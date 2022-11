Kreis Harburg freut sich über zehn neue Schiedsrichter

An zehn Lehrgangstagen, die als Hybridveranstaltung einerseits im Vereinsheim des TSV Elstorf, anderseits online stattfanden, wurden die Teilnehmenden hauptsächlich in der Regelkunde ausgebildet. Daneben fand unter anderem auch eine Praxiseinheit statt. Zusätzlich führte das Lehrteam, neben einer obligatorische Eingangsveranstaltung, noch Eignungsgespräche durch, die für das vom NFV Kreis Harburg verwendete DFB-Patenprogramm unerlässlich sind. Hierbei werden in persönlichen Gesprächen mit allen Teilnehmenden anhand eines umfangreichen Fragenkataloges die Eignung der Anwärter:innen für das Amt als Schiedsrichter:in überprüft. „Das Patenprogramm hat sich absolut bewährt und ist zum Start der Schiedsrichterkarriere eine großartige Unterstützung“, erklärt Kreisschiedsrichterlehrwart Alexander Schulz. Das Lehrwarte-Team wurde in diesem Lehrgang unterstützt von den Referent:innen Kim-Jana Trenkner, Mario Issel, Yannik Brunke, Olaf Lahse, Ron Schneider und Marian Schwanz.

Zur abschließenden Prüfung in Form eines Regeltests, die wie gewohnt der Bezirksschiedsrichterobmann Jürgen Bockelmann abnahm, konnten zwölf Teilnehmer:innen zugelassen werden, von denen zehn bestanden – fünf sogar ohne jeden Fehler. „Jetzt geht’s erst richtig los“, verspricht Bockelmann und ergänzt: „und wer weiß – vielleicht sehe ich bald schon jemanden von euch im Bezirk wieder!“ Die Harburger Verantwortlichen zeigten sich zufrieden „Der letzte Lehrgang des Jahres stellt einen guten Abschluss für unsere diesjährige Ausbildungsarbeit dar“, freut sich Marvin Schories, Lehrwart und stellvertretender Kreisschiedsrichterobmann im NFV Kreis Harburg: „Mein herzlicher Dank gilt dem TSV Elstorf, der die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, sowie der sehr freundlichen Bewirtung in der Vereinsgaststätte. Des Weiteren bedanke ich mich bei meinem Co-Lehrwart Alexander Schulz und den Referent:innen Kim-Jana Trenkner, Mario Issel, Yannik Brunke, Olaf Lahse, Ron Schneider und Marian Schwanz.“

Liste aller neuen Schiedsrichter im Landkreis Harburg: