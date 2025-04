Kreis-Highlights: A-Klassenpartien als Zuschauermagneten

Jubel beim FC Aldersbach nach dem Derbydreier vor 330 Zuschauern in Aidenbach. – Foto: Horst Wagner

Im unteren Kreisbereich hat`s richtig gescheppert am Wochenende: In den A-Klassen und Kreisklassen strömten die Zuschauer in Scharen an die Sportplätze. Wir haben für euch wieder eine Highlights herausgesucht:

Niederbayern Ost Kreisklasse Deggendorf





350 Zuschauer sorgten für eine tolle Derbykulisse in Niederwinkling. Mit dem 2:2 dürften die Hausherren deutlich besser leben können. Die Poschinger kommen im Tabellenkeller nicht richtig vom Fleck und verharren auf einem Abstiegsplatz.

A-Klasse Pocking





Selbst mancher Viertligist hätte sich am Wochenende über diese Kulisse gefreut: Fast schon unglaubliche 536 Zuschauer wollten das Topspiel der A-Klasse Pocking zwischen dem SV Tettenweis und dem RSV Kirchham sehen. Sehr lobenswert: Neben dem sportlich reizvollen Vergleich lockten auch diverse Aktionen der Jugendabteilung der Hausherren zahlreiche Interessierte an. Am Ende ein rundum gelungener Tag für die Tettenweiser - samt 4:1-Heimsieg.



A-Klasse Vilshofen





Spitzenspiel und Derby zwischen dem TSV Aidenbach und dem FC Aldersbach - das ließen sich 330 Fans nicht entgehen! Hitzig ging`s zur Sache. Negativer Höhepunkt rund zehn Minuten vor dem Ende: Schiedsrichter Xaver Scheungrab zückte binnen 60 Sekunden gleich dreimal (!) Rot. Einmal wegen grobem Foulspiels, zweimal wegen Tätlichkeiten. Zum Schluss jubelten die Gäste über einen 3:0-Auswärtssieg. A-Klasse Passau





Hochspannung in der A-Klasse Passau! Im Spitzenspiel setzte sich die DJK Jägerwirth vor 280 Zuschauern deutlich mit 4:1 gegen den bisherigen Tabellenführer SG Neuhaus/Sulzbach durch. Fest steht: Die Fans dürfen sich auf ein Herzschlafinale im Titelrennen freuen, denn die Konstallation könnte kaum reizvoller sein: Die ersten vier Teams der Tabelle trennt lediglich ein einziger Zähler!

Die torreichsten Partien

1. A-Klasse Vilshofen: FC Tiefenbach DJK II - SG Nammering 0:9

2. A-Klasse Freyung: SV Haus i.W. - SC Herzogsreut 5:3

3. A-Klasse Vilshofen: DJK-FC Neustift - DJK Haselbach 1:6



Niederbayern West Kreisklasse Kelheim





Einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt konnte der FC Mainburg einfahren - umso süßer, wenn es sich dabei um einen Derbysieg handelt! Gegen den Lokalrivalen aus dem Stadtteil Puttenhausen gab`s vor 200 Zuschauern einen 2:0-Heimsieg. A-Klasse Dingolfing