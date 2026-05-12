Kreis-Highlights: 10 x Meisterparty & sogar eine Doublesieger-Sause Das war am Wochenende in den niederbayerischen Kreis- und A-Klassen los von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Doublesieger SG Breitenberg/Sonnen - nach dem Pokalsieg im Kreis Ost ist auch die Meisterschaft in der Kreisklasse Passau/Freyung unter Dach und Fach. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Vorlestzter Spieltag im niederbayerischen Amateurbereich und es gibt zahlreiche neue Meister! Wir haben den Überblick für euch:

Niederbayern Ost Kreisklasse Deggendorf





Am Ende war durchaus nochmal ein wenig Zittern angesagt, doch dann war`s vollbracht für die SG Thurmannsbang/Saldenburg. Ein 1:0-Heimsieg gegen den SV Schwanenkirchen reichte zum Titelgewinn - und 400 Zuschauer feierten mit! So schön kann Fußball sein... Am Ende war durchaus nochmal ein wenig Zittern angesagt, doch dann war`s vollbracht für die SG Thurmannsbang/Saldenburg. Ein 1:0-Heimsieg gegen den SV Schwanenkirchen reichte zum Titelgewinn - und 400 Zuschauer feierten mit! So schön kann Fußball sein...

Die Meisterparty der SG Thurmannsbang/Saldenburg. – Foto: Werner Grübl

Kreisklasse Passau/Freyung





Was für eine Spielzeit für die SG Breitenberg/Sonnen! Nach dem Pokalsieg am Maifeiertag gegen den SV Haibach hat die Spielgemeinschaft nun auch die Meisterschaft eingefahren. Doublesieger SG Breitenberg/Sonnen! Da gibt`s also einiges zu feiern in den kommenden Tagen und Wochen... Was für eine Spielzeit für die SG Breitenberg/Sonnen! Nach dem Pokalsieg am Maifeiertag gegen den SV Haibach hat die Spielgemeinschaft nun auch die Meisterschaft eingefahren. Doublesieger SG Breitenberg/Sonnen! Da gibt`s also einiges zu feiern in den kommenden Tagen und Wochen... Kreisklasse Pocking





Die DJK Vornbach II ist Meister und steigt in die Kreisliga auf! Zwar verpasste es die Landesliga-Reserve schon am Samstag den Sack zuzumachen und kam zuhause gegen den SV Haarbach nicht über ein 3:3 hinaus. Weil aber Verfolger Aunkirchen tags darauf am Sonntag ebenfalls nur zu einem 2:2 kam, durften die Vornbacher die Meisterschaft auf der Couch feiern!

Meister der Kreisklasse Straubing: Der SV Prackenbach. – Foto: Thomas Gierl

Kreisklasse Straubing





Der Ausflug in ungewohnte Gefilde hat sich für den SV Prackenbach gelohnt. Die Bayerwädler setzten sich am vorletzten Spieltag souverän mit 5:0 gegen den SV Motzing durch und gewinnen damit die Straubinger-Kreisklassenstaffel. Der Ausflug in ungewohnte Gefilde hat sich für den SV Prackenbach gelohnt. Die Bayerwädler setzten sich am vorletzten Spieltag souverän mit 5:0 gegen den SV Motzing durch und gewinnen damit die Straubinger-Kreisklassenstaffel.

Der TV Freyung feiert den Meistertitel in der A-Klasse Freyung. – Foto: www.sp4ort.de

A-Klasse Freyung





Ist die Talsohle durchschritten und geht`s jetzt wieder aufwärts? Der TV Freyung, einst Bezirksoberligist und Traditionsverein im Bayerischen Wald, hat entbehrungsreiche Jahre hinter sich. Negativer Höhepunkt: Der Sturz in die letzte Spielklasse. Diesen Makel hat der TVF aber nun wieder repariert und kehrt als Meister zumindest wieder in die Kreisklasse zurück. Ist die Talsohle durchschritten und geht`s jetzt wieder aufwärts? Der TV Freyung, einst Bezirksoberligist und Traditionsverein im Bayerischen Wald, hat entbehrungsreiche Jahre hinter sich. Negativer Höhepunkt: Der Sturz in die letzte Spielklasse. Diesen Makel hat der TVF aber nun wieder repariert und kehrt als Meister zumindest wieder in die Kreisklasse zurück. A-Klasse Passau





Letztlich hochsouverän ist die DJK-SV Kirchberg zum Titel marschiert. Der 3:0-Auswärtserfolg bei der SG Schalding/Hacklberg III war nun das i-Tüpffelchen auf eine grandiose Saison. Letztlich hochsouverän ist die DJK-SV Kirchberg zum Titel marschiert. Der 3:0-Auswärtserfolg bei der SG Schalding/Hacklberg III war nun das i-Tüpffelchen auf eine grandiose Saison.

Pure Freude in Außernzell: Der BC ist Meister der A-Klasse Grafenau. – Foto: Bernardo Picture

A-Klasse Grafenau





Der BC Außernzell hat vor gut 350 Zuschauern und leichter Anfangsnervosität doch noch rechtzeitig die Kurve bekommen, den FC Poppenberg knapp mit 2:1 besiegt und sich damit zum Champion der A-Klasse Grafenau gemacht.



Der BC Außernzell hat vor gut 350 Zuschauern und leichter Anfangsnervosität doch noch rechtzeitig die Kurve bekommen, den FC Poppenberg knapp mit 2:1 besiegt und sich damit zum Champion der A-Klasse Grafenau gemacht. Die torreichsten Partien

1. A-Klasse Hauzenberg: VfB Passau Grubweg - FC Obernzell-Erlau II 11:0

2. A-Klasse Passau: FC Ruderting - DJK Eintracht Passau 7:3

3. A-Klasse Freyung: TSV Ringelai - SV Perlesreut II 9:0 Niederbayern West Kreisklasse Landshut





Der TSV Baierbach hat`s geschafft! Durch einen 4:1-Heimsieg im Derby gegen den TSV Vilslern vor 350 Zuschauern wurde die Meisterschaft und der Aufstieg in die Kreisliga perfektgemacht. Der TSV Baierbach hat`s geschafft! Durch einen 4:1-Heimsieg im Derby gegen den TSV Vilslern vor 350 Zuschauern wurde die Meisterschaft und der Aufstieg in die Kreisliga perfektgemacht.

Meister der A-Klasse Landau: Der FC Mariakirchen. – Foto: Alfred Brumbauer

A-Klasse Landau





Die letzten Zweifel am Titelgewinn hat der FC Mariakirchen mit einem ungefährdeten 8:1-Heimsieg gegen den FC Zeholfing ausgeräumt! Glückwunsch zum Aufstieg in die Kreisklasse. Die letzten Zweifel am Titelgewinn hat der FC Mariakirchen mit einem ungefährdeten 8:1-Heimsieg gegen den FC Zeholfing ausgeräumt! Glückwunsch zum Aufstieg in die Kreisklasse. A-Klasse Gangkofen

