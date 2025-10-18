Kreis-Derby in der Landesliga 1, FC Remscheid gegen DV Solingen

Am Sonntag wird wieder um jeden Ball gekämpft wie hier beim letzten Aufeinandertreffen in Solingen

Morgen, 15:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid DV Solingen DV Solingen 15:00 live PUSH

Vorschau: Kreis-Derby FC Remscheid – DV Solingen Das nächste Kreis-Derby steht an – diesmal zu Hause gegen den DV Solingen, der in dieser Saison zu den Topfavoriten im Aufstiegskampf zur Oberliga zählt. Doch wie man weiß: Favorit sein allein reicht nicht – man muss es auch auf dem Platz zeigen. Die Liga ist aktuell unglaublich eng: Zwischen dem 1. und dem 15. Tabellenplatz liegen gerade einmal drei Spiele Unterschied. Zum Vergleich: Im letzten Jahr stand der FC Remscheid zu diesem Zeitpunkt mit 17 Punkten Vorsprung auf 15. Platz an der Tabellenspitze. In dieser Saison scheint sich bislang kein Team wirklich absetzen zu wollen. Und das kommt dem FC Remscheid durchaus recht denn so sind sie in der aktuellen Form nicht ganz so weit weg.

Auch dieses Derby hat wieder seinen ganz eigenen Reiz. Seit dem Aufstieg des DV Solingen in der Saison 2021/22 gehört dieses Duell fest zum Programm der Landesliga. Sechsmal trafen beide Teams bisher aufeinander – die Bilanz spricht leicht für den FCR: drei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen (3–1–2). In dieser Saison liegt die Favoritenrolle allerdings klar bei Solingen. Mit 5 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 23:12 steht der DVS aktuell auf dem 5. Tabellenplatz. Der FC Remscheid sucht hingegen noch nach seiner Form – derzeit lautet die Bilanz 3–1–5 bei 11:16 Toren.