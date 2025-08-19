 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Super Quote: Felix Hornberger von der SG Neukirchen/Elisabethszell hat in 4 Partien bereits 12 Treffer erzielt.
Super Quote: Felix Hornberger von der SG Neukirchen/Elisabethszell hat in 4 Partien bereits 12 Treffer erzielt. – Foto: Johann Ring

Kreis-Highlights: Ein Akteur hat bereits zweistellig getroffen

Was hat sich am vergangenen Wochenende in den Kreisklassen und A-Klassen getan?

Verlinkte Inhalte

KK Passau / Freyung
KK Pocking
AK Passau
AK Pocking
AK Viechtach

Rund um das lange Wochenende war wieder viel Action geboten in den Kreis- und A-Klassen Niederbayerns. Wir haben für euch wieder einige Highlights herausgepickt:

Niederbayern Ost

Kreisklasse Deggendorf

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Aholming
TSV AholmingAholming
FC Moos
FC MoosMoos
5
1
Abpfiff

Für den TSV Aholming läuft es weiter wie geschmiert in der Kreisklasse Deggendorf. Gegen den FC Moos gab`s vor 270 Zuschauern den nächsten deutlichen Derbysieg. Vor zwei Wochen triumphierten die Aholminger bereits klar gegen den SV Buchhofen. So kann`s weitergehen für die Topstarter des TSV...

Kreisklasse Regen

So., 17.08.2025, 17:00 Uhr
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
FC Rinchnach
FC RinchnachRinchnach
6
1

Die Kreisklasse Regen war an diesem Wochenende ein Zuschauer-Hotspot. Eine tolle Kulisse umrahmte das Derby zwischen dem SV Kirchberg und dem FC Rinchnach. 450 Besucher sahen dabei eine Machtdemonstration der Kirchberger. Bereits nach einer halben Stunde war die Messe gelesen - 4:0 für die Gastgeber. Am Ende machten die Kirchberger das halbe Dutzend voll und triumphierten mit 6:1.

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
SV Bernried
SV BernriedBernried
FC Niederwinkling
FC NiederwinklingNiederwinkli
2
2
Abpfiff

Einen super Rahmen hatte auch das Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Bernried und dem FC Niederwinkling zu bieten. 400 Fans sahen eine spannende Partie, in der die "Winklinger" einen 0:2-Rückstand noch wettmachten und einen Punkt entführten.

A-Klasse Pocking

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
SV Würding
SV WürdingWürding
SG Hartkirchen / Pocking
SG Hartkirchen / PockingSG Hartkirchen
2
2
Abpfiff

Derby in Würding! 250 Fans sollten ihr Kommen nicht bereuen und bekamen Spannung bis zum Schluss geboten. Am Ende trennten sich die beiden Rivalen schiedlich friedlich mit 2:2.

A-Klasse Viechtach

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Arnbruck
SV ArnbruckArnbruck
SG Neukirchen-S / Elisabethsz.
SG Neukirchen-S / Elisabethsz.SG Neukirchen-S
2
4
Abpfiff

Gegen die SG Neukirchen/Elisabethszell scheint derzeit kein Kraut gewachsen. Vor allem der spielende Co-Trainer Felix Hornberger ragt heraus. In den bisherigen vier Partien hat der 29-Jährige bereits zwölfmal getroffen - eine unglaubliche Quote. Auch beim 4:2-Sieg in Arnbruck konnte er sich wieder doppelt in die Torschützenliste eintragen.

Die torreichsten Partien

1. Kreisklasse Straubing: SpVgg Straubing - SV Prackenbach 1:10
2. A-Klasse Freyung: SV Röhrnbach II - TV Freyung 1:9
3. Kreisklasse Pocking: FC Unteriglbach - RSV Walchsing 7:1

Niederbayern West

Kreisklasse Kelheim

Sa., 16.08.2025, 13:00 Uhr
SV Niederleierndorf
SV NiederleierndorfNiederleiern
SG Rottenburg / Oberhatzko.
SG Rottenburg / Oberhatzko.SG Rottenburg
7
1

Das mit Spannung erwartete Topspiel zwischen dem SV Niederleierndorf und der bis dato verlustpunktfreien SG Rottenburg/Oberhatzkofen hielt von Anfang an, was es versprach. Drei Treffer in den ersten sieben Minuten - es ging ohne Abtasten rasant zur Sache. Im Anschluss waren die Gäste aber dann total von der Rolle, bei Niederleierndorf war fast jeder Schuss ein Treffer. Bis zur Pause zogen die Hausherren schon auf 6:1 davon - was für eine erste Hälfte!

Do., 14.08.2025, 19:00 Uhr
FC Mainburg
FC MainburgMainburg
TSV Sandelzhausen
TSV SandelzhausenSandelzhause
3
1

Das Mainburger Derby verfolgten bereist am vergangenen Donnerstagabend satte 300 Zuschauer. Das bessere Ende hatten dabei die Hausherren vom FC für sich.

Kreisklasse Dingolfing

Fr., 15.08.2025, 15:00 Uhr
SV Großköllnbach
SV GroßköllnbachGroßköllnbac
TSV Hofkirchen
TSV HofkirchenHofkirchen
7
1

Der SV Großköllnbach durfte den ersten Saisonsieg feiern - und wie! Mit 7:1 wurde der TSV Hofkirchen wieder nach Hause geschickt. Mann des Spiels war zweifelsohne der spielende Co-Trainer Hugo Pradela, dem gleich vier Treffer gelangen.

Die torreichsten Partien
1. Kreisklasse Kelheim: SV Niederleierndorf - SG Rottenburg/Oberhatzkofen 7:1
2. Kreisklasse Dingolfing: SV Großköllnbach - TSV Hofkirchen 7:1
3. Kreisklasse Dingolfing: FC Wallersdorf - FC Gottfrieding 3:3

Aufrufe: 019.8.2025, 10:30 Uhr
Mathias WillmerdingerAutor