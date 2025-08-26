Kreis-Highlights: Aus 0:4 mach 7:5 - Riedlhüttes Comeback des Jahres

Jonas Weny und der SV Riedlhütte lieferten ein denkwürdiges Spektakel ab. – Foto: Helmut Weiderer

Voll auf ihre Kosten kamen am Wochenende wieder die Fußballfreunde in den niederbayerischen Kreis- und A-Klassen. Irre Partien, Tore satt - wir haben für euch wieder einige Highlights herausgefiltert.

Niederbayern Ost Kreisklasse Deggendorf





Was wird sich wohl Klaus Augenthaler gedacht haben, als er am Samstag seine Erben beim FC Vilshofen unter die Lupe genommen hat? Der Weltmeister von 1990 war höchstpersönlich zu Gast beim "Volksfest-Heimspiel" des FCV und sah eine wenig prickelnde 0:1-Heimniederlage gegen die Zweitvertretung des FC Künzing. Vilshofen hat weiterhin auch in der Kreisklasse große Probleme...

Hoher Besuch: 1990er Weltmeister Klaus Augenthaler (Mitte) schaute mal wieder beim FC Vilshofen vorbei - und sah eine 0:1-Heimniederlage gegen den FC Künzing II... – Foto: Mike Sigl

Kreisklasse Straubing





Scheibenschießen in Motzing! 6:4 setzte sich der Aufsteiger aus Irlbach nach sehr kurzweiligen 90 Minuten am Ende durch. Überhaupt: Der Neuling ist einer absolute Bereicherung für die Kreisklasse Straubing. Torverhältnis nach fünf Spielen: 13:14 - macht im Schnitt gut fünf Treffer pro Partie. Da kann sich der neutrale Zuschauer wahrlich nicht beschweren.

A-Klasse Regen





Man muss kein großer Prophet sein: Das war wohl schon das Spiel der Saison in der A-Klasse Regen. Was für eine Partie! Der SV Riedlhütte war zunächst komplett von der Rolle. Physisch anwesend, aber geistig nicht, oder wie auch immer - 0:4 hieß es nach einer Viertelstunde! Das wäre an und für sich schon denkwürdig gewesen, doch was folgte, darf in keinem Saison-Rückblick fehlen. Die Hausherren waren nach dem schier aussichtslosen Rückstand plötzlich zur Stelle, als wäre nie etwas gewesen. Binnen 20 Minuten glich Riedlhütte aus und krönte damit eine völlig verrückte erste Halbzeit. Im zweiten Abschnitt war`s ein offener Schlagabtausch - mit dem besseren Ende für Riedlhütte. Von dieser Aufholjagd werden sie unterm Rachel noch lange erzählen... A-Klasse Grafenau





450 Zuschauer wollten sich das Gemeindederby nicht entgehen lassen - und sahen eine höchst einseitige Angelegenheit. Mit 6:0 schickten die Poppenberger den Lokalrivalen wieder heim. Uiuiui... Die torreichsten Spiele

1. A-Klasse Osterhofen: FC Alkofen - DJK-FC Neustift 13:0

A-Klasse Regen: SV Riedlhütte - SG Untermitterdorf/ 7:5

3. A-Regen: SpVgg Schweinhütt - SpVgg Zwieselau 10:0



Niederbayern West

Das musste jetzt mal raus: Karlheinz Winklbauer und sein Freudenschrei. Der Amshamer Kapitän durfte nach vier Auftaktpleiten den ersten Sieg bejubeln - und wie: 6:0! – Foto: Andreas Santner

Kreisklasse Pfarrkirchen





Holla, Aufstand der bisher punktlosen Aufsteiger in der Kreisklasse Pfarrkirchen! Ist damit der Knoten geplatzt bei den Neulingen? Die SG Triftern und der FC Amsham sahen bislang wenig Land, doch am vergangenen Samstag klappte plötzlich alles. Die SG Triftern/Anzenkirchen feierte dank einer fulmninanten Schlussphase einen 7:2-Kantersieg gegen die SpVgg Haberskirchen.







Der FC Amsham überfuhr dank eines furiosen Blitzstarts zuhause die SG Johannesbrunn-Binabiburg II mit 6:0. Umso bemerkenswerter, da beiden Teams zusammen bis dato nur ganze drei Treffer gelungen waren. Die Ketchupflasche lässt grüßen: Erst kommt nix, und dann alles auf einmal... A-Klasse Dingolfing


