Kreis-Highlights: Ein Akteur hat bereits zweistellig getroffen
Was hat sich am vergangenen Wochenende in den Kreisklassen und A-Klassen getan?
Rund um das lange Wochenende war wieder viel Action geboten in den Kreis- und A-Klassen Niederbayerns. Wir haben für euch wieder einige Highlights herausgepickt:
Niederbayern Ost
Kreisklasse Deggendorf
So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
Für den TSV Aholming läuft es weiter wie geschmiert in der Kreisklasse Deggendorf. Gegen den FC Moos gab`s vor 270 Zuschauern den nächsten deutlichen Derbysieg. Vor zwei Wochen triumphierten die Aholminger bereits klar gegen den SV Buchhofen. So kann`s weitergehen für die Topstarter des TSV...
So., 17.08.2025, 17:00 Uhr
Die Kreisklasse Regen war an diesem Wochenende ein Zuschauer-Hotspot. Eine tolle Kulisse umrahmte das Derby zwischen dem SV Kirchberg und dem FC Rinchnach. 450 Besucher sahen dabei eine Machtdemonstration der Kirchberger. Bereits nach einer halben Stunde war die Messe gelesen - 4:0 für die Gastgeber. Am Ende machten die Kirchberger das halbe Dutzend voll und triumphierten mit 6:1.
Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
Einen super Rahmen hatte auch das Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Bernried und dem FC Niederwinkling zu bieten. 400 Fans sahen eine spannende Partie, in der die "Winklinger" einen 0:2-Rückstand noch wettmachten und einen Punkt entführten.
So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
Derby in Würding! 250 Fans sollten ihr Kommen nicht bereuen und bekamen Spannung bis zum Schluss geboten. Am Ende trennten sich die beiden Rivalen schiedlich friedlich mit 2:2.
A-Klasse Viechtach
So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
Gegen die SG Neukirchen/Elisabethszell scheint derzeit kein Kraut gewachsen. Vor allem der spielende Co-Trainer Felix Hornberger
ragt heraus. In den bisherigen vier Partien hat der 29-Jährige bereits zwölfmal getroffen - eine unglaubliche Quote. Auch beim 4:2-Sieg in Arnbruck konnte er sich wieder doppelt in die Torschützenliste eintragen.
Die torreichsten Partien
1. Kreisklasse Straubing: SpVgg Straubing - SV Prackenbach 1:10
2. A-Klasse Freyung: SV Röhrnbach II - TV Freyung 1:9
3. Kreisklasse Pocking: FC Unteriglbach - RSV Walchsing 7:1
Niederbayern West
Kreisklasse Kelheim
Sa., 16.08.2025, 13:00 Uhr
Das mit Spannung erwartete Topspiel zwischen dem SV Niederleierndorf und der bis dato verlustpunktfreien SG Rottenburg/Oberhatzkofen hielt von Anfang an, was es versprach. Drei Treffer in den ersten sieben Minuten - es ging ohne Abtasten rasant zur Sache. Im Anschluss waren die Gäste aber dann total von der Rolle, bei Niederleierndorf war fast jeder Schuss ein Treffer. Bis zur Pause zogen die Hausherren schon auf 6:1 davon - was für eine erste Hälfte!
Do., 14.08.2025, 19:00 Uhr
Das Mainburger Derby verfolgten bereist am vergangenen Donnerstagabend satte 300 Zuschauer. Das bessere Ende hatten dabei die Hausherren vom FC für sich.
Kreisklasse Dingolfing
Fr., 15.08.2025, 15:00 Uhr
Der SV Großköllnbach durfte den ersten Saisonsieg feiern - und wie! Mit 7:1 wurde der TSV Hofkirchen wieder nach Hause geschickt. Mann des Spiels war zweifelsohne der spielende Co-Trainer Hugo Pradela
, dem gleich vier Treffer gelangen.
Die torreichsten Partien
1. Kreisklasse Kelheim: SV Niederleierndorf - SG Rottenburg/Oberhatzkofen 7:1
2. Kreisklasse Dingolfing: SV Großköllnbach - TSV Hofkirchen 7:1
3. Kreisklasse Dingolfing: FC Wallersdorf - FC Gottfrieding 3:3