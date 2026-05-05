Kreis-Highlights: Es meistert! 5 neue Champions stehen fest Das war am vergangenen Wochenende in den Kreis- und A-Klassen Niederbayerns geboten von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Meisterparty beim Erzrivalen! Der SV Haidlfing holte mit einem 3:0-Derbysieg gegen den FC Wallersdorf den Titel in der Kreisklasse Dingolfing. – Foto: Charly Becherer

Der Wonnemonat Mai ist da - und mit ihm fallen bekanntlich im Amateurfußball die Entscheidungen! Am vergangenen langen Wochenende durften fünf Klubs die Korken knallen lassen. Meisterfeierlichkeiten stiegen beim SV Haidlfing (Kreisklasse Dingolfing), bei der SG WiBiKi (Kreisklasse Kelheim), bei der SG Dornach/Roßbach (Kreisklasse Pfarrkirchen), beim TSV Herrngiersdorf (A-Klasse Mainburg) und bei der DJK Jägerwirth (A-Klasse Pocking).

Niederbayern Ost Kreisklasse Straubing





Mit einem Sieg in St. Englmar hätte der SV Prackenbach den Titel geholt. Zahlreich waren die Anhänger des SVP mit hinauf ins Bergdorf gereist - doch alle Unterstützung war am Ende vergebens. Die Englmarer setzten sich vor 300 Zuschauern knapp mit 1:0 durch und dürfen damit selbst noch mit dem Aufstiegs-Relegationsplatz liebäugeln. Mit einem Sieg in St. Englmar hätte der SV Prackenbach den Titel geholt. Zahlreich waren die Anhänger des SVP mit hinauf ins Bergdorf gereist - doch alle Unterstützung war am Ende vergebens. Die Englmarer setzten sich vor 300 Zuschauern knapp mit 1:0 durch und dürfen damit selbst noch mit dem Aufstiegs-Relegationsplatz liebäugeln. A-Klasse Pocking





Mit einem letztlich souveränen 2:0-Heimsieg gegen den SV Würding hat die DJK Jägerwirth den Titel in A-Klasse Pocking eintüten können. 275 Zuschauer feierten ausgelassen die Rückkehr in die Kreisklasse nach vierjähriger Abstinenz. Herzlichen Glückwunsch!

Meister der A-Klasse Pocking: Die DJK Jägerwirth! – Foto: Toni Jäger

A-Klasse Freyung





Gemeindederby beim SC Herzogsreut - und der Sportclub wäre vor über 300 Zuschauern fast zum Freyunger Meistermacher geworden! Erst in der achten (!) Minute der Nachspielzeit gelang Hinterschmiding der 2:1-Siegtreffer. Die Meisterentscheidung ist damit noch einmal vertagt worden.

Die torreichsten Partien

1. KK Passau/Freyung: FC Tiefenbach DJK - FC Dreisessel 6:4

2. AK-Deggendorf: SpVgg GW Deggendorf II - SpVgg Mariaposching 3:7

3. AK-Regen: TSV Regen II - SV 22 Zwiesel 1:8 Niederbayern West Kreisklasse Dingolfing





Per Derbysieg zum Titel - es gibt kaum Besseres! Der SV Haidlfing machte zu Gast beim FC Wallersdorf vor 500 Zuschauern sein Meisterstück. Dank des am Ende deutlichen 3:0-Erfolgs beim Erzrivalen ist der SVH nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Herzlichen Glückwunsch, SV Haidlfing! Per Derbysieg zum Titel - es gibt kaum Besseres! Der SV Haidlfing machte zu Gast beim FC Wallersdorf vor 500 Zuschauern sein Meisterstück. Dank des am Ende deutlichen 3:0-Erfolgs beim Erzrivalen ist der SVH nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Herzlichen Glückwunsch, SV Haidlfing! Kreisklasse Kelheim





Die SG WiBiKi - die Spielgemeinschaft der drei Orte Wildenberg, Biburg und Kirchdorf - hat`s gepackt, feiert den Titel in der Kreisklasse Kelheim und schafft ein Jahr nach dem Abstieg die direkte Rückkehr in die Kreisliga! Der3:1-Heimsieg gegen den FC Mainburg war das Meisterstück. Sechs Zähler Vorsprung hat die SG WiBiKi damit zwei Spieltage vor Schluss auf Verfolger SG Rottenburg. Theoretisch könnten die Rottenburger nach Punkten noch gleichziehen. Weil die SG WiBiKi aber den in diesem Fall ausschlaggebenden direkten Vergleich für sich entschieden hat (1:0/2:2), ist die Meisterschaft unter Dach und Fach. Die SG WiBiKi - die Spielgemeinschaft der drei Orte Wildenberg, Biburg und Kirchdorf - hat`s gepackt, feiert den Titel in der Kreisklasse Kelheim und schafft ein Jahr nach dem Abstieg die direkte Rückkehr in die Kreisliga! Der3:1-Heimsieg gegen den FC Mainburg war das Meisterstück. Sechs Zähler Vorsprung hat die SG WiBiKi damit zwei Spieltage vor Schluss auf Verfolger SG Rottenburg. Theoretisch könnten die Rottenburger nach Punkten noch gleichziehen. Weil die SG WiBiKi aber den in diesem Fall ausschlaggebenden direkten Vergleich für sich entschieden hat (1:0/2:2), ist die Meisterschaft unter Dach und Fach. Kreisklasse Pfarrkirchen





Die Chancen für den SV Eintracht Oberdietfurt waren ohnehin nur mehr theoretischer Natur. Weil Oberdietfurt in Massing nun nicht über ein 1:1 hinauskam, nutzte die SG Dornach/Roßbach die Steilvorlage und machte mit einem 2:0-Auswärtssieg in Reisbach die Meisterschaft perfekt. 61 Zähler nach 24 Partien - ein absolut verdienter Titelgewinn für die SG! Die Chancen für den SV Eintracht Oberdietfurt waren ohnehin nur mehr theoretischer Natur. Weil Oberdietfurt in Massing nun nicht über ein 1:1 hinauskam, nutzte die SG Dornach/Roßbach die Steilvorlage und machte mit einem 2:0-Auswärtssieg in Reisbach die Meisterschaft perfekt. 61 Zähler nach 24 Partien - ein absolut verdienter Titelgewinn für die SG! A-Klasse Mainburg

