Kreis-Highlights: Der erste Herbstmeister steht schon fest
Was war am vergangenen Wochenende in den Kreis- und A-Klassen geboten?
Die Zeit schreitet voran, die Hinrunde in den niederbayerischen Kreis- und A-Klassen neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Die ersten Halbzeitmeister sind schon gefunden, zudem lieferten zwei Akteure denkwürdige Auftritte ab - die Kreis-Highlights vom Wochenende:
Niederbayern Ost
Kreisklasse Passau/Freyung
Sa., 27.09.2025, 19:00 Uhr
Topkulisse beim Topspiel! Die Bayernliga-Reserve des FC Sturm Hauzenberg fügte der SG Breitenberg/Sonnen die erste Saisonniederlage überhaupt zu - und 500 Zuschauer waren dabei. In einer spannenden Partie setzte sich der "kleine" Sturm am Ende mit 3:1 durch.
So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Überraschend schwer tat sich Tabellenführer Hengersberg beim Tabellenletzten in Grafling, am Ende reichte es jedoch zum nächsten Dreier. Zehntes Spiel, zehnter Sieg für den TSV, der damit nicht nur das Nonplusultra der A-Klasse Deggendorf ist, sondern ganz nebenbei bereits als Herbstmeister feststeht.
A-Klasse Hauzenberg
So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
Der VfB Passau Grubweg musste in Kropfmühl die allerersten Zähler der Saison abgeben, weil aber der erste Verfolger aus Wegscheid bei Oberdiendorf II überraschend mit 0:1 verloren hat, haben die Grubweger das erste Etappenziel in Richtung Aufstieg so gut wie erreicht: Die Herbstmeisterschaft ist ihnen nur noch theoretisch zu nehmen!
Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Osterhofen: TSV Aidenbach - DJK Neßlbach 10:1
2. A-Klasse Freyung: DJK Böhmzwiesel - SV Kumreut 1:9
3. A-Klasse Regen: SpVgg Zwieselau - SV 22 Zwiesel 0:10
Niederbayern West
Kreisklasse Landshut
So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Das gibt`s wahrlich nicht alle Tage! Tom Unholzer
hat beim 7:0-Kantersieg seines SC Buch am Erlbach in Gündlkofen gleich sechs Treffer erzielt. Ein eigener Artikel über den Sixpacker folgt auf FuPa Niederbayern!
A-Klasse Dingolfing
So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
Scheibenschießen zwischen dem FC Fortuna Dingolfing und dem VfR Moosthenning. Wie zu erwarten hatte der Tabellenletzte dem Aufstiegskandidaten nur wenig entgegenzusetzen. 3:10 lautete das Endergebnis! Eine Sternstunde seiner bisherigen fußballerischen Laufbahn erlebte dabei Florian Hochholzer
, der gleich fünf Treffer erzielen konnte. Ein Fünferpack war ihm bisher noch nie gelungen.
Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Dingolfing: FC Fortuna Dingolfing - VfR Moosthenning 3:10
2. A-Klasse Kelheim: SC Thaldorf - SG Laimerstadt 3:7
1. Kreisklasse Dingolfing: SV Mengkofen - SV Haidlfing 6:2