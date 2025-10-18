Kreis-Derby in der Landesliga 1, FC Remscheid gegen DV Solingen

Vorschau: Kreis-Derby FC Remscheid – DV Solingen
Das nächste Kreis-Derby steht an – diesmal zu Hause gegen den DV Solingen, der in dieser Saison zu den Topfavoriten im Aufstiegskampf zur Oberliga zählt. Doch wie man weiß: Favorit sein allein reicht nicht – man muss es auch auf dem Platz zeigen. Die Liga ist aktuell unglaublich eng: Zwischen dem 1. und dem 15. Tabellenplatz liegen gerade einmal drei Spiele Unterschied. Zum Vergleich: Im letzten Jahr stand der FC Remscheid zu diesem Zeitpunkt mit 17 Punkten Vorsprung auf 15. Platz an der Tabellenspitze. In dieser Saison scheint sich bislang kein Team wirklich absetzen zu wollen. Und das kommt dem FC Remscheid durchaus recht denn so sind sie in der aktuellen Form nicht ganz so weit weg.
Auch dieses Derby hat wieder seinen ganz eigenen Reiz. Seit dem Aufstieg des DV Solingen in der Saison 2021/22 gehört dieses Duell fest zum Programm der Landesliga. Sechsmal trafen beide Teams bisher aufeinander – die Bilanz spricht leicht für den FCR: drei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen (3–1–2).
In dieser Saison liegt die Favoritenrolle allerdings klar bei Solingen. Mit 5 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 23:12 steht der DVS aktuell auf dem 5. Tabellenplatz. Der FC Remscheid sucht hingegen noch nach seiner Form – derzeit lautet die Bilanz 3–1–5 bei 11:16 Toren.
„Form“ kann man beim FCR aktuell auch wörtlich nehmen. Das Trainertrio um Björn Joppe arbeitet mitten in der laufenden Saison an einer Art „zweiten Vorbereitung“ Sowohl die Laufleistung als auch die Stimmung in der Mannschaft haben sich verbessert. Zwar noch nicht Landesliga Niveau aber durchaus sichtbar. Und nun muss sich dass mal in den Ergebnissen wieder Spiegeln. Und sich dafür belohnen. Die Qualität im Spiel haben sie.
Für das Spiel am Sonntag sehe ich den Favoriten in Solingen, dennoch rechne ich Chancen aus: Wenn der FCR defensiv stabil steht und seine Konterchancen konsequent nutzt, ist auch der DVS nicht unüberwindbar. Positiv: Alle zuvor gesperrten Defensivspieler sind wieder einsatzbereit. Nur Toni Zupo fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte vom vergangenen Sonntag – er ist für ein Spiel gesperrt.
Unter der Woche standen beide Teams zudem im Kreispokal auf dem Platz:
DV Solingen gewann beim Bezirksligisten SSV Burghausen knapp mit 1:0,
der FC Remscheid setzte sich am Donnerstagabend souverän mit 5:0 beim 1. FC Sport-Ring Solingen durch.
Beide Mannschaften gehen also mit frischem Selbstvertrauen ins Derby – die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives und spannendes Spiel freuen.
Niederrhein Landesliga Gruppe 1
10. Spieltag
Freitag 17.10.25
SC Union Nettetal - SC Kappelen Erft 0:1
SC Viktoria Mennrath - VfB Hilden II 2:3
Sonntag 19.10.25
TVD Velbert - SSV Bergisch Born
FC Remscheid - DV Solingen
SG Unterrath - 1.SpVg Solingen-Wald
DJK Gnadental - FC Wülfrath
FC KOSOVA Düsseldorf - ASV Süchteln
TuRu Düsseldorf - TSV Solingen
VSF Amern - SC Velbert