Kreis-Highlights: Ein Akteur hat bereits zweistellig getroffen

Super Quote: Felix Hornberger von der SG Neukirchen/Elisabethszell hat in 4 Partien bereits 12 Treffer erzielt. – Foto: Johann Ring

Rund um das lange Wochenende war wieder viel Action geboten in den Kreis- und A-Klassen Niederbayerns. Wir haben für euch wieder einige Highlights herausgepickt:

Niederbayern Ost Kreisklasse Deggendorf





Für den TSV Aholming läuft es weiter wie geschmiert in der Kreisklasse Deggendorf. Gegen den FC Moos gab`s vor 270 Zuschauern den nächsten deutlichen Derbysieg. Vor zwei Wochen triumphierten die Aholminger bereits klar gegen den SV Buchhofen. So kann`s weitergehen für die Topstarter des TSV... Für den TSV Aholming läuft es weiter wie geschmiert in der Kreisklasse Deggendorf. Gegen den FC Moos gab`s vor 270 Zuschauern den nächsten deutlichen Derbysieg. Vor zwei Wochen triumphierten die Aholminger bereits klar gegen den SV Buchhofen. So kann`s weitergehen für die Topstarter des TSV...

Kreisklasse Regen





Die Kreisklasse Regen war an diesem Wochenende ein Zuschauer-Hotspot. Eine tolle Kulisse umrahmte das Derby zwischen dem SV Kirchberg und dem FC Rinchnach. 450 Besucher sahen dabei eine Machtdemonstration der Kirchberger. Bereits nach einer halben Stunde war die Messe gelesen - 4:0 für die Gastgeber. Am Ende machten die Kirchberger das halbe Dutzend voll und triumphierten mit 6:1. Die Kreisklasse Regen war an diesem Wochenende ein Zuschauer-Hotspot. Eine tolle Kulisse umrahmte das Derby zwischen dem SV Kirchberg und dem FC Rinchnach. 450 Besucher sahen dabei eine Machtdemonstration der Kirchberger. Bereits nach einer halben Stunde war die Messe gelesen - 4:0 für die Gastgeber. Am Ende machten die Kirchberger das halbe Dutzend voll und triumphierten mit 6:1.



Einen super Rahmen hatte auch das Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Bernried und dem FC Niederwinkling zu bieten. 400 Fans sahen eine spannende Partie, in der die "Winklinger" einen 0:2-Rückstand noch wettmachten und einen Punkt entführten.

A-Klasse Pocking





Derby in Würding! 250 Fans sollten ihr Kommen nicht bereuen und bekamen Spannung bis zum Schluss geboten. Am Ende trennten sich die beiden Rivalen schiedlich friedlich mit 2:2. Derby in Würding! 250 Fans sollten ihr Kommen nicht bereuen und bekamen Spannung bis zum Schluss geboten. Am Ende trennten sich die beiden Rivalen schiedlich friedlich mit 2:2. A-Klasse Viechtach





Gegen die SG Neukirchen/Elisabethszell scheint derzeit kein Kraut gewachsen. Vor allem der spielende Co-Trainer Gegen die SG Neukirchen/Elisabethszell scheint derzeit kein Kraut gewachsen. Vor allem der spielende Co-Trainer Felix Hornberger ragt heraus. In den bisherigen vier Partien hat der 29-Jährige bereits zwölfmal getroffen - eine unglaubliche Quote. Auch beim 4:2-Sieg in Arnbruck konnte er sich wieder doppelt in die Torschützenliste eintragen. Die torreichsten Partien 1. Kreisklasse Straubing: SpVgg Straubing - SV Prackenbach 1:10

2. A-Klasse Freyung: SV Röhrnbach II - TV Freyung 1:9

3. Kreisklasse Pocking: FC Unteriglbach - RSV Walchsing 7:1 Niederbayern West Kreisklasse Kelheim





Das mit Spannung erwartete Topspiel zwischen dem SV Niederleierndorf und der bis dato verlustpunktfreien SG Rottenburg/Oberhatzkofen hielt von Anfang an, was es versprach. Drei Treffer in den ersten sieben Minuten - es ging ohne Abtasten rasant zur Sache. Im Anschluss waren die Gäste aber dann total von der Rolle, bei Niederleierndorf war fast jeder Schuss ein Treffer. Bis zur Pause zogen die Hausherren schon auf 6:1 davon - was für eine erste Hälfte! Das mit Spannung erwartete Topspiel zwischen dem SV Niederleierndorf und der bis dato verlustpunktfreien SG Rottenburg/Oberhatzkofen hielt von Anfang an, was es versprach. Drei Treffer in den ersten sieben Minuten - es ging ohne Abtasten rasant zur Sache. Im Anschluss waren die Gäste aber dann total von der Rolle, bei Niederleierndorf war fast jeder Schuss ein Treffer. Bis zur Pause zogen die Hausherren schon auf 6:1 davon - was für eine erste Hälfte!



Das Mainburger Derby verfolgten bereist am vergangenen Donnerstagabend satte 300 Zuschauer. Das bessere Ende hatten dabei die Hausherren vom FC für sich. Das Mainburger Derby verfolgten bereist am vergangenen Donnerstagabend satte 300 Zuschauer. Das bessere Ende hatten dabei die Hausherren vom FC für sich. Kreisklasse Dingolfing

