Kulhánek zog sich einen Muskelriss im Bauchraum zu und musste sich wegen innerer Blutungen ins Krankenhaus begeben. Seine Elf spielte deshalb auch am Sonntag für ihn und holte vor 220 Zuschauern ein respektables 2:2 gegen die Bayernliga-Reserve aus Hauzenberg. Gute Besserung, Petr!

A-Klasse Osterhofen

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FC Alkofen
FC AlkofenAlkofen
TSV Aidenbach
TSV AidenbachAidenbach
0
1

Das Topspiel der A-Klasse Osterhofen vor 250 Zuschauern in Alkofen haben die Gäste aus Aidenbach knapp mit 1:0 für sich entschieden. Den goldenen Treffer erzielte 20 Minuten vor dem Ende Johannes Eder. Schon der 20. Saisontreffer des 23-Jährigen!

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Freyung: SV Röhrnbach II - SV-DJK Karlsbach 2:9
2. Kreisklasse Pocking: FC Schalding - TSV Rotthalmünster 3:5
3. A-Klasse Viechtach: SV Kollnburg - SG Haselbach/Mitterfels 4:4

Niederbayern West

Kreisklasse Dingolfing

Fr., 03.10.2025, 16:15 Uhr
SV Haidlfing
SV HaidlfingHaidlfing
FC Wallersdorf
FC WallersdorfWallersdorf
2
3
Abpfiff

Hui, da ging`s hoch her! Ein hitziges Gemeindederby vor 250 Zuschauern lieferten sich die beiden Lokalrivalen Haidlfing und Wallersdorf. Am Ende bekamen sich sogar die Fanlager noch in die Wolle. Sportlich hatten am Ende die Gäste aus Wallersdorf die knapp mit 3:2 die Nase vorne. Wertmutstropfen aus FCW-Sicht: In einer turbulenten Nachspielzeit sah Youssouf Dembele noch glatt Rot.

Unschöne Nachrichten produzierte der FC Ottering, der zum Heimspiel gegen Laberweinting nicht antreten konnte - >>> Hier gibt`s die Hintergründe zur Spielabsage!

Kreisklasse Kelheim

Fr., 03.10.2025, 16:00 Uhr
SG Großmuß / Hausen
SG Großmuß / HausenSG Großmuß
ATSV 1871 Kelheim
ATSV 1871 KelheimATSV Kelheim II
7
2
Abpfiff

Einen Viererpack macht man auch nicht alle Tage! Dieses Kunststück gelang Florian Graml beim 7:2-Kantersieg seiner SG Großmuß/Hausen gegen den ATSV Kelheim II. Insgesamt 13 Treffer kann der 27-Jährige nach acht Partien schon vorweisen. Nicht schlecht, Herr Specht!

A-Klasse Dingolfing

Fr., 03.10.2025, 14:00 Uhr
FC Teisbach
FC TeisbachTeisbach II
VfR Moosthenning
VfR MoosthenningMoosthenning
6
2

Machtdemonstration des FC Teisbach II! Die Landesliga-Reserve fieselte im Spitzenspiel den VfR Moosthenning mit 6:2 ab. Damit hat die "Zwoate" der Teisbacher vier Punkte Vorsprung in der Tabelle auf den VfR.

A-Klasse Gangkofen

Fr., 03.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Rapid Vilsheim
TSV Rapid VilsheimVilsheim
TSV Haarbach
TSV HaarbachHaarbach
4
4
Abpfiff

Die Aufholjagd schlechthin am vergangenen langen Wochenende lieferte der TSV Haarbach! Unglaublich aber wahr: Bis zur 75. Minute führten die Vilsheimer mit 4:0 und sahen wie der sichere Sieger aus. Aber die Haarbacher zeigten eine Megamoral und glichen in der Schlussminuten tatsächlich zum 4:4 aus.

Die torreichsten Spiele
1. Kreisklasse Kelheim: SG Großmuß/Hausen - ATSV Kelheim II 7:2
2. A-Klasse Dingolfing: FC Teisbach II - VfR Moosthenning 6:2
3. A-Klasse Gangkofen: TSV Rapid Vilsheim - TSV Haarbach 4:4

