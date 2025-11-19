Kreis-Highlights: Abschied - & Vorfreude auf megaspannende Titelrennen

Nochmals vor toller Kulisse lieferten sich die SpVgg Patersdorf (rote Trikots) und der SV Kirchberg einen intensiven Schlagabtausch. – Foto: Thomas Gierl

Die Kreisklassen im Westen haben am vergangenen Wochenende ihren letzten Spieltag absolviert vor der Winterpause, im Osten waren ohnehin nur noch einige Nachholspiele angesetzt. Bis auf ganz wenige Ausnahmen herrscht nun fußballerische Ruhe in den Kreisen. Abschied nehmen heißt es deshalb für einige Monate...

Gleichzeitig ist da aber aber auch schon Vorfreude zu spüren auf unglaublich spannende Entscheidungen im Frühjahr!

Niederbayern West Kreisklasse Dingolfing





Unglaubliche Spannug weiterhin in der Kreisklasse Dingolfing! Das Derby zwischen Laberweinting und Pfaffenberg wollten 250 Zuschauer sehen, am Ende trennten sich die beiden Lokalrivalen mit 1:1. Weil sich die SpVgg Niederaichbach in Oberpöring mit einem 0:0 zufriedengeben musste, hat nun der SV Haidlfing die Tabellenspitze übernommen. Der SVH könnte aber auf den letzten Drücker 2025 ausgerechnet noch vom Erzrivalen FC Wallersdorf abgefangen und um die Wintermeisterschaft gebracht werden. Die Wallersdorfer bestreiten am kommenden Wochenende zuhause noch das Nachholspiel gegen den FC Ottering - sofern denn die Partie aufgrund der frühwinterlichen Witterung noch über die Bühne gehen kann...

Kreisklasse Kelheim





Was für ein Derbytriumph für den TSV Sandelzhausen! Vor 300 Zuchauern lieferten die Hausherren eine Machtdemonstration ab und demütigten den Lokalrivalen vom FC Mainburg mit 7:2. Damit revanchierte sich der TSV auch äußerst erfolgreich für die 1:3-Hinspielpleite. Die torreichsten Partien

1. Kreisklasse Kelheim: TSV Sandelzhausen - FC Mainburg 7:2

2. Kreisklasse Kelheim: SpVgg Weltenburg - SV Puttenhausen 0:7

3. Kreisklasse Pfarrkirchen: FC Julbach-Kirchdorf - TSV-FC Arnstorf 1:5

Niederbayern Ost Kreisklasse Deggendorf





Der FC Künzing II hat seine Nachholpartie souverän mit 4:1 gegen den SV Schwanenkirchen gewonnen und damit das Titelrennen in der Kreisklasse Deggendorf so richtig spannend gemacht. Fürs Frühjahr zeichnet sich ein Dreikampf um die Meisterschaft zwischen Aholming, der SG Thurmannsbang und Künzing II ab. Kreisklasse Passau/Freyung





Nichts anbrennen ließ der FC Sturm Hauzenberg im Nachholspiel beim Tabellenletzten in Haus. Mit 7:0 überrollte die Bayernliga-Reserve das Schlusslicht. Der "kleine" Sturm geht damit auf Tabellenplatz zwei in die Winterpause. Der Titel scheint der SG Breitenberg/Sonnen bei elf Zählern Vorsprung an der Spitze kaum noch zu nehmen zu sein. Das Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz dürfte dafür umso spannender werden. Hauzenberg II, der FC Dreisessel und Neukirchen sind nur durch einen Punkt getrennt. Auch die DJK Schönbrunn liegt mit nur drei Zählern Rückstand in Lauerstellung. Kreisklasse Regen





Toller Schlagabtausch vor 270 Zuschauern! Die SpVgg Patersdorf ringt Tabellenführer Kirchberg mit 4:2 nieder. Damit haben es die Gäste verpasst, den Deckel draufzumachen auf die Wintermeisterschaft. Die Kirchberger könnten nämlich am kommenden Wochenende entweder noch vom SV Geiersthal oder vom SV Schwarzach abgefangen werden. Die beiden treffen im Nachholspiel und Direktduell aufeinander. Ob allerdings aufgrund der zu erwartenden winterlichen Witterung in Geiersthal am Sonntag noch gespielt werden kann, das darf bezweifelt werden...

Toller Schlagabtausch vor 270 Zuschauern! Die SpVgg Patersdorf ringt Tabellenführer Kirchberg mit 4:2 nieder. Damit haben es die Gäste verpasst, den Deckel draufzumachen auf die Wintermeisterschaft. Die Kirchberger könnten nämlich am kommenden Wochenende entweder noch vom SV Geiersthal oder vom SV Schwarzach abgefangen werden. Die beiden treffen im Nachholspiel und Direktduell aufeinander. Ob allerdings aufgrund der zu erwartenden winterlichen Witterung in Geiersthal am Sonntag noch gespielt werden kann, das darf bezweifelt werden...

Wie dem auch sei, die Freunde der KK Regen dürfen sich schon jetzt auf ein megaspannendes Titelrennen im Frühjahr freuen. Kreisklasse Straubing





Überraschung zum Schluss! Der SV Konzell hat dem SV Prackenbach die Wintermeisterschaft vermasselt. Mit einem Auswärtssieg hätten sich die Mannen aus dem Landkreis Regen auf den Platz an der Sonne gehievt, doch die Konzeller setzten sich mit 4:2 durch. Irre: Die ersten neun Teams der Tabelle sind somit nur durch sieben Zähler getrennt... A-Klasse Pocking


