Kreis Düren: Staffeleinteilungen der Herren Start der neuen Saison ist das letzte Augustwochenende von jad · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

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Der Spielausschuss des Fußballkreises Düren hat die Staffeleinteilungen für die kommende Saison vorgenommen. In der Sitzung des Kreisvorstandes am vergangenen Montag wurde der Vorschlag des Spielausschusses einstimmig beschlossen.

Aus den gemeldeten Mannschaften ergeben sich daraus 1 Staffel der Kreisliga A mit 16 Mannschaften: BC Oberzier

Borussia Freialdenhoven

FC Düren 77

FC Golzheim

Hambacher Spielverein

JSV Frenz

Jugendsport Wenau

SC Merzenich

SC Jülich 1910/Hoengen

SC Salingia Barmen

SG Nörvenich-Hochkirchen

Schwarz-Weiß Düren

SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten

SV Siersdorf

SV SW Huchem-Stammeln

SV Viktoria Koslar 3 Staffeln der Kreisliga B mit jeweils 14 Mannschaften, in Staffel 1 gibt es allerdings vor Saisonbeginn schon einen Rückzug zu vermelden

Kreisliga B1: 1. FC Krauthausen

BC Oberzier II

FC 06 Rurdorf

Germania Kirchberg

SC Amicitia Schleiden

SC Ederen

SC Salingia Barmen II

SC Stetternich

Spvg. Aldenhoven/Pattern (bereits zurückgezogen)

SpVgg. Jackerath-Opherten

SSV Körrenzig

SV GW Welldorf-Güsten II

SV Jülich

SV Niederzier I Kreisliga B2: