Kreis-Highlights: Derby-Kantersieg & Freyunger Ballermänner

Zwei Partien, 21:0 Tore. Der TV Freyung scheint es nach dem Absturz in die A-Klasse wissen zu wollen und fegt bislang wie ein Orkan durch die A-Klasse. Die wiederbelebte DJK Böhmzwiesel hatte am Oberfeld nicht den Hauch einer Chance und musste sich mit 0:12 geschlagen geben.

Aufstiegsanwärter DJK Jägerwirth wurde im Auswärtsmatch bei der SG Ruhstorf / Indling ihrer Favoritenrolle gerecht, musste aber kurzzeitig nicht nur wegen der hohen Temperaturen schwitzen. Ivo Tonchev brachte den Außenseiter zweimal in Führung, ehe die Show von Florian Rosenauer begann. Der 29-jährige Angreifer schnürte innerhalb von neun Minuten einen lupenreinen Hattrick und stellte damit die Weichen für einen klaren 6:3-Auswärtserfolg seiner Farben.A-Klasse Viechtach







Die torreichsten Partien:

A-Klasse Freyung: TV Freyung - DJK Böhmzwiesel 12:0

Kreisklasse Passau-Freyung: SV Neukirchen v. W. - SSV Jandelsbrunn 6:4

A-Klasse Osterhofen: SpVgg Forsthart - DJK Neßlbach 7:3







Niederbayern West

Kreisklasse Landshut





Aufatmen beim SV Wendelskirchen, der im Frühjahr in der Dingolfinger Staffel aufgrund einer Negativserie die zur Winterpause bereits fast sicher geglaubte Meisterschaft verspielte. Nach der Umgruppierung in die Landshuter Gruppe liefen dort die ersten beiden Partien, aus denen lediglich ein Zähler heraussprang, ebenfalls nicht wunschgemäß. Auch im dritten Spiel lag die Wittmann-Equipe lange Zeit mit 0:1 in Rückstand und verballerte sogar einen Elfmeter. In der Schlussphase zeigte das Team aber große Moral und zwischen der 81. und 90. Minute drehte man die Begegnung und konnte sich über einen wichtigen 3:1-Sieg freuen.





Kreisklasse Dingolfing







Das mit Spannung erwartete Top-Spiel zwischen dem amtierenden Vizemeister FC Gottfrieding und Kreisliga-Absteiger SV Mengkofen hatte eine mega-dramatische Schlussphase zu bieten. Die Siefkes-Elf bejubelte in der 90. Minute den vermeintlichen Siegtreffer von Alexander Eberl. Die Ecker-Truppe, die dieses Mal ohne den ehemaligen Regionalliga-Kicker Tobias Beck auskommen musste, hatte allerdings die passende Antwort und in der Extra-Time erzielte Pascal Fritsch den leistungsgerechten 1:1-Endstand.



Wie schon in der Vorwoche war erneut die SG Hainsbach / Feldkirchen an einer kuriosen Begegnung beteiligt. Bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte sah es ganz danach aus, als könnten die Leierseder-Mannen erstmals in der noch jungen Spielzeit punkten. Stefan Nerl brachte seine Farben mit einem Doppelpack beim SSV Weng mit 2:0 in Front. Doch Sekunden vor dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern der Anschlusstreffer, der neue Kräfte freisetzte. Stephan Maier und Ludwig Killermann trafen ebenfalls doppelt und am Ende stand ein 4:2 auf der Anzeigetafel.



Kreisklasse Kelheim







Nichts für schwache Nerven war das Duell zwischen dem SV Pattendorf und der SG Großmuß / Hausen. Nach 38 Minuten führte der tüchtige Neuling komfortabel mit 3:0, ehe es der Gast noch vor dem Gang in die Kabine mit zwei Buden wieder spannend machte. Als Florian Graml in Spielminute 79 den Doppelpack schnürte und auf 3:3 stellte, schien sogar eine Komplett-Wende möglich. Doch das letzte Wort hatte SVP-Goalgetter Michael Mühlhofer , der fünf Zeigerumdrehungen vor dem Abpfiff für den zweiten Saisonsieg seiner Truppe sorgte.



A-Klasse Dingolfing





Das Match zwischen dem TSV Marklkofen und der DJK Dorwang war eine klare Angelegenheit. Mit 6:1 behielt der Favorit die Oberhand und durfte sich zudem über ein nicht alltägliches Ereignis freuen. Mittelfeldmann







Die torreichsten Partien:

A-Klasse Landau: FC Mariakirchen - VfR Niederhausen 8:2

A-Klasse Landshut: SV Wörth/Isar - SV Ohu/Ahrain 3:5

A-Klasse Pfarrkirchen: SG Tann / Reut - DJK-SV Taubenbach 2:6



