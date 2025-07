Kreis Heinsberg gibt Ligaeinteilung bekannt – nur noch zwei B-Ligen

Der Fußballkreis Heinsberg hat die Weichen für die kommende Spielzeit 2025/26 gestellt. Die Staffeleinteilung für den Spielbetrieb der Herren in den Kreisligen A bis D sind bekannt. Wie bereits angekündigt werden aus drei B-Kreisligen nur mehr zwei. Neu ist dafür die Kreisliga D3.

Kreisliga A

Dynamo Erkelenz 2014

FC Germania Rurich 1919

FC Union Schafhausen II

FSV 09 Geilenkirchen

BC 09 Oberbruch

SC Selfkant

SV Golkrath

SG Union 94 Würm-Lindern

SV Breberen

SV 1910 Brachten

SV Grün-Weiß Karken

SV Roland Millich 1930

SV Scherpenseel-Grotenrath

SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten

TuS Rheinland Dremmen

VfR Übach-Palenberg



Kreisliga B Staffel 1

FC Concordia Birgelen

Viktoria Doveren e.V.

SV Niersquelle Kuckum II

SV Immerath

SV Klinkum

SV SW Schwanenberg 1931

SC Wegberg

Sportfreunde Uevekoven II

SV Adler Effeld 1916 e.V.

SV Helpenstein II

SG Holzweiler-Katzem

Viktoria Kleingladbach

TuS Germania Kückhoven

TuS Jahn Hilfarth

VFJ Ratheim

FC Wassenberg-Orsbeck



Kreisliga B Staffel 2

DJK Gillrath

FC Concordia Haaren

FC Eintracht Kempen

FC Germania Teveren II

FC Randerath/Porsele

FC Rhenania Immendorf

FC Wanderlust Süsterseel

FC Germania Bauchem

FSV 09 Geilenkirchen II

SG RodebachtaI

SG Union 94 Würm-Lindern II

SV Roland Millich II

SV RW Braunsrath

SV Waldenrath-Bocket

VfR 1910 Unterbruch

FC Heinsberg-Lieck



Kreisliga C Staffel 1

FC Borussia Hückelhoven

Dynamo Erkelenz 2014 II

FC Germania Rurich 1919 II

Germania Hilfarth II

SV SW Schwanenberg 1931 II

STV Lövenich 1919

SV 1912 e.V. Baal

SC 09 Erkelenz II

GW Sparta Gerderath

SV Helpenstein III

SG Holzweiler-Katzem II

TuS Germania Kückhoven II

VfR Granterath 1919



Kreisliga C Staffel 2

FC Concordia Haaren II

FC Eintracht Kempen II

FC Randerath/Porsele II

BC 09 Oberbruch II

SC Selfkant II

SSV BW Kirchhoven

SV 1936 Ophoven

SC 1920 Myhl

SV Grün-Weiß Karken II

SV GW Schaufenberg

SVG Aphoven-Laffeld

TuS Rheinland Dremmen II

VfR Granterath 1919 II



Kreisliga C Staffel 3

DJK Gillrath II

FC Borussia Hückelhoven II

FC Germania Bauchem II

FSV 09 Geilenkirchen III

SC Selfkant II

SV Breberen II

SV 1910 Brachten II

SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten II

SVG Birgdet Langbroich-Schierwaldenrath

TuS 09 Rot-Weiß Frelenberg

SG Übach-Boscheln / JFC Alsdorf

VfR Übach-Palenberg II

FC Rheinland Übach-Palenberg



Kreisliga D Staffel 1

Viktoria Doveren e.V. II

SG Merbeck / Viktoria Wegberg

SV Niersquelle Kuckum III

SV Golkrath II

SV SG Venrath 1932

SC Wegberg II

Sportfreunde Uevekoven III

SV Immerath II

SV Klinkum II

Viktoria Kleingladbach II

SG Holzweiler-Katzem III



Kreisliga D Staffel 2

FC Concordia Birgelen II

FC Randerath/Porsele III

FC Union Schafhausen III

SC 1920 Myhl II

SV Adler Effeld 1916 e.V. II

GW Sparta Gerderath II

SV RW Braunsrath II

SV Waldenrath-Bocket II

VfR 1910 Unterbruch II

FC Heinsberg-Lieck II

FC Wassenberg-Orsbeck II



Kreisliga D Staffel 3

FC Rhenania Immendorf II

FC Wanderlust Süsterseel II

FC Germania Bauchem III

SG Union 94 Würm-Lindern

SV Scherpenseel-Grotenrath II

SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath II

TuS Jahn Hilfarth II

VFJ Ratheim II

SG Übach-Boscheln / JFC Alsdorf II

VfR Übach-Palenberg III