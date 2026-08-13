Kreis-Highlights: Bier-Frust, Elfer-Wahnsinn und VIP-Lounge

– Foto: René Diebel

📸 Habt ihr Bilder vom Spiel? Schickt sie mir gerne, dann bekommt euer Verein nicht nur Tore, sondern auch die passende Bühne.

Der Ball rollt wieder auf den Plätzen im Emsland und damit gibt es auch jede Menge Geschichten zu erzählen. Tore satt, Überraschungen, kuriose Szenen und besondere Momente abseits des Rasens: Ich habe für euch wieder einige Highlights des Spieltags herausgepickt. Das sind die Kreis-Highlights!

Wie Dennis Koop im Liveticker passend festhielt: Was in der vergangenen Saison noch das letzte Spiel war, war diesmal direkt das erste. Wesuwe und Sögel trennten sich zum Auftakt 1:1. Henk-Darwin Gröninger brachte die Hausherren bereits nach zwei Minuten in Führung, David Kamlage glich nach 63 Minuten aus. Und ob die gut besuchte VIP-Lounge nun wegen des Spiels oder der Sonnenfinsternis so voll war? Das bleibt wohl ungeklärt. ➡️ Zur Galerie 📸

– Foto: René Diebel

Zwei Elfmeter verschossen und trotzdem das Spiel gedreht Gestern, 19:30 Uhr BV Clusorth-Bramhar BV Clusorth SV Dohren Dohren 3 2 Abpfiff Was für ein wilder Saisonauftakt! Der BV Clusorth-Bramhar setzte sich trotz zweier verschossener Elfmeter mit 3:2 gegen den SV Dohren durch. Hendrik Frese brachte die Gäste per Traumfreistoß in Führung, Jonas Griep glich aus. Nachdem Enno Wöste auch den zweiten BVC-Elfmeter parierte, traf Luca Jansen sogar zum 2:1 für Dohren (80.). Doch dann folgte die späte Wende: Max Stüwe glich in der 89. Minute aus, ehe Griep in der Nachspielzeit den 3:2-Sieg perfekt machte. Kreisliga-Kompass: Die Vorschau zum 2. Spieltag

Schäfer wird in der 90. Minute zum Elfmeterhelden Gestern, 19:30 Uhr SV Germania Twist Germ.Twist SV Lengerich-Handrup Leng-Hand 0 0 Abpfiff Keine Tore, aber dafür ein echtes Drama zum Schluss: Germania Twist und Lengerich-Handrup trennten sich 0:0. In der 90. Minute hatte Harry Kuhn vom Punkt die große Chance auf den Twister Sieg, doch Lengerichs Keeper Simon Schäfer parierte den Foulelfmeter und rettete seiner Mannschaft damit einen Punkt.

Thuine schüttelt Pokal-Aus ab Gestern, 19:30 Uhr SV Concordia Langen 1964 Con. Langen SV Germania Thuine SV Germania Thuine 0 1 Abpfiff Nach dem Pokal-Aus gegen Grenzland Twist ist Germania Thuine erfolgreich in die neue Saison gestartet. Shero Al Dikan erzielte bereits in der 13. Minute das Tor des Tages zum 1:0 bei Concordia Langen. Und wenn es sportlich schon wenig zu berichten gab, lieferte der Liveticker immerhin ein wichtiges Urteil: Warsteiner eher schwierig, Bratwurst dafür lecker.

Sechs Tore und ein Liveticker mit ganz viel Liebe Gestern, 19:00 Uhr SV Eiche Wehm Wehm SV Frisia Vrees Vrees 3 3 Abpfiff Beim 3:3 zwischen Eiche Wehm und Frisia Vrees war einiges geboten. Vrees drehte Wehms Führung zunächst, doch die Gastgeber kamen zweimal zurück. Jannik Hoormann sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute für den späten 3:3-Endstand. Fast genauso unterhaltsam wie die Partie: der mit reichlich Herzblut, „HOSSA“, „Strahlheinz“ und der nötigen Portion Humor verfasste Liveticker von Andre Thomes. Danke für diesen Einsatz!

– Foto: Florian Egbers

Auch die Frauen sind wieder am Ball und die Kamera gleich mit So., 09.08.2026, 12:00 Uhr SG Georgsdorf / SV Esche / Veldhausen SG Georgsdorf II SG Breddenberg / Börger / SV Werpeloh SG Breddenberg 0 3 Auch bei den Frauen rollt der Ball wieder im Spielbetrieb. Die SG Breddenberg/Börger/Werpeloh startete mit einem 3:0 bei der SG Georgsdorf/Esche/Veldhausen II. Sarah Schmits, Romy Rolfes und Hanna Lückenjans sorgten für die Treffer. Mit der Kamera dabei war Florian Egbers, der die Partie in Bildern festhielt. Und warum das Ganze eigentlich „Kreisliga“ heißt, obwohl hier die Grafschaft Bentheim auf das Emsland trifft? Bleibt für mich vorerst ein kleines Rätsel.

Hülsen-Westerloh dreht frühen Rückstand und rettet den Sieg So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SG Fehndorf / Hebelermeer SG Fehndorf SpVgg Hülsen-Westerloh SpVgg Hülsen 2 3 Abpfiff Die SG Fehndorf ging durch David Krüssel früh in Führung (10.), doch Hülsen-Westerloh drehte die Partie durch Tim Kreuznacht (15.), Jannis Meyer (20.) und Christoph Buschen (57.) auf 3:1. In einer hitzigen Schlussphase sahen beide Mannschaften Rot beziehungsweise Gelb-Rot. Ben Otten brachte Fehndorf in der 88. Minute noch auf 2:3 heran, doch die SpVgg rettete den Auswärtssieg über die Zeit.

So lebt man Amateurfußball: Jansen tickert einfach weiter So., 09.08.2026, 13:00 Uhr SV Esterwegen Esterwegen II DJK Grün-Weiß Spahnharrenstätte GW Spah. II 3 0 Abpfiff Nachdem die Partie der ersten Mannschaft des SV Esterwegen gegen den Haselünner SV kurzfristig ausfiel, war für Simon Jansen noch lange nicht Feierabend: Kurzerhand übernahm er den Liveticker der Zweiten gegen Spahnharrenstätte II. Und die lieferte beim 3:0 direkt passend ab. Erwin Holm traf doppelt (22./41.), Moritz Lindemann setzte den Schlusspunkt (59.). So lebt man Amateurfußball!

Lonnemann braucht nur zehn Minuten für den Dreierpack