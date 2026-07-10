 2026-07-09T13:54:06.091Z

Ligavorschau

Kreis Düren: Staffeleinteilungen der Herren

Start der neuen Saison ist das letzte Augustwochenende

von jad · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES

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Kreisliga A Düren
Kreisliga B1 Düren
Kreisliga B2 Düren
Kreisliga B3 Düren
Kreisliga C1 Düren

Der Spielausschuss des Fußballkreises Düren hat die Staffeleinteilungen für die kommende Saison vorgenommen. In der Sitzung des Kreisvorstandes am vergangenen Montag wurde der Vorschlag des Spielausschusses einstimmig beschlossen.

Aus den gemeldeten Mannschaften ergeben sich daraus 1 Staffel der Kreisliga A mit 16 Mannschaften:

  • BC Oberzier
  • Borussia Freialdenhoven
  • FC Düren 77
  • FC Golzheim
  • Hambacher Spielverein
  • JSV Frenz
  • Jugendsport Wenau
  • SC Merzenich
  • SC Jülich 1910/Hoengen
  • SC Salingia Barmen
  • SG Nörvenich-Hochkirchen
  • Schwarz-Weiß Düren
  • SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten
  • SV Siersdorf
  • SV SW Huchem-Stammeln
  • SV Viktoria Koslar

3 Staffeln der Kreisliga B mit jeweils 14 Mannschaften, in Staffel 1 gibt es allerdings vor Saisonbeginn schon einen Rückzug zu vermelden

Kreisliga B1:

  • 1. FC Krauthausen
  • BC Oberzier II
  • FC 06 Rurdorf
  • Germania Kirchberg
  • SC Amicitia Schleiden
  • SC Ederen
  • SC Salingia Barmen II
  • SC Stetternich
  • Spvg. Aldenhoven/Pattern (bereits zurückgezogen)
  • SpVgg. Jackerath-Opherten
  • SSV Körrenzig
  • SV GW Welldorf-Güsten II
  • SV Jülich
  • SV Niederzier I

Kreisliga B2:

  • 1. FC Düren II
  • CSV Düren
  • FC Golzheim II
  • FC Inden/Altdorf
  • FC Rhenania Girbelsrath
  • FC Viktoria Schlich
  • Rhenania Mariaweiler
  • SG Türkischer SV Düren II
  • Sportfreunde Düren II
  • Schwarz-Weiß Düren II
  • SV Merken
  • SV Morschenich
  • TuS 08 Langerwehe II
  • Viktoria Arnoldsweiler II

Kreisliga B3:

  • FC Montania Berg
  • JVC Columbia 03 Drove
  • SC Alemannia Lendersdorf II
  • SG Germania Binsfeld
  • SG Germania Burgwart
  • SG Neffeltal
  • SG Nordeifel
  • SG Nörvenich-Hochkirchen II
  • SG Vettweiß/Füssenich-Geich
  • SG Voreifel/Nideggen
  • SG Vossenack/Hürtgen
  • TuS Germania Birgel
  • TuS Schmidt
  • VfVuJ02 Winden II

und 3 Staffeln der Kreisliga C mit jeweils 15 Mannschaften

Kreisliga C1:

  • FC Constantia 09 Gereonsweiler
  • FC Inden/Altdorf II
  • FC Victoria Pier-Schophoven
  • Hambacher Spielverein II
  • Rasensport Tetz
  • SC Merzenich III
  • SC Stetternich II
  • Schwarz-Weiß Titz
  • SpVgg. Jackerath-Opherten II
  • SV Jülich-Selgersdorf
  • SV GW Welldorf-Güsten III
  • SV Niederzier II
  • SV Rödingen-Höllen
  • SV Siersdorf II
  • SV SW Huchem-Stammeln II

Kreisliga C2:

  • BSV Wissersheim
  • CSV Düren II
  • FC Bergwacht Berzbuir
  • FC Borussia Derichsweiler I
  • FC Düren 77 II
  • Jugendsport Wenau II
  • JVC Columbia 03 Drove II
  • SC Merzenich II
  • SC Alemannia Lendersdorf III
  • SG Germania Binsfeld II
  • SG Stockheim/Rommelsheim
  • SV Merken II
  • TuS 08 Jüngersdorf-St. I
  • TuS 08 Langerwehe III
  • TuS Germania Birgel II

Kreisliga C3:

  • BSV Gey
  • FC Montania Berg II
  • Kreuzauer Sport-Club 05 II
  • SC Alemannia Straß
  • SC Siegfried Sievernich
  • SG Germania Burgwart II
  • SG Neffeltal II
  • SG Nordeifel II
  • SG Vettweiß/Füssenich-Geich II
  • SG Voreifel/Nideggen II
  • SG Vossenack/Hürtgen II
  • Sportfreunde Üdingen
  • SV Kelz
  • TuS Schmidt II
  • VfVuJ02 Winden III

Insgesamt summiert sich damit die Zahl der gemeldeten Mannschaften auf 103.

Für den diesjährigen Bitburger-Kreispokal haben 59 Mannschaften gemeldet. Da der 1.FC Düren als Mittelrheinligist automatisch für den Bitburger-Pokal auf Verbandsbene qualifiziert ist, nehmen 58 Mannschaften an dem Wettbewerb teil.