Kreis-Highlights: Ex-Keeper glänzt als Doppeltorschütze

Was war am langen Wochenende in den Kreisklassen und A-Klassen Niederbayerns geboten? So einiges! Kleine Kostprobe: Ein Torwart schult auf Stürmer um und erzielt einen Doppelpack und Rapid Vilsheim verspielt in der Schlussviertelstunde einen 4:0-Vorsprung...

Niederbayern Ost

Die torreichsten Partien 1. A-Klasse Freyung: SV Röhrnbach II - SV-DJK Karlsbach 2:9 2. Kreisklasse Pocking: FC Schalding - TSV Rotthalmünster 3:5 3. A-Klasse Viechtach: SV Kollnburg - SG Haselbach/Mitterfels 4:4

Machtdemonstration des FC Teisbach II! Die Landesliga-Reserve fieselte im Spitzenspiel den VfR Moosthenning mit 6:2 ab. Damit hat die "Zwoate" der Teisbacher vier Punkte Vorsprung in der Tabelle auf den VfR.

Die Aufholjagd schlechthin am vergangenen langen Wochenende lieferte der TSV Haarbach! Unglaublich aber wahr: Bis zur 75. Minute führten die Vilsheimer mit 4:0 und sahen wie der sichere Sieger aus. Aber die Haarbacher zeigten eine Megamoral und glichen in der Schlussminuten tatsächlich zum 4:4 aus.

Die torreichsten Spiele

1. Kreisklasse Kelheim: SG Großmuß/Hausen - ATSV Kelheim II 7:2

2. A-Klasse Dingolfing: FC Teisbach II - VfR Moosthenning 6:2

3. A-Klasse Gangkofen: TSV Rapid Vilsheim - TSV Haarbach 4:4