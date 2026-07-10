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Ligavorschau
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Kreis Düren: Staffeleinteilungen der Herren
Start der neuen Saison ist das letzte Augustwochenende
Der Spielausschuss des Fußballkreises Düren hat die Staffeleinteilungen für die kommende Saison vorgenommen. In der Sitzung des Kreisvorstandes am vergangenen Montag wurde der Vorschlag des Spielausschusses einstimmig beschlossen.
Aus den gemeldeten Mannschaften ergeben sich daraus 1 Staffel der Kreisliga A mit 16 Mannschaften:
BC Oberzier
Borussia Freialdenhoven
FC Düren 77
FC Golzheim
Hambacher Spielverein
JSV Frenz
Jugendsport Wenau
SC Merzenich
SC Jülich 1910/Hoengen
SC Salingia Barmen
SG Nörvenich-Hochkirchen
Schwarz-Weiß Düren
SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten
SV Siersdorf
SV SW Huchem-Stammeln
SV Viktoria Koslar
3 Staffeln der Kreisliga B mit jeweils 14 Mannschaften, in Staffel 1 gibt es allerdings vor Saisonbeginn schon einen Rückzug zu vermelden
Kreisliga B1:
1. FC Krauthausen
BC Oberzier II
FC 06 Rurdorf
Germania Kirchberg
SC Amicitia Schleiden
SC Ederen
SC Salingia Barmen II
SC Stetternich
Spvg. Aldenhoven/Pattern (bereits zurückgezogen)
SpVgg. Jackerath-Opherten
SSV Körrenzig
SV GW Welldorf-Güsten II
SV Jülich
SV Niederzier I
Kreisliga B2:
1. FC Düren II
CSV Düren
FC Golzheim II
FC Inden/Altdorf
FC Rhenania Girbelsrath
FC Viktoria Schlich
Rhenania Mariaweiler
SG Türkischer SV Düren II
Sportfreunde Düren II
Schwarz-Weiß Düren II
SV Merken
SV Morschenich
TuS 08 Langerwehe II
Viktoria Arnoldsweiler II
Kreisliga B3:
FC Montania Berg
JVC Columbia 03 Drove
SC Alemannia Lendersdorf II
SG Germania Binsfeld
SG Germania Burgwart
SG Neffeltal
SG Nordeifel
SG Nörvenich-Hochkirchen II
SG Vettweiß/Füssenich-Geich
SG Voreifel/Nideggen
SG Vossenack/Hürtgen
TuS Germania Birgel
TuS Schmidt
VfVuJ02 Winden II
und 3 Staffeln der Kreisliga C mit jeweils 15 Mannschaften
Kreisliga C1:
FC Constantia 09 Gereonsweiler
FC Inden/Altdorf II
FC Victoria Pier-Schophoven
Hambacher Spielverein II
Rasensport Tetz
SC Merzenich III
SC Stetternich II
Schwarz-Weiß Titz
SpVgg. Jackerath-Opherten II
SV Jülich-Selgersdorf
SV GW Welldorf-Güsten III
SV Niederzier II
SV Rödingen-Höllen
SV Siersdorf II
SV SW Huchem-Stammeln II
Kreisliga C2:
BSV Wissersheim
CSV Düren II
FC Bergwacht Berzbuir
FC Borussia Derichsweiler I
FC Düren 77 II
Jugendsport Wenau II
JVC Columbia 03 Drove II
SC Merzenich II
SC Alemannia Lendersdorf III
SG Germania Binsfeld II
SG Stockheim/Rommelsheim
SV Merken II
TuS 08 Jüngersdorf-St. I
TuS 08 Langerwehe III
TuS Germania Birgel II
Kreisliga C3:
BSV Gey
FC Montania Berg II
Kreuzauer Sport-Club 05 II
SC Alemannia Straß
SC Siegfried Sievernich
SG Germania Burgwart II
SG Neffeltal II
SG Nordeifel II
SG Vettweiß/Füssenich-Geich II
SG Voreifel/Nideggen II
SG Vossenack/Hürtgen II
Sportfreunde Üdingen
SV Kelz
TuS Schmidt II
VfVuJ02 Winden III
Insgesamt summiert sich damit die Zahl der gemeldeten Mannschaften auf 103.
Für den diesjährigen Bitburger-Kreispokal haben 59 Mannschaften gemeldet. Da der 1.FC Düren als Mittelrheinligist automatisch für den Bitburger-Pokal auf Verbandsbene qualifiziert ist, nehmen 58 Mannschaften an dem Wettbewerb teil.