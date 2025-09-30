 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Makellos: 10 Siege aus 10 Spielen holte der TSV Hengersberg und ist damit Herbstmeister der A-Klasse Deggendorf.
Makellos: 10 Siege aus 10 Spielen holte der TSV Hengersberg und ist damit Herbstmeister der A-Klasse Deggendorf. – Foto: Michael Birkner

Kreis-Highlights: Die ersten Herbstmeister stehen fest

Was war am vergangenen Wochenende in den Kreis- und A-Klassen geboten?

Die Zeit schreitet voran, die Hinrunde in den niederbayerischen Kreis- und A-Klassen neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Die ersten Halbzeitmeister sind schon gefunden, zudem lieferten zwei Akteure denkwürdige Auftritte ab - die Kreis-Highlights vom Wochenende:

Niederbayern Ost

Kreisklasse Passau/Freyung

Sa., 27.09.2025, 19:00 Uhr
SG Breitenberg / Sonnen
SG Breitenberg / SonnenSG Breitenberg / Sonnen
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg II
1
3

Topkulisse beim Topspiel! Die Bayernliga-Reserve des FC Sturm Hauzenberg fügte der SG Breitenberg/Sonnen die erste Saisonniederlage überhaupt zu - und 500 Zuschauer waren dabei. In einer spannenden Partie setzte sich der "kleine" Sturm am Ende mit 3:1 durch.

A-Klasse Deggendorf

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Grafling
TSV GraflingGrafling
TSV Hengersberg
TSV HengersbergHengersberg
1
2
Abpfiff

Überraschend schwer tat sich Tabellenführer Hengersberg beim Tabellenletzten in Grafling, am Ende reichte es jedoch zum nächsten Dreier. Zehntes Spiel, zehnter Sieg für den TSV, der damit nicht nur das Nonplusultra der A-Klasse Deggendorf ist, sondern ganz nebenbei bereits als Herbstmeister feststeht.

A-Klasse Hauzenberg

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
SV Kropfmühl
SV KropfmühlKropfmühl
VfB Passau Grubweg
VfB Passau GrubwegGrubweg
2
2
Abpfiff

Der VfB Passau Grubweg musste in Kropfmühl die ersten Zähler der Saison abgeben, weil aber der erste Verfolger aus Wegscheid bei Oberdiendorf II überraschend mit 0:1 verloren hat, haben die Grubweger das erste Etappenziel in Richtung Aufstieg erreicht: Herbstmeister!

Niederbayern West

Kreisklasse Landshut

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Gündlkofen
SV GündlkofenGündlkofen
SC Buch am Erlbach
SC Buch am ErlbachBuch a. E.
0
7

Das gibt`s wahrlich nicht alle Tage! Tom Unholzer hat beim 7:0-Kantersieg seines SC Buch am Erlbach in Gündlkofen gleich sechs Treffer erzielt. Ein eigener Artikel über den Sixpacker folgt auf FuPa Niederbayern!

A-Klasse Dingolfing

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
FC Fortuna 96 Dingolfing
FC Fortuna 96 DingolfingFortuna DGF
VfR Moosthenning
VfR MoosthenningMoosthenning
3
10
Abpfiff

Scheibenschießen zwischen dem FC Fortuna Dingolfing und dem VfR Moosthenning. Wie zu erwarten hatte der Tabellenletzte dem Aufstiegskandidaten nur wenig entgegenzusetzen. 3:10 lautete das Endergebnis! Eine Sternstunde seiner bisherigen fußballerischen Laufbahn erlebte dabei Florian Hochholzer, der gleich fünf Treffer erzielen konnte. Ein Fünferpack war ihm bisher noch nie gelungen.

Mathias WillmerdingerAutor