Kreis-Highlights: Ein 15:0 & die spannendsten Titelrennen

Kreisklasse Freyung Zwei Spieltage vor Schluss trennen die Top-4 der Liga nur ganze drei Zähler. Die Konstellation ist an Spannung kaum zu überbieten. Alles selbst in der Hand hat nur der SV Röhrnbach, der mit zwei abschließenden Siegen gegen Schönbrunn (11.5.) und Jandelsbrunn (17.5.) Meister ist. Ein gesonderter Bericht zur Lage der Liga folgt im Laufe der Woche noch!

Kreisklasse Dingolfing Drei Zähler liegen zwischen Pilsting auf der Eins und Wendelskirchen auf der Drei. Die Pilstinger scheinen das Momentum auf ihrer Seite zu haben. Nach sechs Siegen in Folge gab`s am vergangenen Sonntag im Topspiel zu Gast beim SV Wendelskirchen ein 1:1 - obwohl der TSV fast eine Stunde in Unterzahl agieren musste.

A-Klasse Dingolfing

Herzschlagfinale in der A-Klasse Dingolfing! Zwei Spiel vorm Saisonende sind die ersten drei Teams an der Tabellenspitze nur durch einen einzigen Zähler getrennt. Das gibt`s wahrlich auch nicht alle Jahre. Die wildesten Konstellationen sind vorstellbar. Drei Teams am Saisonende punktgleich? Möglich. Am letzten Spieltag treffen der SV Wörth/Isar und der VfR Moosthenning im Direktduell aufeinander.