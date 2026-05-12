 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Kreis-Highlights: 10 x Meisterparty & sogar eine Doublesieger-Sause

Das war am Wochenende in den niederbayerischen Kreis- und A-Klassen los

von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Doublesieger SG Breitenberg/Sonnen - nach dem Pokalsieg im Kreis Ost ist auch die Meisterschaft in der Kreisklasse Passau/Freyung unter Dach und Fach.
Doublesieger SG Breitenberg/Sonnen - nach dem Pokalsieg im Kreis Ost ist auch die Meisterschaft in der Kreisklasse Passau/Freyung unter Dach und Fach. – Foto: Karl-Heinz Hönl

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KK Passau / Freyung
KK Pocking
AK Passau
AK Pocking
AK Viechtach

Vorlestzter Spieltag im niederbayerischen Amateurbereich und es gibt zahlreiche neue Meister! Wir haben den Überblick für euch:

Niederbayern Ost

Kreisklasse Deggendorf

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SG Thurmansb. / Saldenburg
SG Thurmansb. / SaldenburgSG Thurmansb.
SV Schwanenkirchen
SV SchwanenkirchenSchwanenk.
1
0

Am Ende war durchaus nochmal ein wenig Zittern angesagt, doch dann war`s vollbracht für die SG Thurmannsbang/Saldenburg. Ein 1:0-Heimsieg gegen den SV Schwanenkirchen reichte zum Titelgewinn - und 400 Zuschauer feierten mit! So schön kann Fußball sein...

Die Meisterparty der SG Thurmannsbang/Saldenburg.
Die Meisterparty der SG Thurmannsbang/Saldenburg. – Foto: Werner Grübl

Kreisklasse Passau/Freyung

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SG Preming
SG PremingPreming
SG Breitenberg / Sonnen
SG Breitenberg / SonnenSG Breitenberg / Sonnen
0
1

Was für eine Spielzeit für die SG Breitenberg/Sonnen! Nach dem Pokalsieg am Maifeiertag gegen den SV Haibach hat die Spielgemeinschaft nun auch die Meisterschaft eingefahren. Doublesieger SG Breitenberg/Sonnen! Da gibt`s also einiges zu feiern in den kommenden Tagen und Wochen...

Kreisklasse Pocking

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach II
SV Haarbach
SV HaarbachHaarbach
3
3
Abpfiff

Die DJK Vornbach II ist Meister und steigt in die Kreisliga auf! Zwar verpasste es die Landesliga-Reserve schon am Samstag den Sack zuzumachen und kam zuhause gegen den SV Haarbach nicht über ein 3:3 hinaus. Weil aber Verfolger Aunkirchen tags darauf am Sonntag ebenfalls nur zu einem 2:2 kam, durften die Vornbacher die Meisterschaft auf der Couch feiern!

Meister der Kreisklasse Straubing: Der SV Prackenbach.
Meister der Kreisklasse Straubing: Der SV Prackenbach. – Foto: Thomas Gierl

Kreisklasse Straubing

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Prackenbach
SV PrackenbachPrackenbach
SV Motzing
SV MotzingMotzing
5
0

Der Ausflug in ungewohnte Gefilde hat sich für den SV Prackenbach gelohnt. Die Bayerwädler setzten sich am vorletzten Spieltag souverän mit 5:0 gegen den SV Motzing durch und gewinnen damit die Straubinger-Kreisklassenstaffel.

Der TV Freyung feiert den Meistertitel in der A-Klasse Freyung.
Der TV Freyung feiert den Meistertitel in der A-Klasse Freyung. – Foto: www.sp4ort.de

A-Klasse Freyung

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
SV Kumreut
SV KumreutKumreut
TV Freyung
TV FreyungFreyung
1
1

Ist die Talsohle durchschritten und geht`s jetzt wieder aufwärts? Der TV Freyung, einst Bezirksoberligist und Traditionsverein im Bayerischen Wald, hat entbehrungsreiche Jahre hinter sich. Negativer Höhepunkt: Der Sturz in die letzte Spielklasse. Diesen Makel hat der TVF aber nun wieder repariert und kehrt als Meister zumindest wieder in die Kreisklasse zurück.

A-Klasse Passau

So., 10.05.2026, 13:30 Uhr
SG Schalding / Hacklberg
SG Schalding / HacklbergSG Schalding / Hacklberg III
DJK-SV Kirchberg v.W.
DJK-SV Kirchberg v.W.Kirchberg
0
3
+Video

Letztlich hochsouverän ist die DJK-SV Kirchberg zum Titel marschiert. Der 3:0-Auswärtserfolg bei der SG Schalding/Hacklberg III war nun das i-Tüpffelchen auf eine grandiose Saison.

Pure Freude in Außernzell: Der BC ist Meister der A-Klasse Grafenau.
Pure Freude in Außernzell: Der BC ist Meister der A-Klasse Grafenau. – Foto: Bernardo Picture

A-Klasse Grafenau

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
BC Außernzell
BC AußernzellAußernzell
1. FC Poppenberg
1. FC PoppenbergPoppenberg
2
1

Der BC Außernzell hat vor gut 350 Zuschauern und leichter Anfangsnervosität doch noch rechtzeitig die Kurve bekommen, den FC Poppenberg knapp mit 2:1 besiegt und sich damit zum Champion der A-Klasse Grafenau gemacht.

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Hauzenberg: VfB Passau Grubweg - FC Obernzell-Erlau II 11:0
2. A-Klasse Passau: FC Ruderting - DJK Eintracht Passau 7:3
3. A-Klasse Freyung: TSV Ringelai - SV Perlesreut II 9:0

Niederbayern West

Kreisklasse Landshut

Sa., 09.05.2026, 16:00 Uhr
TSV 68 Baierbach
TSV 68 BaierbachBaierbach
TSV Vilslern
TSV VilslernVilslern
4
1
Abpfiff

Der TSV Baierbach hat`s geschafft! Durch einen 4:1-Heimsieg im Derby gegen den TSV Vilslern vor 350 Zuschauern wurde die Meisterschaft und der Aufstieg in die Kreisliga perfektgemacht.

Meister der A-Klasse Landau: Der FC Mariakirchen.
Meister der A-Klasse Landau: Der FC Mariakirchen. – Foto: Alfred Brumbauer

A-Klasse Landau

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
FC Mariakirchen
FC MariakirchenMariakirchen
FC Zeholfing
FC ZeholfingZeholfing
8
1

Die letzten Zweifel am Titelgewinn hat der FC Mariakirchen mit einem ungefährdeten 8:1-Heimsieg gegen den FC Zeholfing ausgeräumt! Glückwunsch zum Aufstieg in die Kreisklasse.

A-Klasse Gangkofen

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
ESV Mitterskirchen
ESV MitterskirchenMitterskirch
TV Geisenhausen
TV GeisenhausenGeisenhausen II
1
4
Abpfiff

Gratulation an den TV Geisenhausen II! Durch den 4:1-Sieg in Mitterskirchen ist die Bezirksliga-Reserve nicht mehr von Platz eins zu verdrängen und darf die Meisterschaft feiern.

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Dingolfing: TSV Marklkofen - SG Türk Dingolfing 6:7
2. A-Klasse Landau: FC Mariakirchen - FC Zeholfing 8:1