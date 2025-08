Ungläubiges Staunen bei der DJK Schönbrunn: Die "Lusenkicker" haben einen 3:1-Rückstand noch in einen fulminanten 6:3- Auswärtssieg gedreht. Überhaupt war in der Kreisklasse Passau/Freyung Spektakel angesagt. – Foto: Peter Solek

Kreis-Highlights: 49 Tore - Tag der offenen Tür in der KK Passau/FRG Was war am vergangenen Wochenende in den Kreis- und A-Klassen los?

Ein wenig sommerliches Wochenende liegt hinter Niederbayern. Kräftige Schauer und Gewitter ließen die ein oder andere Partie in den Kreis- und A-Klassen wortwörtlich ins Wasser fallen. Nichtsdestotrotz war dennoch einiges geboten. Wir haben für euch wieder einige Highlights herausgesucht:

Niederbayern Ost Kreisklasse Freyung

Am Freitagabend ging`s mit dem 6:3-Auswärtssieg der "Lusenkicker" in Preming schon wild los - ein Vorgeschmack auf einen Spieltag, an dem es Tore nur so hageln sollte. 9:2, 7:0 oder 5:2 - insgesamt schlug es in den sieben Partien rekordverdächtige 49 Mal ein. Von der Tabellenspitze grüßt die SG Breitenberg/Sonnen, die nach zwei Partien bereits 17 Treffer auf dem Konto hat. So darf`s aus Sicht der neutralen Fußballfreunde gerne weitergehen....

>>>Hier gibt`s den torreichen 2. Spieltag in der Kreisklasse Passau/Freyung in der Übersicht!

Kreisklasse Deggendorf





Trotz des trüben Regenwetters wollten sich immerhin 350 Zuschauer das Derby zwischen dem TSV Aholming und dem SV Buchhofen zu Gemüte führen. Und die Besucher sahen eine recht eindeutige Geschichte. Die Gäste aus Buchhofen waren zwar bemüht, aber die Aholminger zeigten von vorne bis hinten eine runde Vorstellung - vorne die Dinger gemacht, hinten wenig bis nichts zugelassen. Ein nahezu perfektes Derby aus TSV-Sicht... A-Klasse Viechtach





Die neu gegründete SG Neukirchen/Elisabethszell pflügt zu Beginn wie eine Dampfwalze durch die A-Klasse Viechtach. Nach dem 7:2 zum Auftakt gegen Kollnburg folgte nun gar noch eine Steigerung und ein 10:1-Auswärtskantersieg bei der SpVgg Teisnach. In toller Frühform präsentiert sich dabei vor allem Felix Hornberger . Der spielende Co-Trainer traf in Teisnach gleich fünfmal. Bereits zum Auftakt hatte er dreimal eingenetzt. Macht acht Treffer nach zwei Spielen. Was ne Quote!

Die torreichsten Partien

1. Kreisklasse PA/FRG: FC Sturm Hauzenberg II - SG Altreichenau/Hintereben 9:2

2. A-Klasse Viechtach: SpVgg Teisnach - SG Neukirchen/Elisabethszell 1:10

3. Kreisklasse Pocking: DJK Vornbach II - TSV Kößlarn 5:4 Niederbayern West Kreisklasse Dingolfing





Die Partie in Hainsbach hätte mehr als 80 Zuschauer verdient gehabt, hatte sie doch alles, was das Fußballherz höherschlagen lässt: Neun Tore und Spannung pur. Das bessere Ende hatten die Gäste aus Oberpöring für sich - dank Daniel Heigl , der einen Viererpack zum 5:4-Sieg beisteuerte. Nach zwei Abstiegen in Folge scheint der FCO in der Kreisklasse wieder auf die Beine zu kommen... Kreisklasse Landshut





Was für eine irre Partie! Die Gäste aus Vislern lieferten in den ersten 40 Minuten ein fast perfektes Auswärtsspiel ab, führten 4:1 - und verspielten tatsächlich am Ende doch alles. Kronwinkl bewies eine Megamoral und siegte in einer denkwürdigen Partie mit 5:4. A-Klasse Pfarrkirchen