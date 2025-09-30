Kreis-Highlights: Der erste Herbstmeister steht schon fest

Makellos: 10 Siege aus 10 Spielen holte der TSV Hengersberg und ist damit Herbstmeister der A-Klasse Deggendorf. – Foto: Michael Birkner

Die Zeit schreitet voran, die Hinrunde in den niederbayerischen Kreis- und A-Klassen neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Die ersten Halbzeitmeister sind schon gefunden, zudem lieferten zwei Akteure denkwürdige Auftritte ab - die Kreis-Highlights vom Wochenende:

Topkulisse beim Topspiel! Die Bayernliga-Reserve des FC Sturm Hauzenberg fügte der SG Breitenberg/Sonnen die erste Saisonniederlage überhaupt zu - und 500 Zuschauer waren dabei. In einer spannenden Partie setzte sich der "kleine" Sturm am Ende mit 3:1 durch.

Überraschend schwer tat sich Tabellenführer Hengersberg beim Tabellenletzten in Grafling, am Ende reichte es jedoch zum nächsten Dreier. Zehntes Spiel, zehnter Sieg für den TSV, der damit nicht nur das Nonplusultra der A-Klasse Deggendorf ist, sondern ganz nebenbei bereits als Herbstmeister feststeht. A-Klasse Hauzenberg





Der VfB Passau Grubweg musste in Kropfmühl die allerersten Zähler der Saison abgeben, weil aber der erste Verfolger aus Wegscheid bei Oberdiendorf II überraschend mit 0:1 verloren hat, haben die Grubweger das erste Etappenziel in Richtung Aufstieg so gut wie erreicht: Die Herbstmeisterschaft ist ihnen nur noch theoretisch zu nehmen!

Die torreichsten Partien

1. A-Klasse Osterhofen: TSV Aidenbach - DJK Neßlbach 10:1

2. A-Klasse Freyung: DJK Böhmzwiesel - SV Kumreut 1:9

3. A-Klasse Regen: SpVgg Zwieselau - SV 22 Zwiesel 0:10 Niederbayern West Kreisklasse Landshut





Das gibt`s wahrlich nicht alle Tage! Das gibt`s wahrlich nicht alle Tage! Tom Unholzer hat beim 7:0-Kantersieg seines SC Buch am Erlbach in Gündlkofen gleich sechs Treffer erzielt. Ein eigener Artikel über den Sixpacker folgt auf FuPa Niederbayern! A-Klasse Dingolfing

