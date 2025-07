Kreis-Highlights: Ein 13:0, ein historisches Debüt & ein Spielabbruch

Premiere: Der FC Al-Salam hat am Wochenende sein allererstes Punktspiel bestritten. – Foto: FC Al-Salam

Auch in den niederbayerischen Kreisklassen und A-Klassen ist der Startschuss in die Saison 2025/26 gefallen. Wir suchen für euch wie üblich auch im neuen Spieljahr wieder ein paar Highlights heraus:

Niederbayern Ost

Kreisklasse Passau/Freyung





Aus is, was für ein Horrorstart für den Aufsteiger aus Haus! Ein schnelles 1:0 und eine schnelle rote Karte gegen die Gäste - und das Debakel nahm seinen Lauf. In der zweiten Halbzeit brachen dann in Unterzahl alle Dämme. 13:0 (!) hieß es am Ende. Ein Ergebnis, das auch in der Kreisklasse wahrlich nicht alle Tage zustande kommt.







Spielabbruch in Holzfreyung! Aufgrund massiver Niederschläge war der Platz nach der Pause nicht mehr bespielbar. Schiedsrichter Freddy Jedersberger brach die Partie nach einer guten Stunde beim Stand von 1:3 ab.

Kreisklasse Regen





400 Zuschauer wollten den Auftakt in Klingenbrunn nicht verpassen. Der Kreisliga-Absteiger aus Kirchberg erwischte dabei einen Saisonstart nach Maß und konnte sich beim Nachbarn mit 2:0 durchsetzen. Kreisklasse Deggendorf





Vom Regen in die Traufe: Nimmt die Talfahrt des FC Vilshofen denn gar kein Ende? Nach dem Sturz in die Kreisklasse erlebte der stolze FCV zum Auftakt der neuen Saison gleich den nächsten Tiefschlag. Zuhause im Klaus-Augenthaler-Stadion wurde Vilshofen vom Nachbarn aus Windorf mit 0:4 gedemütigt. Auweh...

A-Klasse Freyung





Balsam auf die geschundenen Seelen des tief gefallenen TV Freyung dürfte der Auftakt nach dem Neustart in der A-Klasse sein. Mit 9:0 fertigte der TVF die SG Bischofsreut ab und setzte nach vielen Negativschlagzeilen wieder mal ein positives Ausrufezeichen. A-Klasse Viechtach





Der FC Al-Salam hat offiziell sein erstes Punktspiel absolviert. Der neugegründete Verein, bestehend aus Kickern mit arabischem Hintergrund, die über den Fußball den Anschluss an die Gesellschaft finden wollen, verlor in Böbrach mit 0:2 gegen den TSV Bodenmais. Die torreichsten Partien

1. Kreisklasse Passau/Freyung: SG Breitenberg/Sonnen - SV Haus 13:0

2. A-Klasse Freyung: TV Freyung - SG Bischofsreut 9:0

3. A-Klasse Regen: SpVgg Zwieselau - TSV Frauenau 1:8



Niederbayern West Kreisklasse Dingolfing





300 Zuschauer kamen nach Wallersdorf und erlebten einen Auftakt nach Maß für den heimischen FCW. 4:0 setzten sich die Hausherren gegen den SV Großköllnbach durch.



Erster Einsatz für Hankofens Coach Tobias Beck beim SV Mengkofen, und gleich sein erster Treffer! Der 30-Jährige erzielte in Ottering den 3:0-Endstand. Weniger gut lief`s tags darauf für ihn an der Seitenlinie. Hankofen verlor den Saisonauftakt in Buchbach mit 0:3. A-Klasse Landau