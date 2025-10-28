 2025-10-28T14:00:10.282Z

Allgemeines
Unaufhaltsam pflügen Martin "Jacko" Wimber und seine Hengersberger durch die A-Klasse Deggendorf: 14 Spiele, 14 Siege - und die Frage: Kann das was werden mit der perfekten Saison?
Unaufhaltsam pflügen Martin "Jacko" Wimber und seine Hengersberger durch die A-Klasse Deggendorf: 14 Spiele, 14 Siege - und die Frage: Kann das was werden mit der perfekten Saison? – Foto: Mike Sigl

Kreis-Highlights: Erste Teams knacken 40-Punkte-Schallmauer

Was war am Wochenende in den Kreisklassen und A-Klassen los?

Die Winterpause rückt immer näher im niederbayerischen Amateurfußball. Und viele Teams laufen vorm großen Break nochmal so richtig heiß. Einige Teams haben sogar schon die 40-Punkte-Schallmauer geknackt. Wir haben wieder eine Highlights aus dem Kreisbereich für euch herausgesucht:

Niederbayern Ost


Kreisklassse Passau/Freyung

Sa., 25.10.2025, 18:30 Uhr
SG Breitenberg / Sonnen
SG Breitenberg / SonnenSG Breitenberg / Sonnen
SSV Jandelsbrunn
SSV JandelsbrunnJandelsbrunn
6
1
Abpfiff

Eine Fabelsaison spielt die SG Breitenberg/Sonnen. Angeführt vom kongenialen Offensivduo Elias Höng und Julian Zinnöcker gab`s gegen den SSV Jandelsbrunn die nächste Galavorstellung. Damit hat die SG bereits zwei Wochen vor der Winterpause die 40-Punkte-Marke geknackt. Bislang 67 (!) erzielte Treffer sprechen auch eine mehr als deutliche Sprache. Kreisklassen-Fußball at its best!

A-Klasse Deggendorf

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Hengersberg
TSV HengersbergHengersberg
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach II
6
0
Abpfiff

Die Frage, die sich in der A-Klasse Deggendorf mehr und mehr aufdrängt: Schafft der TSV Hengersberg gar die perfekte Saison? Die Wimber-Elf ist weiterhin auf einem guten Weg. Dem Nachbarn vom TSV Seebach II ließen die Hengersberger keine Chance. 14. Sieg im 14. Spiel, 42 Punkte, 47:8 Tore. Da wird`s der Konkurrenz ganz schwindelig. Mehr Dominanz geht nicht...

A-Klasse Osterhofen
Megaspannend geht`s in der A-Klasse Osterhofen zur Sache. Vier Teams balgen sich um den Titel. In der Pole Position nach einem 6:0-Erfolg am Wochenende ist der TSV Aidenbach, der damit mit 40 Punkten das Klassement anführt.


A-Klasse Hauzenberg

Sa., 25.10.2025, 13:00 Uhr
TSV-DJK Oberdiendorf
TSV-DJK OberdiendorfO'diendorf II
VfB Passau Grubweg
VfB Passau GrubwegGrubweg
0
2
§ Urteil

Reichlich kurios: Zum zweiten Mal in Folge hat der VfB Grubweg die Punkte kampflos am grünen Tisch erhalten. Auf der Couch zur Meisterschaft? Die Grubweger haben damit schon 40 Punkte auf dem Konto. Bei satten zwölf Zählern Vorsprung auf den Zweitplatzierten Untergriesbach kann auf der Weihnachtsfeier schon mal die Location für die Titelsause ausgesucht werden...

A-Klasse Regen

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
FC Bürgerholz Regen
FC Bürgerholz RegenBürgerholz
SV Riedlhütte
SV RiedlhütteRiedlhütte
6
3
Abpfiff

Da schau her: Der SV Riedlhütte kassiert in einem spektakulären Spiel eine 3:6-Niederlage beim FC Bürgerholz Regen. Damit liegen in der A-Klasse Regen mit Riedlhütte, Schweinhütt und Zwiesel 22 (alle 37 Punkte) gleich drei Teams punktgleich an der Tabellenspitze.

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Straubing: FC Straubing - FC Aiterhofen 3:10
2. A-Klasse Viechtach: DJK Rattenberg - 1. FC Viechtach II 6:4
3. Kreisklasse Regen: FC Rinchnach - FC Edenstetten 3:6

Niederbayern West

Kreisklasse Dingolfing

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr
SV Haidlfing
SV HaidlfingHaidlfing
TSV Hofkirchen
TSV HofkirchenHofkirchen
2
0
§ Urteil

Beim TSV Hofkirchen gab`s am vergangenen Wochenende weit Wichtigeres als ein Kreisklassen-Punktspiel in Haidlfing! Warum Hofkirchen die Punkte abschenkte? >>>Hier geht`s zur ausführlichen Hintergrundgeschichte!

A-Klasse Dingolfing

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr
FC Teisbach
FC TeisbachTeisbach II
TSV Niederviehbach
TSV NiederviehbachNiederviehba
7
2
Abpfiff

Den Lauf seines bisherigen Fußballerlebens hatte am vergangenen Wochenende Philipp Meindl. Dem 20-Jährigen gelang binnen einer halben Stunde ein Fünferpack! >>>Hier geht`s zur ausführlichen Story mit Philipp Meindl!

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Dingolfing: FC Teisbach II - TSV Niederviehbach 7:2
2. Kreisklasse Pfarrkirchen: TSV Massing - TV Reisbach 3:5
3. A-Klasse Landshut: ETSV 09 Landshut - SSV LA-Schönbrunn 6:2

