Doublesieger SG Breitenberg/Sonnen - nach dem Pokalsieg im Kreis Ost ist auch die Meisterschaft in der Kreisklasse Passau/Freyung unter Dach und Fach. – Foto: Karl-Heinz Hönl
Kreis-Highlights: 10 x Meisterparty & sogar eine Doublesieger-Sause
Das war am Wochenende in den niederbayerischen Kreis- und A-Klassen los
von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Vorlestzter Spieltag im niederbayerischen Amateurbereich und es gibt zahlreiche neue Meister! Wir haben den Überblick für euch:
Niederbayern Ost
Kreisklasse Deggendorf
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Am Ende war durchaus nochmal ein wenig Zittern angesagt, doch dann war`s vollbracht für die SG Thurmannsbang/Saldenburg. Ein 1:0-Heimsieg gegen den SV Schwanenkirchen reichte zum Titelgewinn - und 400 Zuschauer feierten mit! So schön kann Fußball sein...
Die Meisterparty der SG Thurmannsbang/Saldenburg. – Foto: Werner Grübl
Kreisklasse Passau/Freyung
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Was für eine Spielzeit für die SG Breitenberg/Sonnen! Nach dem Pokalsieg am Maifeiertag gegen den SV Haibach hat die Spielgemeinschaft nun auch die Meisterschaft eingefahren. Doublesieger SG Breitenberg/Sonnen! Da gibt`s also einiges zu feiern in den kommenden Tagen und Wochen...
Kreisklasse Pocking
Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
Die DJK Vornbach II ist Meister und steigt in die Kreisliga auf! Zwar verpasste es die Landesliga-Reserve schon am Samstag den Sack zuzumachen und kam zuhause gegen den SV Haarbach nicht über ein 3:3 hinaus. Weil aber Verfolger Aunkirchen tags darauf am Sonntag ebenfalls nur zu einem 2:2 kam, durften die Vornbacher die Meisterschaft auf der Couch feiern!
Meister der Kreisklasse Straubing: Der SV Prackenbach. – Foto: Thomas Gierl So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Der Ausflug in ungewohnte Gefilde hat sich für den SV Prackenbach gelohnt. Die Bayerwädler setzten sich am vorletzten Spieltag souverän mit 5:0 gegen den SV Motzing durch und gewinnen damit die Straubinger-Kreisklassenstaffel.
Der TV Freyung feiert den Meistertitel in der A-Klasse Freyung. – Foto: www.sp4ort.de So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
Ist die Talsohle durchschritten und geht`s jetzt wieder aufwärts? Der TV Freyung, einst Bezirksoberligist und Traditionsverein im Bayerischen Wald, hat entbehrungsreiche Jahre hinter sich. Negativer Höhepunkt: Der Sturz in die letzte Spielklasse. Diesen Makel hat der TVF aber nun wieder repariert und kehrt als Meister zumindest wieder in die Kreisklasse zurück.
A-Klasse Passau
So., 10.05.2026, 13:30 Uhr
Letztlich hochsouverän ist die DJK-SV Kirchberg zum Titel marschiert. Der 3:0-Auswärtserfolg bei der SG Schalding/Hacklberg III war nun das i-Tüpffelchen auf eine grandiose Saison.
Pure Freude in Außernzell: Der BC ist Meister der A-Klasse Grafenau. – Foto: Bernardo Picture So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Der BC Außernzell hat vor gut 350 Zuschauern und leichter Anfangsnervosität doch noch rechtzeitig die Kurve bekommen, den FC Poppenberg knapp mit 2:1 besiegt und sich damit zum Champion der A-Klasse Grafenau gemacht.
Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Hauzenberg: VfB Passau Grubweg - FC Obernzell-Erlau II 11:0
2. A-Klasse Passau: FC Ruderting - DJK Eintracht Passau 7:3
3. A-Klasse Freyung: TSV Ringelai - SV Perlesreut II 9:0
Niederbayern West
Kreisklasse Landshut
Sa., 09.05.2026, 16:00 Uhr
Der TSV Baierbach hat`s geschafft! Durch einen 4:1-Heimsieg im Derby gegen den TSV Vilslern vor 350 Zuschauern wurde die Meisterschaft und der Aufstieg in die Kreisliga perfektgemacht.
Meister der A-Klasse Landau: Der FC Mariakirchen. – Foto: Alfred Brumbauer So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Die letzten Zweifel am Titelgewinn hat der FC Mariakirchen mit einem ungefährdeten 8:1-Heimsieg gegen den FC Zeholfing ausgeräumt! Glückwunsch zum Aufstieg in die Kreisklasse.
A-Klasse Gangkofen
So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
Gratulation an den TV Geisenhausen II! Durch den 4:1-Sieg in Mitterskirchen ist die Bezirksliga-Reserve nicht mehr von Platz eins zu verdrängen und darf die Meisterschaft feiern.
Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Dingolfing: TSV Marklkofen - SG Türk Dingolfing 6:7
2. A-Klasse Landau: FC Mariakirchen - FC Zeholfing 8:1