Kreis-Highlights: Ein Jahr ohne Niederlage? 5 Teams noch ungeschlagen

Der SC Landshut-Berg ist eines von 5 Teams in Niederbayern, das noch ungeschlagen ist. – Foto: Norbert Herrmann

Wir haben für euch wieder ein paar Highlights aus dem unteren Amateurbereich herausgesucht.

Eine Demonstration der Stärke war das Spitzenspiel der Kreisklasse Deggendorf. Die SpVgg Stephansposching marschiert Richtung Titel - und ist ganz nebenbei in dieser Spielzeit als eines von insgesamt vier Teams in Niederbayern noch unbesiegt!

350 Zuschauer waren dabei - und bereuten es nicht: Ein Topspiel, das den Namen verdient hatte. Am Ende kam ein 3:3 raus, das Pankofen wohl mehr hilft, als den Gastgebern. Ganz nebenbei bleibt Pankofen in dieser Saison ungeschlagen. A-Klasse Osterhofen





Der TSV Aholming eilt der Meisterschaft in der A-Klasse Osterhofen entgegen. Einen locker leichten 7:1-Heimsieg gab`s am Wochenende. Ungeschlagen an der Tabellenspitze - Fußballherz, was willst du mehr?

Kurios: Die DJK Vornbach II hat in dieser Saison noch kein einziges Mal den Platz als Verlierer verlassen müssen, belegt aber in der A-Klasse Passau dennoch nur Rang vier... Die torreichsten Partien

1. A-Klasse Straubing: RSV Parkstetten - Türk Gücü Straubing II 7:2

2. A-Klasse Vilshofen: SV Garham II - FC Otterskirchen 5:4

3. Kreisklasse Pocking: FC Unteriglbach - FC Alkofen 4:4

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr SV Malgersdorf Malgersdorf DJK-TSV Dietfurt Dietfurt 2 2

Das Gipfeltreffen der Kreisklasse Pfarrkirchen wollten sich 320 Zuschauern nicht entgehen lassen. Nach spannenden 90 Minuten trennten sich die Titelrivalen mit 2:2 - damit bleibt auch der Kampf um die Meisterschaft megaspannend. Malgersdorf hat einen Zähler Vorsprung auf Dietfurt, Dietfurt hat wiederum nur einen Punkt Vorsprung auf Oberdietfurt.



