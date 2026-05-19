Kreis-Highlights: Denkwürdig! Sondertabelle entscheidet über Meister Das war der letzte Spieltag in den niederbayerischen Kreisklassen und A-Klassen von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Unglaublich: Der SC Bruckberg gewinnt gegen Altdorf auch das 11. Spiel in Folge und setzt sich in einem Herzschlagfinale am Ende hauchdünn durch. – Foto: Stefan Wering

Der Saison 2025/26 - mit Ausnahme der Relegation - ist am vergangenen Wochenende im niederbayerischen Amateurfußball zu Ende gegangen. Welche Teams konnten sich am letzten Spieltag noch die Meisterschaft sichern? Hier gibt`s die Übersicht:

Niederbayern Ost

Der SV Geiersthal sicherte sich mit einem 2:1-Sieg in Niederwinkling den Titel in der Kreisklasse Regen. – Foto: Thomas Gierl

Kreisklasse Regen





Die "Geier" kamen nach Niederwinkling - und das wollten 1.100 Zuschauer nicht verpassen! Der heimische FCW hätte einen Sieg gebraucht, dann wären die "Winklinger" Meister gewesen. Am Ende hatten die "Geier" aus dem Bayerwald aber die besseren Nerven, siegten durch einen Treffer in der Nachspielzeit von Michael Kilger mit 2:1 und setzten sich die Krone auf. Unglaublich bitter für Niederwinkling: Der FCW purzelte durch die Niederlage in der unfassbar engen Kreisklasse Regen sogar noch auf den vierten Tabellenplatz und darf nicht einmal das Trostpflaster Relegation mitnehmen! Die sicherte sich nämlich auf den letzten Metern der SV Habischried.

Freude pur in Alkofen: Mit einem 5:3 im entscheidenden Spiel gegen Beutelsbach hat sich der FCA den Titel in der A-Klasse Osterhofen gesichert. – Foto: Mike Sigl





A-Klasse Osterhofen





Die Konstellation war genial: Zweiter gegen Erster am letzten Spieltag - das Duell um den Titel! Knapp 1.000 Zuschauer sorgten für einen überragenden Rahmen und bekamen ein Spektakel geboten. Alkofen behielt in einem wahren Schlagabtausch mit 5:3 die Oberhand, stieß die Gäste aus Beutelsbach damit noch vom Thron und durfte den Titel feiern.

Das "Wolfauslassen" lässt grüßen: Zum Meistertitel gab`s für den SV 22 Zwiesel ordentlich Glockengeläut. – Foto: Andreas Schmid

A-Klasse Regen





Ganz kurz flatterten noch am Anfang die Nerven beim SV 22 Zwiesel, am Ende war`s aber dann doch souverän. Mit dem 4:1 in Spiegelau haben sich die Glasstädter den Titel in der A-Klasse Regen gesichert. Die SpVgg Schweinhütt hat hingegen sogar noch den Relegationsplatz verspielt durch eine 3:4-Heimniederlage gegen Brandten, weshalb der SV Riedlhütte (4:0 beim SC Zwiesel II) nun um den Aufstieg spielen darf. Ganz kurz flatterten noch am Anfang die Nerven beim SV 22 Zwiesel, am Ende war`s aber dann doch souverän. Mit dem 4:1 in Spiegelau haben sich die Glasstädter den Titel in der A-Klasse Regen gesichert. Die SpVgg Schweinhütt hat hingegen sogar noch den Relegationsplatz verspielt durch eine 3:4-Heimniederlage gegen Brandten, weshalb der SV Riedlhütte (4:0 beim SC Zwiesel II) nun um den Aufstieg spielen darf.

Am Ende reichte es für den TSV Bodenmais nicht ganz für den Titel. Die "Bergknappen" dürfen nun aber immerhin Relegation spielen. – Foto: Sameh Hmaissi

A-Klasse Viechtach





Die DJK Rattenberg musste ihre Hausaufgaben gegen den SV Gotteszell erledigen und darauf hoffen, dass der TSV Bodenmais zuhause nicht das Topspiel gegen die SG Neukirchen/Elisabethszell gewinnen würde - und genau so ist es gekommen! Rattenberg gewann mit 3:0 und Bodenmais und die SG Neukirchen/Elisabethszell stibitzen sich beim 1:1 gegenseitig die Punkte. Rattenberg ist damit Meister, die Bergknappen aus "Bomoas" wurden am letzten Spieltag noch abgefangen, dürfen aber zumindest in die Relegation. Der SG Neukirchen/Elisabethszell bleibt nur die Hoffnung auf die kommende Spielzeit... Die DJK Rattenberg musste ihre Hausaufgaben gegen den SV Gotteszell erledigen und darauf hoffen, dass der TSV Bodenmais zuhause nicht das Topspiel gegen die SG Neukirchen/Elisabethszell gewinnen würde - und genau so ist es gekommen! Rattenberg gewann mit 3:0 und Bodenmais und die SG Neukirchen/Elisabethszell stibitzen sich beim 1:1 gegenseitig die Punkte. Rattenberg ist damit Meister, die Bergknappen aus "Bomoas" wurden am letzten Spieltag noch abgefangen, dürfen aber zumindest in die Relegation. Der SG Neukirchen/Elisabethszell bleibt nur die Hoffnung auf die kommende Spielzeit... Niederbayern West Kein Halten gab`s mehr in Bruckberg nach dem dramatischen Herzschlagfinale. – Foto: Reimund Neumaier A-Klasse Landshut





So ein Saisonfinish gibt`s wahrlich auch nicht alle Tage! Schon vor dem letzten Spieltag meinte Spielleiter Ernst Hemmann feixend: "Ich glaube, das gab`s noch nie." Und tatsächlich, es trat die Konstellation ein, dass am Ende gleich drei Teams exakt die gleiche Punktzahl hatten, nämlich 48. Eine Sondertabelle musste angefertigt werden, um den Meister zu bestimmen. Und wie sollte es anders sein: Auch da war`s extrem eng. Letztlich gab ein einziges Tor den Ausschlag zugunsten des SC Bruckberg. Mehr zu dem Thema gibt`s am Mittwoch in einem ausführlichen Extraartikel! So ein Saisonfinish gibt`s wahrlich auch nicht alle Tage! Schon vor dem letzten Spieltag meinte Spielleiter Ernst Hemmann feixend: "Ich glaube, das gab`s noch nie." Und tatsächlich, es trat die Konstellation ein, dass am Ende gleich drei Teams exakt die gleiche Punktzahl hatten, nämlich 48. Eine Sondertabelle musste angefertigt werden, um den Meister zu bestimmen. Und wie sollte es anders sein: Auch da war`s extrem eng. Letztlich gab ein einziges Tor den Ausschlag zugunsten des SC Bruckberg. Mehr zu dem Thema gibt`s am Mittwoch in einem ausführlichen Extraartikel! A-Klasse Pfarrkirchen





Es wäre schon eine große Überraschung gewesen, doch das ließ sich die TSG Postmünster nicht mehr nehmen: Durch einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen Dietersburg krönte sich Postmünster zum Meister. Hauchdünn am Ende: Denn nach 22 Spieltag und Punktgleichheit gab der gewonnene direkte Vergleich den Ausschlag gegenüber dem Kontrahenten DJK-SV Taubenbach.