Kreis-Highlights: Ein 11:0 & ein Keeper auf Abwegen

Der SV Zenting scheint sich mit dem Abstieg abgefunden zu haben, in Röhrnbach ergab sich der Tabellenletzte seinem Schicksal. Rausgekommen ist ein Scheibenschießen, das man selbst in der Kreisklasse selten sieht.



A-Klasse Vilshofen



So., 27.04.2025, 15:00 Uhr



Das Derby nutzten die Haselbacher für eine Typisierungsaktion im Kampf gegen Blutkrebs, die auf dem Sportgelände stattfand. Über 80 Personen folgten dem Aufruf - ein tolle Aktion, Hut ab! Fußball ist so viel mehr, als 11 gegen 11...

Das Sportliche geriet vor 400 Zuschauern fast zur Nebensache. Die Hausherren setzten sich mit 3:2 durch und beendeten damit wohl die Aufstiegsträume der Kirchberger.



A-Klasse Deggendorf



So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

So., 27.04.2025, 14:00 Uhr

Was für ein Spiel! Die SG Rinchnach/Kirchdorf und die SpVgg Schweinhütt lieferten sich Spektakel pur. Am Ende stand ein vogelwildes 5:5 zu Buche. Ein Dämpfer in Sachen Meistertitel für die Hausherren.

Die torreichsten Partien

1. Kreisklasse Freyung: SV Röhrnbach - SV Zenting 11:0

2. A-Klasse Regen: SG Rinchnach/Kirchdorf - SpVgg Schweinhütt 5:5

2. Kreisklasse Pocking: DJK-SV Dorfbach - FC Alkofen 8:0