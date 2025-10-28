Kreis-Highlights: Erste Teams knacken 40-Punkte-Schallmauer

Unaufhaltsam pflügen Martin "Jacko" Wimber und seine Hengersberger durch die A-Klasse Deggendorf: 14 Spiele, 14 Siege - und die Frage: Kann das was werden mit der perfekten Saison? – Foto: Mike Sigl

Die Winterpause rückt immer näher im niederbayerischen Amateurfußball. Und viele Teams laufen vorm großen Break nochmal so richtig heiß. Einige Teams haben sogar schon die 40-Punkte-Schallmauer geknackt. Wir haben wieder eine Highlights aus dem Kreisbereich für euch herausgesucht:

Niederbayern Ost

Kreisklassse Passau/Freyung





Eine Fabelsaison spielt die SG Breitenberg/Sonnen. Angeführt vom kongenialen Offensivduo Elias Höng und Julian Zinnöcker gab`s gegen den SSV Jandelsbrunn die nächste Galavorstellung. Damit hat die SG bereits zwei Wochen vor der Winterpause die 40-Punkte-Marke geknackt. Bislang 67 (!) erzielte Treffer sprechen auch eine mehr als deutliche Sprache. Kreisklassen-Fußball at its best!

A-Klasse Deggendorf





Die Frage, die sich in der A-Klasse Deggendorf mehr und mehr aufdrängt: Schafft der TSV Hengersberg gar die perfekte Saison? Die Wimber-Elf ist weiterhin auf einem guten Weg. Dem Nachbarn vom TSV Seebach II ließen die Hengersberger keine Chance. 14. Sieg im 14. Spiel, 42 Punkte, 47:8 Tore. Da wird`s der Konkurrenz ganz schwindelig. Mehr Dominanz geht nicht... A-Klasse Osterhofen

Megaspannend geht`s in der A-Klasse Osterhofen zur Sache. Vier Teams balgen sich um den Titel. In der Pole Position nach einem 6:0-Erfolg am Wochenende ist der TSV Aidenbach, der damit mit 40 Punkten das Klassement anführt.



A-Klasse Hauzenberg





Reichlich kurios: Zum zweiten Mal in Folge hat der VfB Grubweg die Punkte kampflos am grünen Tisch erhalten. Auf der Couch zur Meisterschaft? Die Grubweger haben damit schon 40 Punkte auf dem Konto. Bei satten zwölf Zählern Vorsprung auf den Zweitplatzierten Untergriesbach kann auf der Weihnachtsfeier schon mal die Location für die Titelsause ausgesucht werden... A-Klasse Regen





Da schau her: Der SV Riedlhütte kassiert in einem spektakulären Spiel eine 3:6-Niederlage beim FC Bürgerholz Regen. Damit liegen in der A-Klasse Regen mit Riedlhütte, Schweinhütt und Zwiesel 22 (alle 37 Punkte) gleich drei Teams punktgleich an der Tabellenspitze. Die torreichsten Partien

1. A-Klasse Straubing: FC Straubing - FC Aiterhofen 3:10

2. A-Klasse Viechtach: DJK Rattenberg - 1. FC Viechtach II 6:4

3. Kreisklasse Regen: FC Rinchnach - FC Edenstetten 3:6 Niederbayern West Kreisklasse Dingolfing





Beim TSV Hofkirchen gab`s am vergangenen Wochenende weit Wichtigeres als ein Kreisklassen-Punktspiel in Haidlfing! Warum Hofkirchen die Punkte abschenkte? A-Klasse Dingolfing


